Lưu Diệc Phi có nhan sắc 'vạn người mê' nhưng vẫn lộ nhiều khuyết điểm không ngờ

Tuy nhiên, cá nhân mình cho rằng dù “cửa sổ tâm hồn” bị Cnet soi này soi nọ nhưng visual của người đẹp Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa không bị ảnh hưởng nhiều. Các đường nét hài hòa trên gương mặt Lưu Diệc Phi đã khiến người ta không để ý đến mấy điểm đó.

Trong làng giải trí Hoa ngữ, Lưu Diệc Phi là số ít những mỹ nhân sở hữu đôi mắt phượng đậm chất cổ điển. Tuy nhiên, “cửa sổ tâm hồn” của nữ diễn viên Mộng Hoa Lục thực chất vẫn có khuyết điểm, có phần hơi... lé nhẹ. Hơn nữa, phần khóe mắt của người đẹp họ Lưu cũng bị netizen cứ Trung đánh giá là chưa hoàn hảo, tạo cảm giác đôi mắt trông có vẻ nhỏ hơn.

Nụ cười hở lợi

Dù sở hữu khuôn miệng xinh xắn, hàm răng khá đều nhưng chẳng hiểu vì sao, mỗi khi cười rộ lên, Lưu Diệc Phi lại lộ khuyết điểm hở lợi - Ảnh: Internet

Mỗi khi netizen tiến hành bầu chọn danh sách “Những mỹ nhân Cbiz chỉ đẹp khi không cười” thì y như rằng, Lưu Diệc Phi luôn bị réo tên. Bởi lẽ, dù sở hữu khuôn miệng xinh xắn, hàm răng khá đều nhưng chẳng hiểu vì sao, mỗi khi cười rộ lên, “thần tiên tỷ tỷ” lại chỉ đành ngậm ngùi nhận điểm trừ.

Bờ vai xuôi

Lưu Diệc Phi lại hoàn toàn “khác bọt” với style vai xuôi - Ảnh: Internet

Ngắm những hình ảnh cười hở lợi của nữ diễn viên Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa mà xem, các bạn sẽ rõ vì sao người hâm mộ chỉ muốn cô cười khẽ, cười duyên mà Bờ vai xuôi khiến Lưu Diệc Phi khó cân “outfit” trong cuộc đọ sắc thảm đỏ

Ngày nay, trào lưu vai vuông đang “sốt xình xịch”, khiến bao cô gái trẻ rủ nhau “đu trend” và hiển nhiên, các mỹ nhân Hoa ngữ cũng không ngoại lệ. Trong khi các đồng nghiệp người thì nỗ lực tập luyện, người thì gồng mình trên thảm đỏ để có được vờ vai vuông cho bằng chị bằng em thì Lưu Diệc Phi lại hoàn toàn “khác bọt” với style vai xuôi.

Dù vậy, bờ vai xuôi lại đem đến cho Lưu Diệc Phi một ưu điểm rõ ràng là cực kỳ hợp với tạo hình cổ trang, tăng thêm nét thướt tha, cổ điển cho cô nàng. Mới đây, khi góp mặt trong bộ phim Mộng Hoa Lục, nữ diễn viên này còn được netizen trêu chọc là “làm vực dậy giá trị của ‘trend’ vai xuôi”.