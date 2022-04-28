Nữ diễn viên đang trải qua những ngày tháng hết sức vui vẻ khi mới đây, cô còn được giáo viên dạy lễ nghi cho phim Thanh Trâm Hành khen tới tấp vì điều này.

Vốn là một trong những nữ diễn viên nhận được nhiều sự chú ý từ phía netizen xứ Trung trong vài năm trở lại đây, nhờ vào vẻ bề ngoài đáng yêu và khả năng diễn xuất tự nhiên xuất sắc đến kinh ngạc. Nhưng không chỉ bấy nhiêu đó, mà cô nàng luôn được yêu mến dù cho có gặp ai lần đầu đi chăng nữa. Đó chính là đức tính kính nghiệp của nữ diễn viên. Tạo hình trong phim của Dương Tử - Ảnh: Internet Mới đây, giáo viên dạy lễ nghi cho Dương Tử trong phim Thanh Trâm Hành - Mỹ Giai lão sư đã dành nhiều lời khen có cánh cho Dương Tử sau khi trực tiếp giảng dạy cho nữ diễn viên.

Theo lời kể của cô giáo, ngay từ buổi đầu tiên gặp nhau, Dương Tử đã nói với mình rằng: "Cô ơi, về phần lễ nghi này cô nhất định phải giúp đỡ em đấy". Giáo viên cho biết điều mà Dương Tử hỏi cô nhiều nhất ở phim trường là: Cô ơi, em làm có đúng không? Điều khiến cô giáo ấn tượng nhất là dù Dương Tử đã làm rất tốt, nhưng nữ diễn viên vẫn phấn đấu không ngừng. Sự chăm chỉ, nghiêm túc của Dương Tử là vô cùng đáng quý.

Khác với nhiều diễn viên khác thường sử dụng nhân vật đóng thể, để sử dụng vào cảnh quay khó. Dương Tử luôn muốn tự mình làm điều đó mà không nhờ vả đến bất kỳ ai. Chính vì vậy, mà netizen hay đồng nghiệp luôn dành sự kính nể cho sự chuyên nghiệp của nữ diễn viên. Dương Tử được đánh giá rất cao về tính chuyên nghiệp trong đóng phim - Ảnh: Internet CĐM cũng đã giành nhiều lời khen cho sự chăm chỉ, kính nghiệp của Dương Tử. Được biết, Thanh Trâm Hành được mệnh danh là bộ phim đen đủi của Cbiz khi liên tục vướng phải lùm xùm không đáng có. Cụ thể, nam chính Ngô Diệc Phàm vì scandal nên bị gạch tên khiến đoàn phim phải khốn đốn tìm người thay thế. Tuy nhiên, với sự cố gắng của Dương Tử trong từng phân cảnh, netizen hy vọng bộ phim sẽ sớm tìm được ai đó đủ tầm để đóng cạnh với nữ diễn viên, để phim sớm được ra mắt với khán giả.

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