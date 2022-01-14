Tin tức dưa Cbiz ngày 14/01: Trịnh Sảng vẫn tìm cách quay lại showbiz, Trần Phi Vũ được lòng các đại đạo diễn

Sao quốc tế 14/01/2022 16:20

Tin tức “dưa” Cbiz ngày hôm nay (14/01) liên quan đến Lưu Diệc Phi, Trần Hiểu, Nhậm Gia Luân, Dương Mịch...

1. Trịnh Sảng khả năng sẽ đi đường vòng tìm cách quay lại, truyền thông Singapore bên kia thực thích nàng, không chỉ có tìm nàng qua đó phát triển, còn cho nàng bìa mặt tạp chí thời trang.

Trịnh S hiện tại ở nước ngoài cũng rất tiêu sái, nghe nói gương mặt nàng ở nước ngoài rất được ưa thích, thậm chí rất là hoan nghênh nàng đến quốc gia kia đóng phim.

Trịnh S tại Thượng Hải có một biệt thự cao cấp đến bây giờ còn chưa có bán đi, nghe nói nàng muốn đem bán với giá thấp, chuyển nhượng lại cho nam nghệ sĩ nào đó.

2. Kiều Tàng tiếp xúc Tống Tổ Nhi là do Dương Mịch đích thân đề cử.

Tin tức dưa Cbiz ngày 14/01: Trịnh Sảng vẫn tìm cách quay lại showbiz, Trần Phi Vũ được lòng các đại đạo diễn - Ảnh 1

 
3. Phim Đặc chiến hành động, diễn chính: Cao Vỹ Quang, Hồ Băng Khanh, 18/1 lên sóng CCTV8 + Tencent + Iqiyi.

4. Phim Dị nhân chi hạ: Bành Dục Sướng, Lộc Hàm. Bành Dục Sướng nhất phiên.

5. Tiểu hoa nọ không thích danh hiệu “Trà xanh”, nàng cảm thấy những người con trai xung quanh đối tốt với nàng đều là bởi vì nàng đáng yêu, cũng không phải nàng cố ý đi dụ hoặc đối phương.

6. Có một kịch bản song nữ chủ tìm đến Nhiệt Ba nhưng nàng đã từ chối vì thiết kế nhân vật không hợp.

7. Triệu LY gần nhất nhận được lời mời từ chồng trước, muốn nàng cùng nhau bên con trai ăn tết, bị nàng lấy lý do muốn ở trong đoàn đóng phim cự tuyệt, nàng biết chồng trước là muốn mượn cơ hội này hợp lại.

8. Dương Tử vẫn luôn chú ý Quãng đời còn lại, đây là bộ phim nàng chú ý nhất hiện tại, bởi vì phim Nữ bác sĩ tâm lý có thành tích bình thường, hoàn toàn không đạt tới nhiệt độ nàng mong muốn. TC còn tốt, vì anh ấy vẫn có phim chiếu, cũng không sợ thiếu đề tài. Nhưng Quãng đời còn lại phỏng chừng còn rất lâu mới có thể lên sóng, bởi vì nhà làm phim có vấn đề, đến bây giờ còn phải đưa về xưởng cắt nối biên tập lại.

Tin tức dưa Cbiz ngày 14/01: Trịnh Sảng vẫn tìm cách quay lại showbiz, Trần Phi Vũ được lòng các đại đạo diễn - Ảnh 2

 
9. Bích Loa Xuân đang cùng Tống YF “Đánh nhau”, thương hiệu G muốn cho nàng một cái title bạn thân, nàng vốn dĩ chưa có tài nguyên cao cấp, lần này đối với nàng vẫn là rất quan trọng. Nhưng Tống YF làm hiện tại cũng đang tiếp xúc liền rất không vui, còn muốn chen giữa cản trở.

10. Lý Canh Hi ngoài gia đình có bối cảnh còn có thêm Từ Tịnh Lôi nâng đỡ, có quan hệ với các đại lão kinh khuyên, tài nguyên không cần lo lắng. Sắp tới bộ phim Siêu Việt của nàng lên sóng, đây là hạng mục trọng điểm dâng lễ, ngoài ra nàng còn có 1 kịch bản S+ của Ngỗng đợi quay.

11. Nhóm đại đạo rất vừa ý với Trần Phi Vũ, có ý định hợp tác với cậu ấy.

12. "Dữ Phượng Hành" nữ chủ tạm thời định Triệu Lệ Dĩnh.

Tin tức dưa Cbiz ngày 14/01: Trịnh Sảng vẫn tìm cách quay lại showbiz, Trần Phi Vũ được lòng các đại đạo diễn - Ảnh 3

 
13. Tạ Na tính toán mang thai lần 3.

14. Châu Đông Vũ hiện tại cũng tự mình đầu tư phim điện ảnh.

15. Phía đầu tư Thả Thí Thiên Hạ muốn sắp xếp cho Triệu Lộ Tư và Dương Dương đi tiệc tối nhưng anh ấy đã cự tuyệt.

16. BL nhiệt độ còn chưa kịp tăng cao hiện tại đã vội giảm xuống khiến nàng thực sốt ruột, nàng chủ động tìm La Vân Hi chụp không ít vật liệu couple.

17. Lý Băng Băng gần đây tiếp một kịch bản song nữ chủ, sau đó giới thiệu với Triệu Lệ Dĩnh.

18. Lưu Diệc Phi cùng Trần Hiểu không thân thiết, tuy rằng từng hợp tác nhưng sau đó liền thành người lạ.

Tin tức dưa Cbiz ngày 14/01: Trịnh Sảng vẫn tìm cách quay lại showbiz, Trần Phi Vũ được lòng các đại đạo diễn - Ảnh 4

 
19. Lý Vũ Xuân vẫn thuê nhà ở Bắc Kinh.

20. Dương Tử tạo hình cổ trang đẹp hơn, rất có cảm giác tiên nữ.

21. Dương Mịch và Tống Thiến hiện tại có quan hệ rất tốt.

22. Trần Phi Vũ đang tận dụng mối quan hệ của mình để kết nối với các đạo diễn lớn, các đạo diễn cũng rất vui lòng dẫn dắt cậu ấy.

23. Đoàn đội của Nhậm Gia Luân muốn làm "nhẹ hóa" hình tượng người đàn ông đã kết hôn của anh ấy, nếu không về sau tiếp xúc với các bộ tình cảm sẽ tương đối khó khăn.

Tin tức dưa Cbiz ngày 14/01: Trịnh Sảng vẫn tìm cách quay lại showbiz, Trần Phi Vũ được lòng các đại đạo diễn - Ảnh 5

24. HCY có bệnh sạch sẽ, nếu hẹn hò với đối phương nhất định phải đến khách sạn 5 sao, yêu cầu tuyệt đối sạch sẽ, nếu không cậu ấy sẽ không ngủ được.

25. Để bảo trì nhiệt độ, Vương Nguyên thi thoảng cũng tham gia một vài bộ điện ảnh.

26. Âu Dương Na Na chia bớt người trong đoàn đội cho em gái của mình.

17. Quan Hiểu Đồng gần đây đang tiếp xúc với một bộ tiên kiếm của Ngỗng.

(Nguồn: Hóng Dưa Bở Cbiz, Phim - Tin Tức Giải Trí Hoa Ngữ) 

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