Dương Tử xuất sắc trở thành sao nữ C-biz đầu tiên đạt được điều này trên Douyin

Vậy là sau khi Tiêu Chiến đạt được thành tựu này, Dương Tử cũng xuất sắc trở thành sao nữ C-biz đầu tiên vượt qua cột mốc 70 tỷ lượt xem trên Douyin.

Theo danh sách thống kê những sao Hoa ngữ có lượt xem nhiều nhất trên nền tảng Douyin (TikTok bản Trung), Dương Tử đã trở thành sao nữ đầu tiên vượt qua mốc 70 tỷ. Trước đó, nữ minh tinh cũng chính là sao nữ C-biz đầu tiên vượt qua con số 60 tỷ lượt xem trên nền tảng này.

Dương Tử đã trở thành sao nữ C-biz đầu tiên vượt qua mốc 70 tỷ trên Douyin

Trong vài năm trở lại đây, cái tên Dương Tử gần như phủ sóng mọi mặt trận từ phim ảnh, gameshow đến thời trang. Điều này cũng dễ hiểu khi các bộ phim mà cô tham gia diễn xuất như Cá Mực Hầm Mực, Dư Sinh Xin Chỉ Giáo, Hương Mật Tựa Khói Sương, Nữ Bác Sĩ Tâm Lý,… đều có mức rating khủng và được chấm điểm cao trên các bảng xếp hạng phim. Tuy phong độ có đôi lúc thất thường nhưng cũng không thể phủ nhận được độ hot của nữ minh tinh sinh năm 1992 này.

Tiêu Chiến và Dương Tử là hai ngôi sao đứng đầu về lượt xem trên Douyin

Bên cạnh Dương Tử, có một sao nam khác cũng đã đạt được thành tích xuất sắc, đứng đầu số lượt xem trên Douyin đó chính là Tiêu Chiến với 110 tỷ. Xếp sau Dương Tử lần lượt là những cái tên đình đám không kém như: Địch Lệ Nhiệt Ba, Nhậm Gia Luân, Vương Nhất Bác, Triệu Lệ Dĩnh, Đàn Kiệt Thứ, Châu Kiệt Luân,...

Đứng đầu số lượt xem trên Douyin đó chính là Tiêu Chiến với 110 tỷ - Ảnh minh họa: Internet

Người hâm mộ của Dương Tử đang rất vui và vô cùng tự hào bởi thành tích này của nữ minh tinh. Điều này cũng chứng tỏ sự kỳ vọng của công chúng với các dự án trong tương lai của cô.

Trầm Vụn Hương Phai giảm nhiệt 'hóng' của cộng đồng mạng: Quá nhiều ồn ào, Dương Tử bị giảm địa vị Nối tiếp Hương Mật Tựa Khói Sương, Trầm Vụn Hương Phai ra mắt. Tuy nhiên, bộ phim đã giảm nhiệt móng ngóng vì có quá nhiều ồn ào xoay quanh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duong-tu-xuat-sac-tro-thanh-sao-nu-c-biz-dau-tien-dat-duoc-dieu-nay-tren-douyin-465942.html