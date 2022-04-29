Giáo viên tiết lộ con người thật của Dương Tử, thái độ khi học khiến nhiều người bất ngờ

Thái độ của Dương Tử khi học lễ nghi đã khiến cho một giáo viên có cái nhìn khác về cô.

Vốn đã đóng phim kể từ khi còn bé, Dương Tử đã có ưu thế về mặt diễn xuất hơn so với các diễn viên cùng trang lứa. Bên cạnh nhan sắc và khả năng nhập vai đã được bảo chứng, nữ minh tinh này còn từng được nhiều đồng nghiệp khác khen ngợi và đánh giá là có thái độ tốt.

Dương Tử có ưu thế về mặt diễn xuất hơn so với các diễn viên cùng trang lứa

Một trong những người dành cho Dương Tử lời khen về mặt thái độ đó chính là Mỹ Giai lão sư - giáo viên dạy lễ nghi của Dương Tử để chuẩn bị cho phi Thanh Trâm Hành. Theo lời kể của giáo viên này, nữ diễn viên đã tạo ấn tượng tốt cho cô ngay ở ngày đầu tiên gặp nhau.

Trong quá trình học tập lễ nghi, Dương tử đã rất chăm chỉ vif đây là mọt vai diễn nữ cảm nam trang có độ khó và điều phức tạp nhất chính là nữ diễn viên phải học cả hai phần nghi lễ dành cho nam và nữ. Do đó mà công sức lẫn thời gian Dương Tử phải bỏ ra là gấp đôi người khác.

Dương Tử nhận được nhiều lời khen về thái độ cũng như diễn xuất

Tuy nhiên, theo giáo viên này, điều mà Dương Tử nói nhiều nhất ở nơi học nghi lễ này không phải là những điều than phiền mà là câu: "Cô ơi, em làm có đúng không?". Điều đáng ngạc nhiên hơn là Dương Tử làm rất tốt rồi nhưng cô vẫn nỗ lực hơn nữa, thái độ như thế là vô cùng đáng quý.

Bên dưới bài chia sẻ của giáo viên này, nhiều cư dân mạng đã giành cho Dương Tử các lời khen "có cánh" về sự chăm chỉ cũng như thái độ chuyên nghiệp của cô. Đồng thời, khán giả cũng gửi nhiều lời chúc tốt đẹp đến Dương Tử, mong rằng cô luôn giữ trong mình nhiệt huyết với nghề diễn và luôn được mọi người yêu mến như thế.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giao-vien-tiet-lo-con-nguoi-that-cua-duong-tu-thai-do-khi-hoc-khien-nhieu-nguoi-bat-ngo-465323.html