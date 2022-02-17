Phùng Thiệu Phong muốn tái hôn với Triệu Lệ Dĩnh, thái độ mẹ chồng cũ cũng quay ngoắt 180 độ

Cuộc hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn luôn là chủ đề được bàn tán xôn xao nhất nhì Cbiz.
- Những mỹ nhân Hoa ngữ có cát-xê cao nhất: Triệu Lệ Dĩnh 'đè bẹp' Dương Mịch, Tôn Lệ thua trước một cái tên bất ngờ
- Triệu Lệ Dĩnh nói 1 câu khiến Phùng Thiệu Phong tiếc nuối khi được hỏi có muốn tái hợp với chồng cũ không
Mới đây, trang 163 đã có bài viết gây xôn xao khi tiết lộ diễn biến mới nhất về cuộc sống hậu ly hôn của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Hiện giờ, tài tử họ Phùng đang cảm thấy vô cùng áy náy và hối hận vì đã ly hôn với mỹ nhân họ Triệu. Nam diễn viên tâm sự chuyện này với mẹ. Không chỉ vậy, nam diễn viên Minh Lan Truyện còn nhờ người tới nói nói với Triệu Lệ Dĩnh rằng anh thực sự muốn tái hôn.
Tuy nhiên, chi tiết mà nhiều người bất ngờ hơn chính là việc mẹ Phùng Thiệu Phong bỗng dưng thay đổi thái độ 180 độ. Trước đây, có rất nhiều nguồn tin khẳng định mẹ tài tử họ Phùng chính là 1 trong những lý do khiến cặp đôi chia tay. Tin đồn cho hay, bà cảm thấy Triệu Lệ Dĩnh có xuất thân và học vấn không môn đăng hộ đối với gia đình mình, kèm theo đó là mong muốn mỹ nhân họ Triệu sớm sinh con thứ 2, rời xa làng giải trí để chuyên tâm chuyện gia đình.
Triệu Lệ Dĩnh vốn là một nữ diễn viên xuất sắc của làng giải trí, vốn dĩ có tương lai tốt trong sự nghiệp diễn xuất nhưng cuối cùng vận trình của cô không được như ý vì cuộc hôn nhân và ly hôn với Phùng Thiệu Phong. Đến nay vẫn có không ít những tranh cãi, bàn tán về vụ ly hôn của hai người, đặc biệt là lời trách cứ từ mẹ chồng cũ của Lệ Dĩnh.
Vậy nhưng giờ đây bà lại phát hiện ra rằng Triệu Lệ Dĩnh vẫn là nàng dâu tuyệt vời nhất. Bà còn cũng đề xuất ý kiến cặp đôi nên dành thời gian ở bên nhau để bồi đắp tình cảm.
Trang 163 nhận định, không chỉ Phùng Thiệu Phong mà cả mẹ anh cũng đã hối hận về việc ly hôn năm ngoái. Vì vấn đề này, người hâm mộ đều hi vọng trong tương lai cặp Phong - Dĩnh sẽ có cơ hội quay lại với nhau. Nếu như Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tái hợp, đây chắc chắn là sự kiện bùng nổ Cbiz trong năm 2022.