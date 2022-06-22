Lưu Diệc Phi vướng nghi vấn gian lận bằng cấp, hoàn thành việc học tại Mỹ trước 3 năm?

Sao quốc tế 22/06/2022 15:00

Một số khán giả tìm hiểu học vấn và quá trình "thần tiên tỷ tỷ" hoàn thành các cấp học tại Mỹ. Bên cạnh đó, còn có nghi vấn Lưu Diệc Phi được ưu ái, đi cửa sau vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, trở thành sinh viên trẻ nhất lịch sử khi mới 15 tuổi.

Mới đây, Sina đưa tin những ngày qua, Lưu Diệc Phi trở thành cái tên gây chú ý nhất ở Trung Quốc nhờ thành công của phim Mộng hoa lục và những rắc rối xung quanh. Theo đó, khi cuộc tranh cãi giữa những người hâm mộ Lưu Diệc Phi và các diễn viên khác nổ ra, một số khán giả tìm hiểu học vấn và quá trình "thần tiên tỷ tỷ" hoàn thành các cấp học tại Mỹ. Bên cạnh đó, còn có nghi vấn Lưu Diệc Phi được ưu ái, đi cửa sau vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, trở thành sinh viên trẻ nhất lịch sử khi mới 15 tuổi.

Lưu Diệc Phi vướng nghi vấn gian lận bằng cấp, hoàn thành việc học tại Mỹ trước 3 năm? - Ảnh 1
Có nghi vấn Lưu Diệc Phi được ưu ái, đi cửa sau vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, trở thành sinh viên trẻ nhất lịch sử khi mới 15 tuổi - Ảnh: Internet

 

Theo thông tin trên trang dữ liệu Baidu, Lưu Diệc Phi sinh năm 1987. Năm 1997, cô sang Mỹ sống cùng mẹ và cha dượng. Đến năm 2002, nữ diễn viên về nước và thi vào trường điện ảnh với tư cách du học sinh, có quốc tịch Mỹ.

Năm 1997, Lưu Diệc Phi khi đó 10 tuổi và đang học bậc tiểu học. Đến khai giảng năm lớp 5, cô di cư sang Mỹ. Tuy nhiên, nữ diễn viên lại học lớp 6, thuộc chương trình Trung học cơ sở của Mỹ. Pháp luật Trung Quốc phân chia cấp tiểu học từ lớp 1 đến lớp 6. Như vậy, Lưu Diệc Phi chưa hoàn thành bậc tiểu học tại quê nhà, nhưng được "nhảy" lên lớp 6.

Bên cạnh đó, Lưu Diệc Phi từng chia sẻ, khi mới sang Mỹ cô gặp khó khăn vì ngoại ngữ kém. Nhưng Lưu Diệc Phi có thể học hết hai chương trình Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trong 5 năm, với 7 lớp học. Như vậy, nữ diễn viên nhảy thêm 2 năm nữa. Để đến năm 2002, cô được trở về Trung Quốc.

Lưu Diệc Phi vướng nghi vấn gian lận bằng cấp, hoàn thành việc học tại Mỹ trước 3 năm? - Ảnh 2
Lưu Diệc Phi từng chia sẻ, khi mới sang Mỹ cô gặp khó khăn vì ngoại ngữ kém - Ảnh: Internet

 

Cư dân mạng đã trầm trồ trước con đường học vấn của Lưu Diệc Phi, có thể xếp vào hàng nổi bật trong giới giải trí Trung Quốc. Khán giả còn gọi Lưu Diệc Phi là "thiên tài học tập". Dẫu vậy, sự thật là nữ diễn viên chưa từng công bố bằng cấp, chứng minh cô thực sự trải qua quá trình học tập thần tốc và ấn tượng như vậy.

Bên cạnh đó, năm 15 tuổi, Lưu Diệc Phi thi Học viện Điện ảnh Bắc Kinh với tư cách sinh viên có quốc tịch Mỹ đầu tiên tại trường. Nữ diễn viên nhận được ưu ái khi không cần trải qua phần thi văn hóa, chỉ thể hiện một số bài thi về hình thể và năng khiếu nghệ thuật.

Đây là lợi thế lớn dành cho Lưu Diệc Phi, trong khi nhiều nghệ sĩ khác từng bị loại vì phần thi văn hóa khó nhằn. Cũng nhờ đó, Lưu Diệc Phi trở thành sinh viên trẻ nhất lịch sử trường.

Song, việc Lưu Diệc Phi thi vào trường với tư cách du học sinh, quốc tịch Mỹ đang bị nghi ngờ. Theo quá trình, nữ diễn viên sang Mỹ sống, cô chưa đủ tuổi để thi bằng tốt nghiệp cấp ba ở Mỹ (16 tuổi), cũng chưa đủ điều kiện để có quốc tịch Mỹ.

Khán giả cũng đặt nghi vấn năm 2006, khi Lưu Diệc Phi tham gia bộ phim Thần điêu đại hiệp, cô vẫn được ghi là quốc tịch Trung Quốc. Tới năm 2007, nữ diễn viên mới chuyển sang quốc tịch Mỹ. Vậy, Lưu Diệc Phi không đủ điều kiện để ứng tuyển vào trường điện ảnh với tư cách du học sinh và nhận những chính sách ưu đãi dành cho người nước ngoài.

Ngoài ra, sự nghiệp của Lưu Diệc Phi ngay từ khi bắt đầu đã suôn sẻ. Học viện Điện ảnh Bắc Kinh có quy định sinh viên năm thứ nhất không được đóng phim, phải học tập tại trường.

Nhưng "thần tiên tỷ tỷ" không bị hạn chế bởi quy định này. Ngay năm đầu, cô đã tham gia đóng vai phụ Bạch Tú Châu trong dự án Kim phấn thế gia. Nhờ ngoại hình đẹp, Lưu Diệc Phi nổi tiếng từ bộ phim đầu tay.

Theo Sina, việc học của Lưu Diệc Phi còn có thêm nghi vấn khi nữ diễn viên không thường đến trường nhưng vẫn tốt nghiệp loại xuất sắc với thành tích bảo vệ luận văn cao nhất.

Nữ diễn viên Giang Nhất Yến, bạn học cùng lớp với Lưu Diệc Phi chia sẻ cô không thân thiết với "thần tiên tỷ tỷ" do Lưu Diệc Phi thường vắng mặt trong lớp. Song, ngôi sao Thiên long bát bộ vẫn được các thầy cô ưu ái.

Sina cho biết thêm chủ đề Học viện Điện ảnh Bắc Kinh với hơn 500 triệu lượt đọc và hàng chục nghìn lượt bình luận là đề tài bàn luận nóng nổi tại Trung Quốc những ngày qua.

Trong đó, khán giả thắc mắc về quá trình học cấp một tới cấp ba của Lưu Diệc Phi và quy chế tuyển sinh dành cho nữ diễn viên. Tuy nhiên, dù được bình luận nhiều, chủ đề này vẫn không trở thành hot search trên mạng xã hội Weibo. Thậm chí, nhiều bình luận của công chúng đã bị xóa. Do đó, công chúng cho rằng Lưu Diệc Phi đã dùng tiền để chi phối truyền thông, chuyển hướng dư luận.

Ngoài ra, chủ đề khác là Cá mặn tiểu hamburger, một người được cho là fan của Lưu Diệc Phi đã thực hiện video nhận xét mang tính xúc phạm như chê Dương Dương và Triệu Lệ Dĩnh diễn xuất tệ hại, Triệu Lộ Tư không đủ đẳng cấp mang danh "tiểu Lưu Diệc Phi", ngoài Trần Thiên Thiên trong lời đồn không còn phim nào đóng ra hồn, xem phim Dương Tử đóng như tra tấn hay miệt thị ngoại hình Lâm Canh Tân.

Chủ đề này cũng đạt hơn 500 triệu lượt đọc. Nhiều người bình luận fan của Lưu Diệc Phi coi thường, hạ bệ nghệ sĩ khác để tung hô Lưu Diệc Phi và dự án Mộng hoa lục. Những ồn ào bên lề khiến khán giả phản cảm với thần tiên tỷ tỷ và bộ phim của cô.

Lưu Diệc Phi vướng nghi vấn gian lận bằng cấp, hoàn thành việc học tại Mỹ trước 3 năm? - Ảnh 3
Nhiều người bình luận fan của Lưu Diệc Phi coi thường, hạ bệ nghệ sĩ khác để tung hô Lưu Diệc Phi và dự án Mộng hoa lục - Ảnh: Internet

 

Theo QQ, một số fandom nghệ sĩ nói trên sau đó có hành động trả đũa người hâm mộ Lưu Diệc Phi. Họ khơi lại hàng loạt cáo buộc tiêu cực trong quá khứ để chứng minh "thần tiên tỷ tỷ" cũng có tỳ vết sự nghiệp, không hoàn toàn sạch sẽ như fan nữ diễn viên chia sẻ.

Trong đó, ngoài vấn đề gian lận học vấn, loạt tin Lưu Diệc Phi đi lên nhờ tỷ phú Trần Kim Phi dưới thân phận con gái nuôi, phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi năm sinh từ 1986 sang 1987 hay sử dụng thuốc nhỏ mắt để quay cảnh khóc trong Thần điêu đại hiệp... cũng bị mang ra bàn tán.

 

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