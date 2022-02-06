Tin tức dưa Cbiz ngày 6/2: Cung Tuấn hợp tác với Triệu Lộ Tư, Vương Nhất Bác dấn thân mảng điện ảnh

3. Đoàn đội quy hoạch cho Lưu Hạo Tồn tiếp theo sẽ diễn phim tiên hiệp để mở rộng vòng fan. 4. Dương Dương và Giả Linh quan hệ rất tốt, phim điện ảnh mới của Giả Linh đang trong giai đoạn chuẩn bị có mời Dương Dương tham gia diễn vai khách mời. 5. Ngự Giao Ký do Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân diễn chính, từ sau khi qua thẩm vẫn luôn muốn mau chiếu, hậu kì làm cũng rất vội vã nên có thể thành quả sẽ không quá tốt, nhưng tương tác của nam nữ chính mới là điều đáng lo nhất. 6. Tiểu sinh lớn lên giống bố nghe không được người khác đánh giá mình nhan trị kém, anh ta cho rằng mình nhan sắc không tồi có thể sánh ngang với giáo thảo nào đó, cho nên anh ta mua rất nhiều thuỷ quân chuyên để đối đầu với những người trên mạng công kích diện mạo của anh ta. 7. Hầu hết các vai diễn cổ trang của Địch Lệ Nhiệt Ba đều mặc màu đỏ.



8.Hầu Minh Hạo kí với Hoà Tụng xong tưởng sẽ được cùng Triệu Lệ Dĩnh hợp tác một bộ phim nhưng Hoà Tụng lại toàn đẩy kịch bản cho anh ấy hợp tác cùng Châu Dã và Na Trát.



9. Bộ phim Tinh Hà Xán Lạn của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi chất lượng không tồi, hơn nữa tương tác của hai người rất tốt cho nên cao tầng rất xem trọng bộ phim này.



10. Cúc Tịnh Y hiện tại quan hệ với Ti Ba đã tốt hơn, không bị hạn chế nhiều như trước nữa.



11. Hiện tại cả 3 nền tảng lớn Đằng Ái Ưu đều muốn tìm Nhiệt Ba đến hợp tác.



12. Cổ trang Dữ Phượng Hành nữ chính vẫn là Triệu Lệ Dĩnh không đổi, các vai diễn khác vẫn có biến số.



13. Hạnh Phúc Đến Vạn Gia do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính tháng 3 lên sóng cctv.



14. Vẫn luôn có phía đầu tư muốn tìm cơ hội để Cung Tuấn hợp tác với Triệu Lộ Tư.



15. Viên Băng Nghiên khoảng thời gian trước tiếp xúc rất nhiều kịch bản, bàn bạc cũng rất vui vẻ nhưng cuối cùng lại bị người khác chặn mất 3 lần.



16. Dương Dương tạm thời vẫn chưa nhận kịch bản mới, thời gian tới dùng để chuẩn bị tuyên truyền Thả thí thiên hạ.



17. Điện ảnh mới của Lý Dịch Phong nữ chính là Trương Tịnh Nghi.



18. Nam lưu lượng hồng từ đam cải rất thích hát, fan cũng rất thích nghe anh ấy hát, bất quá anh ấy hát thật sự khó nghe nếu chỉ hát cho fan nghe thì không sao nhưng nếu cứ hát trong các chương trình thì rất nhiều người không muốn nghe cũng phải nghe, mọi người cũng không thể chỉ vì anh ấy mà từ bỏ xem chương trình1. Lưu Diệc Phi gần đây bị cướp mất một tài nguyên liên quan đến phim ảnh.



19. Thái Từ Khôn không đóng phim nên cậu ấy cần có sự xuất hiện với tần suất ổn định trên các đài lớn và show truyền hình để duy trì nhiệt độ.



20. Lưu Hạo Nhiên chuyển bị chuyển hình, sắp tới cậu ấy sẽ xuất hiện với phong cách chững chạc hơn.



21. Chu Nhất Long và Vương Nhất Bác hiện đều đang nỗ lực để dấn thân vào mảng điện ảnh, trên thực tế, cả hai đều có chuyên gia trong giới điện ảnh dẫn đường, và sẽ được ưu tiên đọc kịch bản trước.