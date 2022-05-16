Xôn xao tin Vương Nhất Bác 'nghỉ đóng' phim tiên hiệp, Dương Tử bất ngờ bị 'réo tên'

Sao quốc tế 16/05/2022 17:00

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin Vương Nhất Bác vừa từ chối một kịch bản phim mới, có khả năng liên quan đến tin đồn hợp tác với Dương Tử.

Mới đây, trên mạng xã hội Weibo lan truyền bài đăng của một blogger với nội dung liên quan đến dự án sắp tới của Vương Nhất Bác. Theo đó, blogger cho biết nam diễn viên vừa từ chối một kịch bản phim mới, có khả năng liên quan đến tin đồn hợp tác với Dương Tử. Đặc biệt, lý do nam diễn viên đưa ra khiến khán giả yêu phim tiên hiệp vô cùng đau lòng.

Cụ thể, nguồn tin cho biết thêm rằng có một bộ phim tiên hiệp cải biên luôn kiên trì theo đuổi Vương Nhất Bác nhưng nam diễn viên không quan tâm. Lý do được đưa ra là bởi Nhất Bác không còn hứng thú với thể loại phim tiên hiệp nữa.

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Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet

Dù thông tin trên chưa được các diễn viên liên quan lên tiếng xác nhận nhưng cộng đồng mạng khắp nơi đã bắt đầu bàn luận rôm rả. Nhiều người cảm thấy tiếc nuối nếu Nhất Bác từ chối đóng phim dạng tiên hiệp cải biên. 

Bởi họ nhận thấy ngoại hình lẫn đài từ của nam diễn viên phù hợp với dạng phim tiên hiệp hoặc cổ trang hơn là phim hiện đại. Khán giả cho rằng khi đóng phim hiện đại, Nhất Bác dễ lộ những khuyết điểm của bản thân, nhất là gương mặt quá trẻ nên rất kén vai. Bên cạnh đó, việc blogger nhắc đến tin đồn Nhất Bác hợp tác với Dương Tử khiến công chúng càng thêm phấn khích hơn. 

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Dương Tử - Ảnh: Internet

Vương Nhất Bác hiện đang là một trong những nam lưu lượng nổi tiếng nhất của làng giải trí Hoa ngữ. Những tác phẩm của chàng mỹ nam này được khán giả cực kỳ săn đón và luôn thu về thành tích tốt. Dù thông tin về việc Nhất Bác từ chối vai diễn trên vẫn chưa được xác nhận nhưng nó đã thu hút lượt quan tâm khủng của cộng đồng mạng. 

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Từ khóa:   Vương Nhất Bác Dương Tử sao Hoa ngữ sao Châu á phim trung quốc

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