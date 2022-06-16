Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi có những lý do cực kỳ thuyết phục khiến phim đại bạo, ăn đứt phim của Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch?

Sao quốc tế 16/06/2022 16:00

Không phải ngẫu nhiên Mộng Hoa Lục là dự án cổ trang nổi tiếng nhất màn ảnh Hoa ngữ thời điểm hiện tại. Thành công của phim nằm ở chính 3 lý do cực kì thuyết phục này.

Không phải ngẫu nhiên Mộng Hoa Lục là dự án cổ trang nổi tiếng nhất màn ảnh Hoa ngữ thời điểm hiện tại. Thành công của phim nằm ở chính 3 lý do cực kì thuyết phục này.

Thứ nhất, Mộng Hoa Lục sở hữu dàn diễn viên có ngoại hình xuất sắc, tên tuổi hot không phải bàn. Nếu như Lưu Diệc Phi nổi tiếng với nhan sắc “thần tiên tỷ tỷ” thì Trần Hiểu được mệnh danh là mỹ nam Cbiz từ chục năm về trước. Cả hai đứng cạnh nhau trông vô cùng đẹp đôi và sáng màn ảnh.

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi có những lý do cực kỳ thuyết phục khiến phim đại bạo, ăn đứt phim của Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch? - Ảnh 1
Mộng Hoa Lục sở hữu dàn diễn viên có ngoại hình xuất sắc, tên tuổi hot không phải bàn - Ảnh: Internet

 

Không chỉ vậy, độ nổi tiếng của cặp đôi cũng là bảo chứng cho rating phim. Mặc dù Lưu Diệc Phi vướng phải tranh cãi về diễn xuất sau bộ điện ảnh Hoa Mộc Lan (Mulan) nhưng không thể phủ nhận tên tuổi của mỹ nhân này vẫn thuộc top đầu trong showbiz, ngang hàng với Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh...

Thứ hai, phim có kịch bản chặt chẽ, không tập trung vào yếu tố lãng mạn sến súa mà gần gũi với thực tế hơn.

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi có những lý do cực kỳ thuyết phục khiến phim đại bạo, ăn đứt phim của Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch? - Ảnh 2
Mộng Hoa Lục lại diễn tả một chuyện tình “đời thật” hơn nhiều - Ảnh: Internet

 

Nếu như các bộ ngôn tình đều có mô-típ quen thuộc là nam nữ chính yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, trải qua vô số khoảnh khắc lãng mạn… thì Mộng Hoa Lục lại diễn tả một chuyện tình “đời thật” hơn nhiều.

Ví như các bộ phim khác, nữ chính thức dậy đều đã quần áo là lượt, tóc tai gọn gàng, trang điểm xinh đẹp. Còn Lưu Diệc Phi trong Mộng Hoa Lục lại thức dậy với mái tóc rối bời, gương mặt mộc không son phấn.

Điều này khiến khán giả càng trân trọng sự tinh tế, chỉn chu của đoàn làm phim và sự dũng cảm của diễn viên khi dám làm xấu hình ảnh của mình để vào vai một cách chân thực nhất. 

Cuối cùng, thành công của Mộng Hoa Lục không thể bỏ qua yếu tố trang phục, tạo hình và màu phim đẹp mỹ mãn. Diễn viên được búi tóc gọn gàng với phụ kiện đơn giản nhưng tao nhã thay vì mái tóc dài vướng víu và nhiều phụ kiện “ô dề”.

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi có những lý do cực kỳ thuyết phục khiến phim đại bạo, ăn đứt phim của Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch? - Ảnh 3
Mộng Hoa Lục không thể bỏ qua yếu tố trang phục, tạo hình và màu phim đẹp mỹ mãn - Ảnh: Internet

 

Trang phục của nhân vật là những gam màu pastel dịu dàng, vừa mắt người xem, không rập khuôn theo kiểu trang phục cũ. Cảnh quay của phim cũng được chăm chút tỉ mỉ, đầy tính nghệ thuật, trong trẻo và tươi sáng.

Với 3 lý do này, quả thực Mộng Hoa Lục xứng đáng là phim đại bạo, vượt mặt loạt dự án được đầu tư khủng của những tiểu hoa khác như Triệu Lệ Dĩnh hay Dương Mịch.

 

 

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Từ khóa:   Lưu Diệc Phi Dương Mịch Triệu Lệ Dĩnh sao hoa ngữ cbiz

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