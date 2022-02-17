Phùng Thiệu Phong muốn tái hôn với Triệu Lệ Dĩnh, thái độ mẹ chồng cũ cũng quay ngoắt 180 độ

Mới đây, trang 163 đã có bài viết gây xôn xao khi tiết lộ diễn biến mới nhất về cuộc sống hậu ly hôn của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Hiện giờ, tài tử họ Phùng đang cảm thấy vô cùng áy náy và hối hận vì đã ly hôn với mỹ nhân họ Triệu. Nam diễn viên tâm sự chuyện này với mẹ. Không chỉ vậy, nam diễn viên Minh Lan Truyện còn nhờ người tới nói nói với Triệu Lệ Dĩnh rằng anh thực sự muốn tái hôn.

Tuy nhiên, chi tiết mà nhiều người bất ngờ hơn chính là việc mẹ Phùng Thiệu Phong bỗng dưng thay đổi thái độ 180 độ. Trước đây, có rất nhiều nguồn tin khẳng định mẹ tài tử họ Phùng chính là 1 trong những lý do khiến cặp đôi chia tay. Tin đồn cho hay, bà cảm thấy Triệu Lệ Dĩnh có xuất thân và học vấn không môn đăng hộ đối với gia đình mình, kèm theo đó là mong muốn mỹ nhân họ Triệu sớm sinh con thứ 2, rời xa làng giải trí để chuyên tâm chuyện gia đình.