Tin tức dưa Cbiz ngày 18/01: Địch Lệ Nhiệt Ba nhận đại ngôn nội y, Thành Nghị tiếp tục đóng cổ trang

2. Thái Từ Khôn sẽ không tham gia "Keep running" mùa sau nữa, mùa trước cậu ấy tham gia sở dĩ cũng vì tình cảm với đạo diễn mà thôi.

5. Triệu Lệ Dĩnh sắp có một bộ đại nữ chủ, cô ấy cũng dự định sẽ đầu tư.

6. "Bầu trời phía Bắc": Dương Tử, Trương Nghệ Hưng, Viên Tuyền.

7. Sao nam nọ sau khi ly hôn với vợ thì vẫn canh cánh một khoảng thời gian, bởi anh ta cho rằng ban đầu vợ cũ đồng ý ly hôn dễ dàng như vậy là bởi đã có người khác, cũng vì chuyện này anh ta còn tìm người theo dõi cô ấy.

8. Vợ sắp cưới của Dương Địch là quản lý của anh ấy.

9. Không chỉ có quả kiwi, ngay cả Ngỗng cũng không đủ tiền đầu tư phải huỷ bỏ vài hạng mục, không ít nghệ sĩ bên dưới chịu ảnh hưởng.



10. Mẹ của Ngô Lỗi không cho cậu ấy tham gia các thể loại tiệc rượu, cậu ấy cảm thấy như vậy là đang tự chặt đứt cơ hội xã giao với các đại lão của cậu ấy.



11. Phim truyền hình: Phẩm cách lấp lánh. Cải biên từ tiểu thuyết Chúng ta ở cùng một chỗ của Hồng Cửu

Diễn chính: Lưu Học Nghĩa, Trương Dư Hi

Khởi động máy : tháng 2.



12. Hiện tại các đạo diễn thực chán ghét tìm những nghệ sĩ hay phát sóng trực tiếp bán hàng tới đóng phim, trừ khi do tư bản cố gắng nhét vào đoàn, nếu không tận lực không chọn, vì những nghệ sĩ thường xuyên phát sóng trực tiếp lộ diện nhiều sẽ không mang lại cảm giác mới mẻ, kĩ thuật diễn của họ cũng không được.



13. “Ngự Giao Ký Dữ Quân Sơ Tương Thức” do Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân đóng chính rất nhanh sẽ lên sóng.





14. Dự án Huyện Uỷ Đại Viện: Lôi Giai Âm, Vương Nhất Bác.



15. Dương Tử cùng Đặng Luân hiện tại quan hệ rất tốt, hai người đang muốn cùng nhau tham gia show manh thám tra án, sau đó còn đang thảo luận hợp tác phim truyền hình lần 2.



16. Hiện tại tài nguyên phim ảnh hợp tác với iqiyi của người mẹ thiếu nữ và Triệu LY đang có xung đột rất lớn.



17. Nhiệt Ba cũng nhận một đại ngôn nội y, đang chuẩn bị quay.



18. JL, ST đều đang muốn cùng YY hợp tác, YY hiện tại cũng không dám đắc tội hai bên, chỉ có thể vẫn luôn giả bộ ngớ ngẩn để cho qua.



19. Trong vòng hiện tại có vài tiểu hoa kém tên tuổi muốn đi theo con đường của Sảng muội để thu hút nhiệt độ.



20. Nghệ sĩ không có bối cảnh hoặc tư bản nâng đỡ, thù lao đóng phim còn chưa đủ tiền thuê nhà, hơn nữa thu nhập cực không ổn định.



21. Lý Dịch Phong đối với Kính Song Thành chờ mong giá trị rất cao, dùng không ít tiền vào marketing, mấy ngày nay chỉ mới là mở đầu. Nhưng bản thảo đều là anh ấy tự mình đơn phương làm, căn bản không có ý tứ hợp tác với Trần Ngọc Kỳ. Trần Ngọc Kỳ chủ động tìm đến vài lần, hoàn toàn không được bên anh ấy đáp lại, cũng liền không quan tâm nữa.



22. Lưu Vũ Ninh tham gia xuân vãn đài Hồ Nam.



23. Hiện tại Từ Tịnh Lôi đang mang 2 tiểu hoa là Lý Canh Hi và Hướng Hàm Chi.



24. Xuất diễn của La Vân Hi trong Trường Nguyệt Tẫn Minh cực kì nhiều, sẽ không sớm đóng máy.

