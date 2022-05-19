Cụ thể, bộ phim mà phía Vương Nhất Bác không mấy hoan nghênh, đó là bộ Thanh Ca Trục Tửu Thiếu Niên Hành. Bộ này quay từ năm 2017, nam chính tất nhiên là Vương Nhất Bác, còn nữ chính là Trần Ngọc Kỳ.

Thanh Ca Trục Tửu Thiếu Niên Hàn là phim huyền huyễn thời hiện đại, xoay quanh câu chuyện của Đằng Tịnh (Vương Nhất Bác) - chàng trai mồ côi nắm trong tay tiên linh thần lực của Thần Nông, sử dụng thuần thục Tử Dĩnh Kiếm - pháp bảo của Thục Sơn. Đằng Tịnh được hiệu trưởng trường Thục Sơn nuôi dạy, giữ chức lớp trưởng của lớp Tinh anh.

Blogger cho biết, bộ này hiện bị ekip cả hai nhà ghét bỏ. Phía Vương Nhất Bác đang chi ra khá nhiều tiền cho nền tảng, với mục đích đem chôn luôn bộ phim đó đừng cho phát sóng. Hoặc nếu có chiếu thì chiếu trong âm thầm, không cần makerting làm gì cho... mất mặt.

Phía Vương Nhất Bác chi khá nhiều tiền để ém phim - Ảnh: Internet

Lý do khiến Thanh Ca Trục Tửu Thiếu Niên Hành bị cả hai bên nam nữ chính ghét bỏ, đó là bởi phim từ nội dung, kịch bản, kỹ xảo lẫn diễn xuất đều dở tệ. Hơn nữa, Vương Nhất Bác hiện đang đi mảng điện ảnh, là thời gian quan trọng trong quá trình chuyển hình, nếu bộ này lên sóng e là sẽ bị chê cười, thậm chí trở thành vết nhơ trong sự nghiệp của anh chàng.

Vương Nhất Bác đang trong quá trình chuyển hình sợ phim dở bị chê cười - Ảnh: Internet

Trước thông tin này, nhiều dân mạng đã để lại bình luận, cho rằng chỉ cần nhìn poster phèn xỉu của phim thôi đã thật sự muốn "chôn" rồi. Dĩ nhiên, không ít lời trào phúng dành cho Vương Nhất Bác, bởi theo họ thì dù là phim này hay những bộ đã chiếu thì diễn xuất của nam idol cũng chẳng hay hơn là bao, “trăm phim đơ như một”. Riêng fan của anh lại tỏ thái độ rất bình tĩnh, cho biết phim chiếu cũng được, không chiếu cũng chẳng sao. Phim quay từ 2017 rồi nên chẳng mấy ai mặn mà.

- “Ờ thật, nhìn poster chán, quay năm 2017 mà phèn thế nhỉ, nếu ém được thì ém luôn đi, chớ cậu Bác đang có mấy con điện ảnh ngon, chiếu bộ này đúng là trò cười luôn ấy”.

- “Ủa chứ giờ diễn xuất của cậu cũng có hơn gì hồi đó đâu mà nhơ với sạch”.

- “Cậu này tài nguyên điện ảnh xịn nhưng diễn như hạch vậy không biết cố được bao lâu”.

- “Công nhận bộ này mà lên chắc chắn là ăn gạch. Trần Ngọc Kỳ diễn mắt vô hồn, thêm cậu Bác đơ có tiếng, trăm biểu cảm như một thì không bị chê mới lạ”.

- “Cậu này với fan cực phẩm ghê, người ta đóng xong phim nôn chiếu còn nhà cậu lại chi tiền ém... Nói chung là cũng kỳ”.