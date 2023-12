Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi bị nghi ngờ 'bơm view' để tạo nhiệt, lôi phim khác vào so sánh cố tình dìm hàng?

So với một loạt tác phẩm đáng chán từ năm ngoái đến năm nay thì Mộng Hoa Lục dù không bằng nhiều phim trước đó nhưng vẫn được tung hô hết lời, trở thành phim gây bão trên màn ảnh Hoa ngữ. Điểm Douban trên 8, đánh giá tích cực từ người xem khiến fan của Mộng Hoa Lục tự hào. Vậy nhưng, mọi thứ nếu có điểm dừng thì tốt, đằng này phim lại PR bất chấp, tiếp tục tự nâng mình, dìm phim khác, thậm chí còn kéo cả người không liên quan vào chỉ để PR phim khiến nhiều người không khỏi cay mắt.

Nữ phụ Liễu Nham của Mộng Hoa Lục cũng bị đào lại quá khứ. Nhưng may mắn vụ việc của cô được đẩy theo chiều hướng tốt, vụ việc năm xưa nay đã rõ ràng hơn nên nghe chừng đây cũng là có lợi cho Liễu Nham. Gần nhất, nam phụ Từ Hải Kiều cũng có 7749 tin tức, nhưng vô duyên nhất có lẽ là màn so sánh tuổi tác và bề ngoài giữa anh và nam diễn viên Trần Kiến Bân.

Nữ phụ Liễu Nham của Mộng Hoa Lục cũng bị đào lại quá khứ - Ảnh: Internet

Cụ thể, bài so sánh cho rằng Từ Hải Kiều năm nay 39 tuổi, so với Trần Kiến Bân hồi đóng Chân Hoàn Truyện 38 tuổi quả là trẻ hơn trông thấy. Màn so sánh này sau đó đã gây ra tranh cãi, cho rằng việc lôi ngoại hình ra nói là khó có thể chấp nhận được. Mặt khác, fan Trần Kiến Bân phản bác lại, cho rằng cùng độ tuổi đó, nhưng Trần Kiến Bân đã có vô số giải thưởng còn Từ Hải Kiều vẫn trắng tay. Và từ đây, màn tranh cãi giữa hai bên lại nổ ra, Mộng Hoa Lục lại gánh tiếng xấu kéo dẫm người khác.

Từ Hải Kiều năm nay 39 tuổi, so với Trần Kiến Bân hồi đóng Chân Hoàn Truyện 38 tuổi quả là trẻ hơn trông thấy - Ảnh: Internet

Không chỉ kéo người không liên quan vào để PR, Mộng Hoa Lục còn kéo loạt bộ phim khác vào để dìm hàng. Một tấm ảnh gây ra nhiều tranh cãi đang được chia sẻ, đó là giữa dàn người không đẹp mắt, lại có một mỹ nhân, đó là Mộng Hoa Lục. Những gương mặt kém xinh kia được gắn tên cho các bộ phim như Thiên Cổ Quyết Trần, Thả Thí Thiên Hạ, Hữu Phỉ, Kính Song Thành, Hộc Châu Phu Nhân. Netizen nói ngắn gọn hơn về tấm ảnh, chính là “hạc giữa bầy gà”.

Mộng Hoa Lục còn kéo loạt bộ phim khác vào để dìm hàng - Ảnh: Internet

Trước màn PR quá lố của Mộng Hoa Lục, netizen cay mắt đã lôi ra rất nhiều điều ẩn sau màn đại bạo của phim. Từ số liệu của tổ theo dõi Douban, nhiều người hoài nghi Mộng Hoa Lục có hành động bơm view, do có hiện tượng tăng lượt xem rất nhiều vào cuối giờ chiều, đến khoảng 1 tiếng trước khi update tập mới thì giảm mạnh và rồi sau đó tăng dần trở lại.

Mặt khác blogger cũng tiết lộ Mộng Hoa Lục nhìn có vẻ hot, nhưng thực tế đến thời điểm hiện tại vẫn chưa hồi được vốn. Xoay quanh vấn đề này, nhiều người cho rằng chuyện này không hợp lý. Bởi dù sao phim cũng có nhiệt độ, lại đang đẩy chiếu nhanh nên không có chuyện chưa hồi vốn.

Mộng Hoa Lục nhìn có vẻ hot, nhưng thực tế đến thời điểm hiện tại vẫn chưa hồi được vốn - Ảnh: Internet

Và một điểm chắc chắn chứng minh Mộng Hoa Lục đang mất dần cảm tình của người xem, đó là Douban của phim bị tụt điểm. Từ ngày mở điểm 8.3, Mộng Hoa Lục không ngừng tăng thêm lên 8.4, 8.5 rồi đến 8.8 điểm. Nhưng hôm nay, Douban bộ phim này đã giảm chỉ còn 8.7, thật không biết những ngày tới sẽ ra sao.