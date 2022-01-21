Tin tức dưa Cbiz ngày 21/01: "Hoàn Châu Cách Cách" được làm lại, Dương Dương hợp tác với Angela Baby

Sao quốc tế 21/01/2022 21:08

Tin tức “dưa” Cbiz ngày hôm nay (21/01) liên quan đến dàn sao đình đám như Dịch Dương Thiên Tỉ, Dương Dương, Angela Baby, Vương Tuấn Khải...

1. IXFORM đã từ bỏ việc phát triển dưới hình thức một nhóm. Đoàn Tinh Tinh và Đặng Hiểu Từ đều đã tham gia đóng phim.

2. Bìa năm mới của Cosmo hiện định giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và Lưu Diệc Phi.

3. Lưu Học Nghĩa và Trương Dư Hi tình cảm rất ổn định. Lúc không có công việc sẽ luôn ở cùng nhau. 

Tin tức dưa Cbiz ngày 21/01: 'Hoàn Châu Cách Cách' được làm lại, Dương Dương hợp tác với Angela Baby - Ảnh 1

4. Tài nguyên của Hoàng Minh Hạo là tương đối tốt so với các thành viên trong nhóm.

5. Hoàng Tử Thao vẫn đang rất tích cực push Từ Nghệ Dương.

6. "Vương Bài Đối Vương Bài" mùa mới sẽ được khởi quay ngay sau tết. Đội hình cũ vẫn giữ nguyên.

7. "Hoàn Châu Cách Cách" sẽ được làm lại.

8. Bộ phim "Anh Đào Hổ Phách" mà Vương Tuấn Khải đang tiếp xúc, nữ chủ định Tống Tổ Nhi hoặc Triệu Kim Mạch.

9. Dịch Dương Thiên Tỉ bây giờ tập trung cho phim ảnh, thực tế thì thù lao của cậu ấy không cao nhưng mức độ nổi tiếng của một bộ phim có thể ảnh hưởng đến nhiều thứ. Chẳng hạn như thù lao đại ngôn và tài nguyên sau này.

Tin tức dưa Cbiz ngày 21/01: 'Hoàn Châu Cách Cách' được làm lại, Dương Dương hợp tác với Angela Baby - Ảnh 2

10. Phim Nhân Sinh: Trần Hiểu & Lý Thấm.

11. Giáo sư dinh dưỡng của Huỳnh Hiểu Minh yêu cầu anh ấy mỗi tuần chỉ được ăn 1 đến 2 bát mì hoặc phở, như vậy mới giữ được dáng.

12. Văn Kỳ giai đoạn hiện tại vẫn là chú trọng việc học, nhận phim tương đối ít, Thiên Hạo Thịnh Thế muốn cho cô ấy nhận phim thần tượng tăng nhân khí, nhưng cô ấy vẫn thích diễn phim văn nghệ hơn.

13. Gần đây rất nhiều kịch bản cổ trang tìm đến Lý Dịch Phong nhưng anh ấy đều không muốn diễn nữa.

Tin tức dưa Cbiz ngày 21/01: 'Hoàn Châu Cách Cách' được làm lại, Dương Dương hợp tác với Angela Baby - Ảnh 3

14. Danh tiếng của Lưu Vũ Ninh ở các nền tảng vẫn luôn tốt, lợi ích đóng gói đi kèm nhiều, giá hợp lý, chịu đóng vai phụ còn có thể hát luôn ost.

15. Nữ tinh phim Dạ Quang đắc tội người mẹ thiếu nữ, về sau vẫn luôn bị chèn ép, bị đối phương nhiều lần can thiệp vào tài nguyên, cô ấy bỏ tiền ra nhờ người tổ chức một bữa tiệc để mời người mẹ thiếu nữ đến tỏ thiện ý muốn hoà hảo, nhưng người mẹ thiếu nữ căn bản không để mắt đến cô ấy.

16. La Vân Hi hiện tại bị các nền tàng buộc chặt, không thể tự mình quyết định việc nhận phim.

17. Angelababy và Dương Dương có khả năng sẽ hợp tác cùng diễn phim thần tượng.

Tin tức dưa Cbiz ngày 21/01: 'Hoàn Châu Cách Cách' được làm lại, Dương Dương hợp tác với Angela Baby - Ảnh 4

18. Phim điện ảnh Lễ vật của mẹ, Lưu Hạo Tồn đã bỏ vai, hiện tại nữ chính đang tiếp xúc Lý Canh Hi.

19. Phạm Thừa Thừa gần đây muốn đi lộ tuyến minh tinh hài nhưng bị chị gái mắng cho một trận.

20. Ngô Tuyên Nghi rất thích mua vàng, cơ bản tháng nào cũng mua, từ vàng thỏi cho đến vàng hạt.

21. Dương Mịch đã đổi tạo hình sư, sẽ từ từ đi lộ tuyến bức cách cao.

22. Chung Hán Lương vẫn rất kiên dè chuyện xào couple, đoàn đội anh ấy cũng rất đề phòng vấn đề này.

T23. Tống Tổ Nhi đang tiếp xúc với một đạo diễn điện ảnh lớn, về sau sẽ đi lộ tuyến điện ảnh.

(Nguồn: Hóng Dưa Bở Cbiz, Phim - Tin Tức Giải Trí Hoa Ngữ) 

Tin tức dưa Cbiz ngày 20/01: Dương Dương và Lưu Diệc Phi hợp tác lần 2, Cung Tuấn tham gia 'Keep running'?

Tin tức dưa Cbiz ngày 20/01: Dương Dương và Lưu Diệc Phi hợp tác lần 2, Cung Tuấn tham gia 'Keep running'?

Tin tức “dưa” Cbiz ngày hôm nay (20/01) liên quan đến nhiều ngôi sao đình đám như Dương Mịch, Hứa Khải, Dương Dương, Lưu Diệc Phi, Địch Lệ Nhiệt Ba...

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