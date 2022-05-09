Dương Tử bị 'tóm sống' khi hẹn hò với 'tình cũ' tại nhà hàng, cả 2 quyết nối lại tình xưa?

Sao quốc tế 09/05/2022 19:51

Blogger đã tung ra hình ảnh cho thấy Dương Tử và "tình cũ" Tần Tuấn Kiệt cùng đi ăn chung trong một nhà hàng.

Là cái tên nổi bật trong giới giải trí, đời tư và cuộc sống tình cảm của Dương Tử cũng trở thành đề tài quan tâm hàng đầu của dư luận. Mới đây, cư dân mạng xã hội bàn tán xôn xao trước loạt bằng chứng cho thấy Dương Tử và bạn trai cũ Tần Tuấn Kiệt cùng nhau đi ăn cơm từ một blogger có tiếng săn tin. Cụ thể, blogger này cho biết vào ngày 7/5 mới đây Tần Tuấn Kiệt đã đến một tiệm cơm ở Hoành Điếm. Khoảng 30 phút sau, Dương Tử và trợ lý cũng đi vào tiệm cơm này.

Đến khoảng 10 giờ 30 tối thì Tần Tuấn Kiệt đi ra, Dương Tử cũng được 2 cô gái dìu ra khỏi tiệm cơm 30 phút sau đó. Khác với những lần đưa tin trước, lần này Trương Tiểu Hàn đưa ra hình ảnh cụ thể của 2 ngôi sao.

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Hình ảnh cho thấy Dương Tử và Tần Tuấn Kiệt cùng đi ăn chung trong một nhà hàng - Ảnh: Internet

Tin tức này vừa được tung ra đã ngay lập tức thu hút được sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng. Theo đó, có người cho rằng Dương Tử và Tần Tuấn Kiệt đang bí mật hẹn hò. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho biết đây chỉ là sự trùng hợp bởi lẽ tiệm cơm này vốn dĩ có rất nhiều ngôi sao đến ăn. Việc blogger Trương Tiểu Hàn cố ý cắt ghép video khiến fan của Dương Tử không hài lòng.

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Dương Tử từng có mối tình công khai trước truyền thông chính là Tần Tuấn Kiệt vào năm 2017 - Ảnh: Internet

Trước đây, Dương Tử từng có mối tình công khai trước truyền thông chính là Tần Tuấn Kiệt. Vào năm 2017, cả hai công khai hẹn hò, Dương Tử vô cùng thân thiết với người nhà Tần Tuấn Kiệt. Chính vì thế nhiều người cứ ngỡ cặp đôi sẽ có cái kết đẹp, về chung một nhà. Nhưng vào ngày 12/2018, cả hai thông qua công ty tuyên bố chia tay, trở về làm bạn bè.

Trong giai đoạn hẹn hò, Dương Tử đã nhiều lần khiến bạn trai Tấn Tuấn Kiệt bị dân mạng mắng. Trước là tiết lộ chuyện bản thân nằm mơ thấy người yêu ngoại tình, sau là trượt tay like bài ám chỉ Tần Tuấn Kiệt bắt cá 2 tay… Chính vì vậy, không ít người cho rằng mối quan hệ của cặp đôi này đang vô cùng căng thẳng nên khó có thể quay lại với nhau.

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