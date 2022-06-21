Khi fan đóng phim cùng Idol: Hà Hoằng San khóc vì tát Châu Tấn, Từ Hải Kiều quyết không rửa tay sau khi ôm Lưu Diệc Phi

Sao quốc tế 21/06/2022 14:19

Ngay cả minh tinh Hoa Ngữ cũng có idol cho riêng mình. Tuy nhiên, có những tình huống dở khóc dở cười khi fan đóng cùng thần tượng của mình.

Hà Hoằng San khóc vì làm đau Châu Tấn

Khi fan đóng phim cùng Idol: Hà Hoằng San khóc vì tát Châu Tấn, Từ Hải Kiều quyết không rửa tay sau khi ôm Lưu Diệc Phi - Ảnh 1
Hà Hoằng San chính là “fan bự” của “Tam Kim Ảnh Hậu” Châu Tấn - Ảnh: Internet

 

Hà Hoằng San chính là “fan bự” của “Tam Kim Ảnh Hậu” Châu Tấn. Để có được cơ hội diễn chung với thần tượng, người đẹp đã không ngần ngại đăng ký thử ngay vai diễn Nhị Tâm – cung nữ thân cận bên cạnh Như Ý trong Hậu Cung Như Ý Truyện. Nhưng cuối cùng, vai diễn mà cô nàng phải thể hiện là Bạch Nhị Cơ – một nữ phụ ác độc, tâm cơ.

Tuy xuất thân thấp kém nhưng nhờ có sự “bảo kê” của Thái hậu, Bạch Nhị Cơ đã trở thành một trong những phi tần được đắc sủng, “coi trời bằng vung”. Vốn tưởng Nhàn Phi khiến con mình lìa xa cõi đời, lại đau lòng trước sự ra đi của con, chẳng phân biệt được phải trái đúng sai, Bạch Nhị Cơ đã chồm tới “vuốt má” Như Ý, dùng roi ngựa chỉ vì muốn báo thù thay con.

Khi fan đóng phim cùng Idol: Hà Hoằng San khóc vì tát Châu Tấn, Từ Hải Kiều quyết không rửa tay sau khi ôm Lưu Diệc Phi - Ảnh 2
Khi diễn cảnh tát Châu Tấn, Châu Tấn không khóc nhưng ngược lại, Hà Hoằng San lại khóc vì đã “làm đau” thần tượng - Ảnh: Internet

 

Để mang lại hiệu quả một cách tốt nhất, Châu Tấn không hề dùng thế thân. Những cảnh “tác động vật lý” này đã để lại thương tích trên người, trên mặt Châu Tấn. Mà nàng đại hoa vì bị “vuốt mặt” đau khiến cô ứa cả nước mắt nhưng không hề cho dừng cảnh quay lại, tinh thần kính nghiệp rất đáng khâm phục.

Thấy thần tượng bị đau, Hà Hoằng San cũng bắt đầu “chùn tay”, cảm thấy vô cùng căng thẳng. Dưới sự cổ vũ của Châu Tấn, nữ diễn viên đã hoàn thành xuất sắc mọi cảnh quay. Thế nhưng, điều đáng nói chính là trong quá trình diễn cảnh này, Châu Tấn không khóc nhưng ngược lại, Hà Hoằng San lại khóc vì đã “làm đau” thần tượng.

Từ Hải Kiều quyết không rửa tay sau khi ôm Lưu Diệc Phi, mất ngủ vì lỡ “tác động vật lý” với nàng

Khi fan đóng phim cùng Idol: Hà Hoằng San khóc vì tát Châu Tấn, Từ Hải Kiều quyết không rửa tay sau khi ôm Lưu Diệc Phi - Ảnh 3
Trong Mộng Hoa Lục, Từ Hải Kiều vào vai người yêu cũ của Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

 

Từ Hải Kiều vốn không phải là minh tinh tuyến một, tuy vào vai nam phụ trong nhiều tác phẩm nhưng sự điển trai, si tình và diễn xuất chắc tay của anh vẫn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Thế nhưng, để có thể theo đuổi idol thành công, Từ Hải Kiều cũng chẳng ngần ngại khi phải hóa thân thành tên trai tồi trong Mộng Hoa Lục chỉ để được hợp tác cùng Lưu Diệc Phi – cũng chính là nữ thần của lòng anh.

Đến với Mộng Hoa Lục, nam diễn viên vào vai Âu Dương Húc – người tình cũ của Triệu Phán Nhi (Lưu Diệc Phi diễn). Ban đầu, cả hai có hôn ước với nhau, nhưng sau khi thi đỗ, vì muốn tiến thân, Âu Dương Húc đã rời xa nữ chính và cưới quý nữ nhà hào môn.

Vì diễn một cặp tình nhân nên giữa Từ Hải Kiều và Lưu Diệc Phi có rất nhiều phân cảnh ngọt ngào như nắm tay, ôm nhau.. Với một fanboy như Từ Hải Kiều thì những phân cảnh này thật sự là tuyệt không gì bằng. Khi được nắm tay Lưu Diệc Phi, Từ Hải Kiều đã chẳng giấu được nụ cười trên môi.

Nhưng “ngọt ngào” chưa được bao lâu, Từ Hải Kiều lại phải thổn thức đến mất ngủ bởi hành động của mình. Cụ thể, trong phim, anh có cảnh đối đãi không tốt với nữ chính Triệu Phán Nhi. Chưa kể trước đó, Lưu Diệc Phi đã tái phát chấn thương cũ khi quay cảnh bị dìm xuống nước, liên tiếp nhiều cảnh hành động làm Từ Hải Kiều lo lắng không thôi. Cũng may, sau tất cả, Lưu Diệc Phi vẫn ổn và phim đã thành công.

Khi fan đóng phim cùng Idol: Hà Hoằng San khóc vì tát Châu Tấn, Từ Hải Kiều quyết không rửa tay sau khi ôm Lưu Diệc Phi - Ảnh 4
Từ Hải Kiều phải mất ngủ bởi cảnh bạo lực của mình dành cho idol Diệc Phi trên phim - Ảnh: Internet

 

Cũng là theo đuổi thần tượng nhưng cái “theo đuổi” này nó lạ lắm. Thật sự là dở khóc dở cười với hai người họ mà. Một người được làm đối thủ, diễn tay đôi, còn một người được làm người yêu, có cảnh ôm ấp, nắm tay thì còn gì hạnh phúc bằng.

 

Dân mạng đào lại khoảnh khắc Lưu Diệc Phi ngó lơ Dương Mịch khiến mỹ nhân xấu hổ, lúng túng gây xôn xao mạng xã hội?

Dân mạng đào lại khoảnh khắc Lưu Diệc Phi ngó lơ Dương Mịch khiến mỹ nhân xấu hổ, lúng túng gây xôn xao mạng xã hội?

Một vài tấm hình chụp Lưu Diệc Phi cùng ba người đồng nghiệp khác là Dương Mịch, Angelababy và Đồng Lệ Á tại Đêm hội Weibo bất ngờ được đào lại, đồng thời làm dấy lên cuộc tranh cãi cực gắt giữa netizen.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Diệc Phi Châu Tấn Hà Hoằng San Từ Hải Kiều cbiz

TIN LIÊN QUAN

Dân mạng đào lại khoảnh khắc Lưu Diệc Phi ngó lơ Dương Mịch khiến mỹ nhân xấu hổ, lúng túng gây xôn xao mạng xã hội?

Dân mạng đào lại khoảnh khắc Lưu Diệc Phi ngó lơ Dương Mịch khiến mỹ nhân xấu hổ, lúng túng gây xôn xao mạng xã hội?

Top 5 mỹ nhân Hoa Ngữ sinh ra để đóng mỹ nhân cổ trang: Lưu Diệc Phi xếp thứ 3 sau 2 mỹ nhân này?

Top 5 mỹ nhân Hoa Ngữ sinh ra để đóng mỹ nhân cổ trang: Lưu Diệc Phi xếp thứ 3 sau 2 mỹ nhân này?

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi bị nghi ngờ 'bơm view' để tạo nhiệt, lôi phim khác vào so sánh cố tình dìm hàng?

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi bị nghi ngờ 'bơm view' để tạo nhiệt, lôi phim khác vào so sánh cố tình dìm hàng?

Hóa ra Phạm Băng Băng từng đóng vai 'em gái' Lưu Diệc Phi trong Mộng Hoa Lục?

Hóa ra Phạm Băng Băng từng đóng vai 'em gái' Lưu Diệc Phi trong Mộng Hoa Lục?

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi tiếp tục gây tranh cãi của khán giả Trung Quốc vì những lý do khó chấp nhận được?

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi tiếp tục gây tranh cãi của khán giả Trung Quốc vì những lý do khó chấp nhận được?

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi có những lý do cực kỳ thuyết phục khiến phim đại bạo, ăn đứt phim của Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch?

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi có những lý do cực kỳ thuyết phục khiến phim đại bạo, ăn đứt phim của Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch?

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 54 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 44 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 44 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 10 giờ 9 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 44 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 44 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 59 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 13 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI