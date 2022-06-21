Khi fan đóng phim cùng Idol: Hà Hoằng San khóc vì tát Châu Tấn, Từ Hải Kiều quyết không rửa tay sau khi ôm Lưu Diệc Phi

Tuy xuất thân thấp kém nhưng nhờ có sự “bảo kê” của Thái hậu, Bạch Nhị Cơ đã trở thành một trong những phi tần được đắc sủng, “coi trời bằng vung”. Vốn tưởng Nhàn Phi khiến con mình lìa xa cõi đời, lại đau lòng trước sự ra đi của con, chẳng phân biệt được phải trái đúng sai, Bạch Nhị Cơ đã chồm tới “vuốt má” Như Ý, dùng roi ngựa chỉ vì muốn báo thù thay con.

Hà Hoằng San chính là “fan bự” của “Tam Kim Ảnh Hậu” Châu Tấn. Để có được cơ hội diễn chung với thần tượng, người đẹp đã không ngần ngại đăng ký thử ngay vai diễn Nhị Tâm – cung nữ thân cận bên cạnh Như Ý trong Hậu Cung Như Ý Truyện. Nhưng cuối cùng, vai diễn mà cô nàng phải thể hiện là Bạch Nhị Cơ – một nữ phụ ác độc, tâm cơ.

Khi diễn cảnh tát Châu Tấn, Châu Tấn không khóc nhưng ngược lại, Hà Hoằng San lại khóc vì đã “làm đau” thần tượng - Ảnh: Internet

Để mang lại hiệu quả một cách tốt nhất, Châu Tấn không hề dùng thế thân. Những cảnh “tác động vật lý” này đã để lại thương tích trên người, trên mặt Châu Tấn. Mà nàng đại hoa vì bị “vuốt mặt” đau khiến cô ứa cả nước mắt nhưng không hề cho dừng cảnh quay lại, tinh thần kính nghiệp rất đáng khâm phục.

Thấy thần tượng bị đau, Hà Hoằng San cũng bắt đầu “chùn tay”, cảm thấy vô cùng căng thẳng. Dưới sự cổ vũ của Châu Tấn, nữ diễn viên đã hoàn thành xuất sắc mọi cảnh quay. Thế nhưng, điều đáng nói chính là trong quá trình diễn cảnh này, Châu Tấn không khóc nhưng ngược lại, Hà Hoằng San lại khóc vì đã “làm đau” thần tượng.

Từ Hải Kiều quyết không rửa tay sau khi ôm Lưu Diệc Phi, mất ngủ vì lỡ “tác động vật lý” với nàng

Trong Mộng Hoa Lục, Từ Hải Kiều vào vai người yêu cũ của Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

Từ Hải Kiều vốn không phải là minh tinh tuyến một, tuy vào vai nam phụ trong nhiều tác phẩm nhưng sự điển trai, si tình và diễn xuất chắc tay của anh vẫn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Thế nhưng, để có thể theo đuổi idol thành công, Từ Hải Kiều cũng chẳng ngần ngại khi phải hóa thân thành tên trai tồi trong Mộng Hoa Lục chỉ để được hợp tác cùng Lưu Diệc Phi – cũng chính là nữ thần của lòng anh.

Đến với Mộng Hoa Lục, nam diễn viên vào vai Âu Dương Húc – người tình cũ của Triệu Phán Nhi (Lưu Diệc Phi diễn). Ban đầu, cả hai có hôn ước với nhau, nhưng sau khi thi đỗ, vì muốn tiến thân, Âu Dương Húc đã rời xa nữ chính và cưới quý nữ nhà hào môn.

Vì diễn một cặp tình nhân nên giữa Từ Hải Kiều và Lưu Diệc Phi có rất nhiều phân cảnh ngọt ngào như nắm tay, ôm nhau.. Với một fanboy như Từ Hải Kiều thì những phân cảnh này thật sự là tuyệt không gì bằng. Khi được nắm tay Lưu Diệc Phi, Từ Hải Kiều đã chẳng giấu được nụ cười trên môi.

Nhưng “ngọt ngào” chưa được bao lâu, Từ Hải Kiều lại phải thổn thức đến mất ngủ bởi hành động của mình. Cụ thể, trong phim, anh có cảnh đối đãi không tốt với nữ chính Triệu Phán Nhi. Chưa kể trước đó, Lưu Diệc Phi đã tái phát chấn thương cũ khi quay cảnh bị dìm xuống nước, liên tiếp nhiều cảnh hành động làm Từ Hải Kiều lo lắng không thôi. Cũng may, sau tất cả, Lưu Diệc Phi vẫn ổn và phim đã thành công.

Từ Hải Kiều phải mất ngủ bởi cảnh bạo lực của mình dành cho idol Diệc Phi trên phim - Ảnh: Internet

Cũng là theo đuổi thần tượng nhưng cái “theo đuổi” này nó lạ lắm. Thật sự là dở khóc dở cười với hai người họ mà. Một người được làm đối thủ, diễn tay đôi, còn một người được làm người yêu, có cảnh ôm ấp, nắm tay thì còn gì hạnh phúc bằng.