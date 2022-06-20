Dân mạng đào lại khoảnh khắc Lưu Diệc Phi ngó lơ Dương Mịch khiến mỹ nhân xấu hổ, lúng túng gây xôn xao mạng xã hội?

Mới đây, một vài tấm hình chụp Lưu Diệc Phi cùng ba người đồng nghiệp khác là Dương Mịch , Angelababy và Đồng Lệ Á tại Đêm hội Weibo bất ngờ được đào lại, đồng thời làm dấy lên cuộc tranh cãi cực gắt giữa netizen.

Nguồn cơn của vấn đề là khi MC yêu cầu bốn nàng mỹ nhân cùng nhau catwalk trên sân khấu. Điều đáng nói là cả Angelababy, Đồng Lệ Á và Lưu Diệc Phi đều rất vui vẻ nắm tay nhau bước đi, chỉ trừ Dương Mịch.

Mặc cho Dương Mịch không ít lần dơ tay về phía Lưu Diệc Phi, nhưng nữ diễn viên Hoa Mộc Lan chưa từng một lần đáp trả dù đã nhìn thấy, vô tình khiến mỹ nhân họ Dương bên cạnh có phần xấu hổ và lúng túng.

Dương Mịch đưa tay định nắm tay Lưu Diệc Phi nhưng không được đáp trả khiến cô khá xấu hổ, lúng túng - Ảnh: Internet

Nhiều người tỏ rõ thái độ, cho rằng Lưu Diệc Phi cố tình, có cách hành xử kém tinh tế. Bởi dù sao cũng là chốn đông người, cô nàng muốn hay không vẫn nên thể hiện sự tôn trọng nhất định với Dương Mịch.

Trong khi đó, fan Lưu Diệc Phi và vài người qua đường lại cảm thấy khi đó tay của mỹ nhân họ Lưu vừa phải cầm đồ, vừa phải nâng váy, nắm thêm tay Dương Mịch là điều không thể.

fan Lưu Diệc Phi và vài người qua đường lại cảm thấy khi đó tay của mỹ nhân họ Lưu vừa phải cầm đồ, vừa phải nâng váy, nắm thêm tay Dương Mịch là điều không thể - Ảnh: Internet

Thêm nữa, bản thân Lưu Diệc Phi và Dương Mịch trước nay không có hiềm khích hay có sự cạnh trạnh gì về tài nguyên, nên chẳng có lý do gì để "Thần tiên tỷ tỷ" phớt lờ hay thái độ khác lạ với người đồng nghiệp của mình.

Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sự việc Đêm hội Weibo đã xảy ra vài năm về trước, người trong cuộc là Dương Mịch hay Lưu Diệc Phi cũng chưa một lần đề cập hay nhắc gì tới, hai người sau màn catwalk đó vẫn rất vui vẻ, niềm nở khi chụp ảnh cùng nhau.