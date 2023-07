Tin tức dưa Cbiz ngày 8/2: Lý Dịch Phong giúp Kim Thần tìm bạn trai, Đỗ Hải Đào và Thẩm Mộng Thần sắp làm đám cưới

5. Phạm Thừa Thừa tham gia show chỉ để nâng cao độ nhận diện, giúp cho con đường diễn xuất sau này ổn định hơn.

6. Vai nữ thứ của Trường Tương Tư đang tiếp xúc với Kiều Hân.

7. Bộ phim Bóng Bàn Trung Quốc Đặng Siêu làm đạo diễn đã tiếp xúc với Nhậm Gia Luân.

8. Đỗ Hải Đào và Thẩm Mộng Thần đã lĩnh chứng. Tết vừa rồi, nhà trai còn đưa ba mẹ tới quê nhà gái cùng đón năm mới. Tình cảm của cặp đôi tương đối ổn định, chẳng qua vì giai đoạn trước ZC bị điều tra, hơn nữa Đỗ Hải Đào còn làm MC ở đài Xoài, cho nên dạo này không dám show ân ái. Cả hai bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới, nếu không có gì thay đổi thì sẽ tổ chức trong năm nay, Thẩm Mộng Thần cũng có kế hoạch sinh con rồi.

9. Lý Vũ Xuân luôn là cái tên đầu tiên góp mặt trong dàn khách mời của các đêm hội chính thống.

10. Lưu Thi Thi đối với người hâm mộ rất tử tế, không vì bị giục vào đoàn mà tức giận, nhưng cô thật sự không muốn đóng phim nữa.

11. Triệu Tiểu Đường và Triệu Lệ Dĩnh là hàng xóm sống cùng khu.



12. Công Tố Tinh Anh tháng 2 khởi động máy, diễn chính: Địch Lệ Nhiệt Ba, Tưởng Hân, Viên Tuyền, Diêu Thần.



13. Cảnh Điềm chuẩn bị cùng Hoà Tụng kí hợp đồng.



14. Lý Dịch Phong từng giúp Kim Thần tìm qua vài người bạn trai, hiện tại nếu có người muốn theo đuổi Kim Thần sẽ tìm đến làm quen với Lý Dịch Phong trước.

15. Triệu Lệ Dĩnh sẽ chụp tạp chí Elle.



16. Băng Vũ Hoả lại có vấn đề phải đem đi biên tập lại, cắt không ít cảnh diễn, trước đó vốn rất muốn đẩy lên chiếu dịp Tết.



17. Hạnh Phúc Đến Vạn Gia hiện tại chỉ đợi lấy được giấy phép nữa là sẽ chiếu luôn.



18. Vô Ưu Độ nam chính đã định là Nhậm Gia Luân không đổi, nữ chính ban đầu là Lý Nhất Đồng nhưng hiện tại đã bị Điền Hi Vi tranh mất vai.



19. La Vân Hi quay xong Trường Nguyệt Tẫn Minh sẽ nghỉ điều dưỡng một khoảng thời gian, đến tháng 5 sẽ vào đoàn phim mới.



20. Hạng mục S+ Trường Tương Tư của Ngỗng bên Hoà Tụng cũng tham gia đầu tư, đang ra sức đẩy cho Hầu Minh Hạo diễn nam chủ, bộ này nữ chính là Dương Tử, nam 2 là Vương An Vũ cũng có lưu lượng khá cao, Kiều Hân cũng đang tranh thủ tiếp xúc vai nữ 2.



21. “Trạm phản hắc” của Lý Thấm mới đây tuyên bố nghỉ ngơi 3 tháng do khoảng thời gian này phải tăng ca công tác quá mệt mỏi.



22. Dự án phim được coi là cấp S+ hiện tại không nhất thiết phải đạt chất lượng cao hay đầu tư nhiều tiền, có khi được gắn danh S+ chỉ vì có sự tham gia của lưu lượng, cứ nhìn mấy dự án S+ gần đây của Ngỗng là sẽ rõ, phần nhiều đều rất khó coi.

23. HXX rất tra, trước đây còn bắt fan trung thành thay anh ta trả phí phòng, nguyên nhân là tiền của anh ta đều bị người đại diện quản, càng mấu chốt chính là gian phòng kia dùng để gặp fans nữ nào đó có diện mạo không tồi.



24. QCX hiện tại danh tiếng một lần nữa chuyển biến tốt đẹp, vì thế anh ta còn phát cho công ty truyền thông phía sau một cái đại hồng bao, nghe nói lên đến bảy con số.



25. WDX mắc bệnh đa nghi rất nghiêm trọng, luôn cảm thấy nữ nhân khác cùng anh ta kết giao đều là có ý đồ muốn lấy gì đó từ anh ta, có vài bạn gái đều chịu không nổi bệnh đa nghi của anh ta, trực tiếp lựa chọn chia tay.



26. Có phía đầu tư muốn tìm cơ hội cho Triệu Lệ Dĩnh và Vương Tuấn Khải cùng hợp tác với nhau phim điện ảnh.





27. Phim cổ trang Bạch Trạch Lệnh do Viên Băng Nghiên đóng chính vẫn chưa tìm được nam chính.



28. Bạch Kính Đình sau phim Khai Đoan thù lao tăng lên rất nhiều.



29. Tiểu hoa mặt tròn webdrama hiện tại duyên qua đường không được tốt nên đoàn đội quyết định cho nàng giảm tần xuất marketing, định hướng cho nàng đi theo lộ tuyến của tiểu hoa 85 mặt tròn.

(Nguồn: Hóng Dưa Bở Cbiz, Phim - Tin Tức Giải Trí Hoa Ngữ)