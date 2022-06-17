Hóa ra Phạm Băng Băng từng đóng vai 'em gái' Lưu Diệc Phi trong Mộng Hoa Lục?

Mới đây, cư dân mạng bất ngờ phát hiện ra rằng, trước đây Phạm Băng Băng cũng từng vào vai Tống Dẫn Chương trong Mộng Hoa Lục phiên bản hí kịch. Cụ thể năm 2002, tác phẩm hí kịch Triệu Phán Nhi Phong Nguyệt Cứu Phong Trần của Quan Hán Khanh (nguyên tác của Mộng Hoa Lục) đã được chuyển thể thành phim mang tên Ái Tình Bảo Điển. Trong phim, Phạm Băng Băng đảm nhận vai nữ phụ Tống Dẫn Chương. Nhan sắc xinh đẹp diễm lệ của nữ hoàng họ Phạm khi đó đã nhanh chóng gây sốt cộng đồng mạng.

Được biết, khi vào vai Tống Dẫn Chương trong Ái Tình Bảo Điển, Phạm Băng Băng mới chỉ 20 tuổi. Vẻ ngoài trong sáng, ngọt ngào nhưng pha chút nét phong tình vạn chủng của Phạm Gia đã khiến khán giả không thể rời mắt. Tạo hình với lông vũ cắm đầy đầu của Phạm Băng Băng khi đó khiến khán giả nhớ mãi không quên. So với Tống Dẫn Chương của Lâm Duẫn, Phạm Băng Băng được khen ở một đẳng cấp khác hẳn.

Thậm chí, có người còn cho rằng so với Triệu Phán Nhi (Lưu Diệc Phi) thì Phạm Băng Băng cũng xuất sắc hơn. Vẻ đẹp của Phạm Gia lúc tuổi đôi mươi có thể khiến cho mọi khán giả phải xiêu lòng.

- Nhan sắc Phạm Băng Băng cũng kiểu tường thành luôn, Lâm Duẫn hiện tại so ra vẫn còn kém xa.

- Với nhan sắc này thì Tống Dẫn Chương vượt mặt cả nữ chính Triệu Phán Nhi luôn ấy chứ, mấy cọng lông trên đầu càng làm Phạm Gia trông lung linh hơn.

- Nhan sắc Phạm Băng Băng đẹp kiểu vừa thanh thuần lại vừa quyến rũ ấy, nhìn mà không thể rời mắt luôn.

- Thấy cả 3 mỹ nhân trong Mộng Hoa Lục hiện tại đều không thể sánh với Phạm Băng Băng được. Phạm Gia như ở một đẳng cấp khác hoàn toàn ấy.

Hiện tại, loạt ảnh của Phạm Băng Băng trong Ái Tình Bảo Điển năm 2002 vẫn đang gây sốt cộng đồng mạng.