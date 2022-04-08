Vừa hết duyên với Dương Tử, nam thần Tiêu Chiên đã vội sánh đôi cùng 'người tình tin đồn'?

Sao quốc tế 08/04/2022 14:43

Mới đây, Tiêu Chiến sẽ cùng "người tình tin đồn" sẽ tham gia buổi họp báo bộ phim "Vùng biển trong mơ".

Thời gian gần đây, Dương Tử và Tiêu Chiến là hai nhân vật được bàn ra tán vào rất sôi nổi khi tham gia trong một dự án. Dân tình bắt đầu được dịp săm soi những màn tương tác của hai người trên màn hình và hậu trường. Cả hai nắm tay nhau trên cầu và dành cho đối phương ánh mắt vô cùng trìu mến. Không chỉ vậy, nam diễn viên 9x còn vô cùng thân mật với Dương Tử, có cảm giác rất giống đôi tình nhân ngoài đời thực. 

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Khoảnh khắc ngọt ngào của Tiêu Chiến và Dương Tử - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, đoàn phim "Vùng biển trong mơ" có thể tổ chức họp báo vào ngày 21/4 tại Bắc Kinh. Sự kiện này còn có sự tham dự của cặp đôi diễn viên chính là Tiêu Chiến và Lý Thấm.

 

Ở thời điểm hiện tại, Lý Thấm đang là nữ diễn viên có số lần hợp tác với Tiêu Chiến nhiều nhất. Trong quá khứ, cả hai đã có dịp hợp tác chung trong 4 tác phẩm, bao gồm: Đấu phá thương khung, Lang điện hạ, Tru tiên và Khánh Dư Niên.

Về phía Lý Thấm, nữ diễn viên từng bị đồn hẹn hò với nhiều nam thần có tiếng như Dương Dương, Đặng Luân, Tiêu Chiến, Kim Thế Giai… Nhưng cho đến hiện tại, cô vẫn chỉ thừa nhận chuyện tình cảm với Kim Thế Giai. Mối quan hệ giữa cô và bạn trai cũ không được tốt nên cô rất ít khi nhắc đến Kim Thế Giai. Do đó, chuyện tình của hai người gần như bị chìm vào quên lãng.

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Tiêu Chiến và Lý Thấm trong 'Vùng biển trong mơ' - Ảnh Internet

"Vùng biển trong mơ" kể về quá trình trưởng thành của một nhóm thanh niên Bắc Kinh. Trong những năm 1970 với nhiều biến động, họ đã sống trọn vẹn với nhiệt huyết tuổi trẻ và cùng nhau phấn đấu để theo đuổi ước mơ. Nội dung phim cũng tái hiện năm tháng đấu tranh đầy thăng trầm của người trẻ. Từ đó xây dựng hình ảnh những thanh niên nhỏ bé dám xông lên phía trước để viết nên kỷ nguyên của chính họ.

Với bộ phim, Tiêu Chiến sẽ hóa thân thành chàng thanh niên Tiêu Xuân Sinh. Cùng hợp tác với anh là nữ diễn viên Lý Thấm trong vai Đồng Hiểu Mai. Bên cạnh đó, phim còn có sự góp mặt của các diễn viên khác như Lưu Nhuế Lân, Tào Phi Nhiên, Triệu Hân, Thôi Hàng… Bộ phim vẫn chưa có lịch chiếu chính thức.

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Từ khóa:   Tiêu Chiến Dương Tử Lý Thấm sao Hoa ngữ phim Trung Quốc Vùng biển trong mơ

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