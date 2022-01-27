Tin tức dưa Cbiz ngày 27/01: Mối quan hệ giữa Dương Mịch và Đặng Luân, Địch Lệ Nhiệt Ba đóng phim với Tưởng Hân

Tin tức “dưa” Cbiz ngày hôm nay (27/01) liên quan Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Cung Tuấn, Đặng Luân, Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân....

1. Cung Tuấn hiện tại thời điểm nhận kịch bản sẽ nhận hát luôn cả ost.



2. Phim truyền hình: Công tố tinh anh, diễn chính: Địch Lệ Nhiệt Ba, Viên Tuyền, Tưởng Hân, Diêu Thần.



3. Hoan Thụy trước mắt đối với Trương Dư Hi kỳ vọng rất cao, nàng hiện tại cho dù có tình yêu cũng sẽ không chủ động công khai, công ty sẽ giúp nàng áp tin xấu xuống, không muốn phát triển sau này của nàng bị chậm trễ.

4. Dự kiến phim lên sóng năm 2022 của đào:

Quý 1 :

- Thân ái tiểu hài tử

- Tâm cư

- Ngày nghỉ ấm áp 2

- Thương lan quyết

- Chúc khanh hảo

- Huyễn nhạc sâm lâm.



Quý 2:

- Phép tắc cơ bản của thiên tài

- Phong khởi Lũng Tây

- Ám dạ hành giả

- Hình dáng của tình yêu

- Thân ái sinh mệnh



5. Dự án phim truyền hình đề tài xây dựng nông thôn giúp đỡ người nghèo: Chào buổi sáng, Phong Kiều tiếp xúc Triệu Lệ Dĩnh.



6. Có một dự án cổ trang của Iqiyi muốn tìm Viên Băng Nghiên và Trần Tinh Húc hợp tác đóng nam nữ chính.



7. Nhất Tâm sắp tới sẽ tăng cường marketing nâng đỡ Tưởng Y Y, sắp xếp cho nàng hợp tác cùng Lý Hiện và Vương An Vũ.



8. Tiết mục xuân vãn của Châu Thâm có nguy cơ lớn bị loại.



9. Phát hiện ra bạn diễn của Hứa Khải đều là đại mĩ nữ, trước đó có Trương Dung Dung, Dương Mịch, Cổ Lực Na Trát, phim mới Nhạc Du Nguyên sắp vào đoàn cũng đóng cùng Cảnh Điềm. 10. Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sẽ hợp tác lần 2 trong một bộ điện ảnh.



11. Thả Thí Thiên Hạ quý 2 lên sóng, Dương Dương và Triệu Lộ Tư đều sẽ hát ost. 12. "Khai Đoan" ban đầu được định là Đổng Tử Kiện và Văn Kỳ, nhưng do các vấn đề về lịch trình nên diễn viên đã đổi.



13. "Ngự Giao Ký": Địch Lệ Nhiệt Ba, Nhậm Gia Luân được lên lịch vào tháng 2.

14. Âu Dương Na Na rất thích làm nũng. Kể cả đối với nam hay nữ. 15. Một số nhà làm phim đang muốn kết hợp Lưu Hạo Tồn và Vương Tuấn Khải.



16. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên bao rạp hai bộ phim mới của Dịch Dương Thiên Tỉ, đây tính là thỏa thuận ngầm giữa 3 người họ. Trên thực tế, đoàn đội của ba người vẫn luôn ngấm ngầm đấu với nhau. Giữa họ không hề có mâu thuẫn gì cả, nhưng cũng không còn thân thiết như khi còn ở bên nhau ngày nào. 17. Đặng Luân và Dương Mịch có mỗi quan hệ tình cảm bạn bè khá tốt.

18. Vương Nguyên gần đây bận việc diễn tập Xuân Vãn, ngoài ra còn phải quay "Xán lạn! Rực rỡ ", tháng 3 còn có bộ phim cổ trang "Phồn Thành Chi Hạ". Thời gian vội vàng mà công việc thì nhiều.



19. TFBOYS 3 người 3 tiết mục, không có hợp thể. Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ hợp ca cùng Lý Vũ Xuân và Đặng Siêu. (Nguồn: Hội buôn dưa đổ vỏ Showbiz, Phim - Tin Tức Giải Trí Hoa Ngữ)

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tin-tuc-dua-cbiz-ngay-27-01-moi-quan-he-giua-duong-mich-va-dang-luan-dich-le-nhiet-ba-dong-phim-voi-tuong-han-448101.html