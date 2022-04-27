Xôn xao tin Dương Tử 'nên duyên' cùng Vương Nhất Bác sau khi 'chia tay' với Tiêu Chiến

Cư dân mạng bàn tán xôn xao trước thông tin Dương Tử và Vương Nhất Bác có thể sẽ hợp tác chung trong một bộ phim tình cảm đầy ngọt ngào.

Gần đây, cư dân mạng đang bàn tán rầm rộ thông tin một bộ phim thuộc đề tài "ngọt sủng" đang tiếp xúc với Vương Nhất Bác và Dương Tử. Nếu không có khúc mắc trong quá trình thảo luận thì hai người sẽ đồng ý tham gia.

Dương Tử và Vương Nhất Bác đều là những diễn viên có lượng người hâm mộ đông đảo. Với kinh nghiệm dày dặn, không có gì lạ khi Dương Tử được đánh giá cao về khoản diễn xuất. Hầu hết tất cả các vai diễn do cô nàng đảm nhận từ Cẩm Mịch (Hương Mật Tựa Khói Sương), Đồng Niên (Cá Mực Hầm Mật)... hay gần đây là Hạ Đốn (Nữ Bác Sĩ Tâm Lý) đều có cái hồn và nét riêng, không bị đóng khung trong một hình tượng cố định.

Fan mong chờ sự kết hợp giữa Dương tử và Vương Nhất Bác trong dự án phim mới - Ảnh: Internet

Vương Nhất Bác debut với vai trò là idol của một nhóm nhạc, sau đó chuyển hướng sang diễn xuất và nhận được nhiều sự chú ý hơn khi tham gia diễn chính trong Trần Tình Lệnh cùng vai diễn Lam Trạm (Lam Vong Cơ). Nhưng sang đến Hữu Phỉ và mới đây nhất là Phong Khởi Lạc Dương, người xem có thể nhận ra Vương Nhất Bác đã dần cải thiện được kỹ năng diễn xuất, không còn "non và xanh" như trước, vào vai cũng tự nhiên hơn.

Tuy nhiên, nam diễn viên họ Vương chưa tạo được sự đột phá trong nghiệp diễn. Nhiều khán giả đánh giá các bộ phim của anh diễn vẫn bị gồng, cứng, không thể hiện được cảm xúc của nhân vật.

Hiện tại, phía Dương Tử và Vương Nhất Bác chưa xác nhận dự án mới nên người hâm mộ không quá tin tưởng về thông tin này. Tuy nhiên, người hâm mộ cho biết sẽ ủng hộ mọi quyết định của thần tượng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xon-xao-tin-duong-tu-nen-duyen-cung-vuong-nhat-bac-sau-khi-chia-tay-voi-tieu-chien-464899.html