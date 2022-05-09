Dương Tử và Vương Nhất Bác chuẩn bị hợp tác trong dự án mới? CĐM 'kêu trời' khuyên 'Vương Nhất Bác cần cẩn trọng kẻo bị fan Dương Tử dìm thảm'

Sao quốc tế 09/05/2022 10:02

Rộ tin Dương Tử và Vương Nhất Bác chuẩn bị hợp tác khiến CĐM tranh cãi dữ dội.

Mới đây, có thông tin cho biết Dương Tử sắp hợp tác cùng một trong những đỉnh lưu lượng nổi bật nhất hiện nay là Vương Nhất Bác. Tin tức này được đưa ra đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm lớn của dân mạng.

Dương Tử và Vương Nhất Bác chuẩn bị hợp tác trong dự án mới? CĐM 'kêu trời' khuyên 'Vương Nhất Bác cần cẩn trọng kẻo bị fan Dương Tử dìm thảm' - Ảnh 1
Dương Tử - Ảnh: Internet

 

Là 2 lưu lượng hạng A vừa có nhan sắc, vừa có lượng người hâm mộ lớn vậy nên nhiều cư dân mạng cho rằng màn hợp tác của Dương Tử và Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ rất bùng nổ. Tuy nhiên, một bộ phận khán giả lại lo ngại việc Vương Nhất Bác sẽ trở thành mục tiêu công kích của fan đàn chị. Nguyên nhân cũng bởi trong các dự án phim trước đây của Dương Tử, fan của cô nàng luôn tung hô thần tượng quá đà.

Dương Tử và Vương Nhất Bác chuẩn bị hợp tác trong dự án mới? CĐM 'kêu trời' khuyên 'Vương Nhất Bác cần cẩn trọng kẻo bị fan Dương Tử dìm thảm' - Ảnh 2
Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet

 

Kể từ sau khi nổi lên nhờ Hương Mật Tựa Khói Sương, Dương Tử vụt sáng trở thành đỉnh lưu lượng của Cbiz. Tuy nhiên, điều khiến khán giả khó chịu là fan luôn đi tung hô cả nhan sắc và diễn xuất của nàng tiểu Hoa một cách thái quá. Từ đi bài gánh phim thay nam chính Đặng Luân, Lý Hiện đến tranh phiên vị cùng Ngô Diệc Phàm và xem thường bạn diễn Thành Nghị, Đặng Vi, Trương Vãn Ý, Đàn Kiện Thứ.

Nói về việc xem thường bạn diễn trẻ, từng có thông tin Dương Tử đóng với nam chính Đặng Vi, Trương Vãn Ý, Đàn Kiện Thứ trong Trường Tương Tư là có mục đích ‘chơi nổi’ bởi vì  bởi ngoài nguyên tác khá bình thường ra thì nam chính lẫn nam phụ của phim đều không phải là ngôi sao nổi tiếng.

Dương Tử và Vương Nhất Bác chuẩn bị hợp tác trong dự án mới? CĐM 'kêu trời' khuyên 'Vương Nhất Bác cần cẩn trọng kẻo bị fan Dương Tử dìm thảm' - Ảnh 3
 Dương Tử đóng với nam chính Đặng Vi, Trương Vãn Ý, Đàn Kiện Thứ trong Trường Tương Tư - Ảnh: Internet

 

Có thể nói, bộ phim nào có sự tham gia diễn xuất của Dương Tử đều sẽ xảy ra tranh cãi lớn.

- Mong là dưa bỏ thôi, Vương Nhất Bác đóng cùng Dương Tử thì thế nào chả bị chê tơi tả.

- Vương Nhất Bác – Dương Tử bộ đôi lưu lượng cực mạnh nhưng diễn chung thế nào cũng có drama vây quanh cho xem.

- Sợ bài ca hành phim của fan Dương Tử lắm rồi, không nam chính nào đóng cùng cô là yên bình cả.

- Gần đây nhất có Thành Nghị và bộ 3 trong Trường Tương Tư bị fan Dương Tử dìm thảm nên Vương Nhất Bác cần cẩn trọng.

Tuy nhiên, hiện tại thông tin hợp tác giữa Dương Tử và Vương Nhất Bác vẫn chưa được xác nhận. Thêm vào đó, chàng mỹ nam Trần Tình Lệnh đang có ý định tấn công màn ảnh rộng nên sẽ ít có khả năng đóng chung phim truyền hình với Dương Tử.

 

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