Tin tức dưa Cbiz ngày 14/2: Châu Tấn muốn ký hợp đồng với Cung Tuấn, Triệu Lệ Dĩnh có bìa ELLE

2. Phim đề tài huyền nghi Vệ Nữ sớm đã tiếp xúc Vương Tử Văn nhưng gần đây đột nhiên thay đổi ý định đi liên hệ Dương Mịch , điều này khiến Vương Tử Văn rất không vừa ý, ngầm chuẩn bị phát không ít bản thảo so mình với Dương Mịch.

1. Lộc Hàm cùng Hoàng Tử Thao quan hệ vẫn tốt nhưng sẽ không cùng nhau có quan hệ lợi ích bởi vì Hoàng Tử Thao kinh doanh quá kém.

3. Trần SC dần bỏ mặc Lưu HR, thay đổi đối tượng nâng đỡ, hiện tại căn bản sẽ không đề cử Lưu HR cho người khác. 4. Lưu Hạo Nhiên vốn đang muốn nhờ vào bộ phim Tứ Hải lấy giải thưởng, kết quả cậu ấy không nghĩ tới mọi thứ lại hỏng bét như vậy. 5. Công ty dự định cho Cung Tuấn phát hành đĩa đơn. 6. Tài nguyên của Lý Nhất Đồng vẫn luôn rất tốt, luôn trong trạng thái vào đoàn phim.







8. Phim NaNa chuyển thể từ truyện tranh Nhật Bản cùng tên, nữ chính: Châu Vũ Đồng.



9. Mã Thiên Vũ làm việc tương đối thẳng tính đắc tội nhiều người.



10. Thanh Trâm Hành chậm chạp mãi chưa quay xong khiến các nhà đầu tư đang rất tức giận.



11. Băng Vũ Hoả bởi vì nguyên nhân đề tài nên vẫn chưa qua thẩm.



12. “Trời cao phương bắc” nam chính không phải tiểu sinh 85 địa vị cao cũng không phải tiểu sinh 90 đại lưu lượng nên Dương Tử đã dao động, không muốn nhận nữa, bộ phim tiếp theo của Dương Tử tạm định là cổ trang của Đằng Tấn: Trường Tương Tư, cuối tháng 3 khai máy.



13. Có một bộ dân quốc phim thần tượng tìm Chung Hán Lương đóng chính, nữ chính là Giang Sở Ảnh.

14. Nữ chính của bản remake "Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý" là Điền Hi Vi.



15. "NANA" hiện đang tiếp xúc với Châu Vũ Đồng, Tạ Khả Dần, Cáp Ni Khắc Tư.



16. Angela Baby vẫn chưa ký hợp đồng với Keep Running mùa này, Lý Thần và Trịnh Khải đã ký.

17. Triệu Lệ Dĩnh có bìa ELLE.





18. Khách mời thường trú chương trình giải trí "Có một cửa hàng tạp hóa" của Tencent: Lôi Giai Âm, Phạm Thừa Thừa, Trương Tiểu Phỉ, Tạ Na, Hùng Tử Kỳ.... Khách mời phi hành: Dương Mịch, Nghê Ni, Trần Hách, Đổng Tử Kiện,.....



19. "Mộng Hoa Lục" của Lưu Diệc Phi dự kiến ​​sẽ chính thức phát sóng vào ngày 16 tháng này.



20. Châu Tấn muốn ký hợp đồng phim ảnh với Cung Tuấn nhưng công ty của Cung Tuấn không đồng ý. Công ty của anh ấy cũng đã đàm phán rất nhiều tài nguyên phim ảnh cho anh ấy. Gần đây, anh ấy đã tiếp xúc với một vở bộ phim cổ trang và một bộ phim hiện đại.





21. Tài nguyên của Tống Á Hiên thực sự là do người khác tự tìm đến. Lý do rất đơn giản, khuôn mặt của cậu ấy đẹp và khá đáng yêu, người qua đường có thiện cảm rất cao.



22. Có một tiểu hoa lưu lượng muốn mời Vương Tuấn Khải hợp tác trong một bộ phim thần tượng.



23. Bộ phim tiếp theo của Vương Tuấn Khải vẫn là một bộ điện ảnh.

(Nguồn: Hội buôn dưa đổ vỏ Showbiz, Phim - Tin Tức Giải Trí Hoa Ngữ)