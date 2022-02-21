Triệu Lệ Dĩnh 'ẩn ý' chuyện tái hợp với Lâm Canh Tân trong phim mới, Tiêu Chiến và Đặng Luân 'mất suất' tham gia

Sao quốc tế 21/02/2022 10:30

Mới đây, người hâm mộ không khỏi vui mừng đón nhận thông tin Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sắp trở lại bên nhau trên màn ảnh.

Cách đây không lâu, trên diễn đàn mạng xã hội Weibo, cư dân mạng bàn luận xôn xao về chuyện Triệu Lệ DĩnhLâm Canh Tân "hẹn hò". Thế nhưng, sự thật thì cặp đôi đang có dự tính tái hợp tác trong dự án phim mới "Dữ phượng hành" sau lần kết hợp cách đây 4 năm trong "Sở kiều truyện".

Sau thành công của "Sở kiều truyện", nhiều người hâm mộ luôn mong rằng cặp đôi này sẽ tái hợp trong một dự án phim nào đó. 

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Người hâm mộ luôn mong rằng Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sẽ tái hợp - Ảnh: Internet

Theo truyền thông xứ Trung cho biết, nhà sản xuất rất có cảm tình với Triệu Lệ Dĩnh nên lại tỏ lòng quyết tâm mời cô thêm lần nữa, không ngừng dò hỏi ý kiến phía nữ diễn viên... Cuối cùng, nữ diễn viên cũng ẩn ý sẽ nhận dự án này.

Sau nhiều lần cân nhắc nam chính thì hiện tại, nam diễn viên Lâm Canh Tân đang nằm trong tầm ngắm gần nhất của ekip đoàn phim. Trước đó, vai nam chính "Dữ phượng hành" từng được nhắm đến cho hai nam thần là Tiêu Chiến và Đặng Luân.

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Tiêu Chiến và Đặng Luân cũng là hai cái tên được nhà sản xuất ngỏ lời - Ảnh: Internet

"Dữ phượng hành" dự kiến sẽ khởi quay vào đầu tháng 3/2022. Đây là bộ phim tiên hiệp được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Tác phẩm xoay quanh câu chuyện tình yêu ngọt ngào nhưng cũng không kém những phân đoạn ngược tâm giữa cặp nam nữ chính Thẩm Ly - đệ tử Ma quân và Hành Chỉ - Thượng Cổ Thần, vị thần duy nhất còn sống sót, từng có thời gian xuống nhân gian làm người phàm. Thẩm Ly và Hành Chỉ được Phất Dung Quân làm chủ, đứng ra định hôn ước. Nhưng sợi dây liên kết vận mệnh hai người lại với nhau là trong quá trình Hành Chỉ làm người, chàng vô tình cứu được Thẩm Ly.

Thẩm Ly bị ép giả cho một người đàn ông nổi tiếng lăng nhăng, háo sắc. Trên đường bỏ trốn, Thẩm Ly bị thương và được một người phàm tên Hành Vân mang về chăm sóc. Lúc này Thẩm Ly đã hóa thành chim phượng, sống bình yên bên cạnh "chủ nhân" của mình. Tuy nhiên vì thân phận khác biệt, Thẩm Ly phải rời đi và để lại Hành Vân trải qua sinh lão bệnh tử rồi qua đời. 

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Lâm Canh Tân sao Hoa ngữ phim Trung Quốc Tiêu Chiến

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