Trường Tương Tư: Dương Tử đóng cùng 3 nam thần 'kém tiếng', là 'nâng đỡ' hay cố tình 'chơi trội'?

Sau rất nhiều đồn đoán, cuối cùng đoàn phim Trường Tương Tư cũng đã chính thức khai máy. Đội hình diễn chính của phim này gồm Dương Tử, kèm theo đó là 3 nam thần điển trai nhưng chưa nổi (Trương Vãn Ý, Đặng Vi và Đàn Kiện Thứ).

Theo nguyên tác, Đồ Sơn Cảnh là nam chính bởi anh là người Tiểu Yêu đem lòng yêu, và cuối cùng thành đôi với cô. Tương Liễu là người đơn phương Tiểu Yêu, từ đầu đến cuối chỉ bên cạnh giúp đỡ cô mà không bao giờ thổ lộ. Chuyên Húc là người đem lòng yêu Tiểu Yêu, cố gắng chiếm lấy trái tim cô, nhưng thất bại. Tuy nhiên, trong nguyên tác, ba nhân vật đều có thời lượng kể tương đương nhau, thậm chí Đồ Sơn Cảnh còn có đôi phần lép vế.

Trong Trường Tương Tư có ba nhân vật nam chủ chốt: Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi), Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ), Chuyên Húc (Trương Vãn Ý). Cả ba nhân vật đều có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời của Tiểu Yêu (Dương Tử), nhưng ai sẽ là nam chính trên phim trở thành tranh cãi.

Tạo hình nhân vật chính Trường Tương Tư - Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, khi thông tin Dương Tử diễn Trường Tương Tư chưa được xác nhận, người hâm mộ của nữ diễn viên đã không ngừng phủ nhận bởi ngoài nguyên tác khá bình thường ra thì nam chính lẫn nam phụ của phim đều không phải là ngôi sao nổi tiếng . Thậm chí, họ còn cho biết thần tượng đang bắt đầu chuyển hình tượng, không đóng ngôn tình cổ trang nữa. Tuy nhiên, Dương Tử đã nhận diễn Trường Tương Tư, và khi hình ảnh từ buổi thử tạo hình được tiết lộ, fan của cô mới đành chấp nhận.

Cả Trương Vãn Ý, Đặng Vi, Đàn Kiện Thứ đều là những mỹ nam chưa có mấy tên tuổi, chưa thật quen mặt với khán giả. Không ít người cho rằng Dương Tử nhận diễn bộ phim này để nâng đỡ người mới.

Dương Tử - Ảnh minh họa: Internet

Số khác còn so với Địch Lệ Nhiệt Ba, cho rằng Dương Tử đang muốn chơi trội, một lúc đóng cùng 3 mỹ nam mới nổi của làng giải trí. Nhiệt Ba đã từng hợp tác qua khá nhiều mỹ nam đình đám, như Đặng Luân, Dương Dương, Ngô Lỗi, Cung Tuấn, Nhậm Gia Luân... Dương Tử cũng chẳng vừa gì khi dàn nam thần kia đa số đều đã “qua tay” cô nàng.

Ngàn lẻ một đêm - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, nếu giờ so sánh Dương Tử với Nhiệt Ba thì hơi khập khiễng. Hiện tại, Nhiệt Ba đang nghĩ tới việc chuyển hình rồi. Bộ phim Công Tố Tinh Anh là minh chứng cho điều đó. Còn Dương Tử, rõ ràng có cơ hội lớn hơn Nhiệt Ba, vậy mà lại chấp nhận tiếp tục đóng ngôn tình.

Hương mật tựa khói sương - Ảnh minh họa: Internet

Hiện tại, việc Dương Tử đóng chính Trường Tương Tư vẫn gây ra tranh cãi không ngớt. Cộng đồng mạng tiếp tục mong chờ những thông tin mới nhất từ bộ phim.