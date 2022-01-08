Tin tức dưa Cbiz ngày 08/01: Phim đam mỹ sẽ không bị cấm hoàn toàn, Giang Sơ Ảnh và Vương Nhất Bác hợp tác

2. Bộ tiên kiếm của Cúc Tịnh Y và Trần Triết Viễn có catxe tương đối cao, cộng thêm việc Cúc Tịnh Y có yêu cầu riêng đối với nữ phụ nên việc tìm kiếm các diễn viên còn lại tương đối khó khăn.

4. Đàm Tùng Vận sẽ trở thành khách mời phi hành gia của "Xin chào thứ 7", ngoài ra cô ấy còn mới lấy được tài nguyên tương đương tiểu hoa tuyến một, hợp tác với Tỉnh Bách Nhiên trong "Đường trở về".

3. Nhân khí của Thái Từ Khôn rất tốt, những lần làm đại diện cho các nhãn hàng đều mang lại hiệu quả không tệ, cho nên đối phương chỉ cần thương lượng được chuyện giá cả sẽ ưu tiên lựa chọn cậu ấy.

5. Tâm Trạng của Na Trát hiện giờ rất tốt, chỉ cần có thời gian cô ấy sẽ chủ động hát "Chunghaaa" cho đoàn phim nghe, mọi người đều rất vui vẻ.

6. Cung Tuấn sắp chuẩn bị tung ra vài single, là kiểu Ost...

7. Mao Hiểu Đồng rất kém về khoản trang điểm nên nếu ra ngoài vì chuyện riêng tư đều sẽ để mặt mộc.

8. Angela Baby mặc dù luôn bị chê bai về kĩ năng diễn xuất nhưng hai năm nay gần như cô ấy đều quay phim, trừ bộ hợp tác với Nhậm Gia Luân, trong tay cô ấy còn khoảng 6 bộ, dự là năm nay sẽ lần lượt lên sóng.



9. Giang Sơ Ảnh và Vương Nhất Bác có khả năng hợp tác phim truyền hình.



10. Lưu Vũ Ninh luôn có kịch bản nam chính trong tay.



11. Đoàn đội Nghê Ni đã giải tán team duyệt kịch bản truyền hình, chỉ giữ lại team duyệt kịch bản điện ảnh, vì năm nay tài nguyên điện ảnh của cô ấy lại tốt rồi.



12. Hứa Ngụy Châu là kiểu im im mà thực ra phát tài, bình thường ít cảm giác tồn tại nhưng luôn có phim để quay. Phong Khởi Tây Châu đang tranh thủ chiếu tết trên Hunan, còn Lưu Quang Chi Thành cũng sắp chiếu.



13. Đỉnh lưu gần đây lại muốn xài lại chiêu trà xanh cũ, lần nữa làm giả việc mình bị "đụng hàng" với sao nam nào đó, không bạo hồng được thì cũng hot một phen.



14. Công ty Cung Tuấn đang giúp cậu ấy tiếp xúc tài nguyên điện ảnh chính kịch.



15. Bạch Vũ bây giờ không chỉ diễn xuất tốt mà còn gánh phim. Anh ấy đóng rất nhiều phim, hơn nữa đều là kịch bản tốt.



16. Thái Từ Khôn mấy tháng trước bị điểm danh nên đã mất đi một số tài nguyên. Bây giờ cậu ấy rất cẩn thận, bên trên bảo sao thì chính là như thế nên cũng không bị mang nhiều tiếng xấu quá. Hiện tại đoàn đội đang liên hệ cho cậu ấy 1 số sân khấu cuối năm.



17. Lý X quay xong phim điện ảnh của Lâu Diệp thì phim tiếp theo là điện ảnh văn nghệ, bây giờ anh ấy tập trung phát triển trong giới điện ảnh, sẽ không nhận kịch bản phim truyền hình. Anh ấy nhận thù lao đóng phim không cao, còn chủ động nhường phiên.



18. Đầu xuân Cung Tuấn sẽ nhập đoàn Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương.



19. Tuy Dương Dĩnh hay bị trào phúng diễn xuất nhưng cô ấy có giá trị nhan sắc cao, quốc dân độ thu về từ show lớn, tài nguyên thời trang mạnh, đại ngôn xa xỉ cũng nhiều, những thứ này thoả mãn điều kiện để là nghệ sĩ tuyến 1. Mọi người không thể vì chênh lệch trong diễn xuất của cô ấy hay vì chưa có tác phẩm tiêu biểu mà nghi ngờ cô ấy có phải nghệ sĩ tuyến 1 hay không. Điều này do thị trường quyết định tổng hợp nhiều yếu tố chứ không chỉ dựa vào diễn xuất hay tác phẩm.



20. Mưu nữ lang trước đây là Đông Bắc khuyên và Tây Bắc khuyên bắt tay nhau cùng push, bây giờ lại thêm Kinh khuyên và Cảng khuyên, thực sự xứng danh đứa con của thần tài nguyên.



21. Chu Nhất Long càng ngày càng thích phim điện ảnh hơn, kịch bản truyền hình mời anh ấy cũng không nhận. Phim điện ảnh với Nghê Ni đất diễn của anh ấy là chính, phim tiếp theo vẫn là phim điện ảnh, về phần thương vụ vẫn ổn định, không có gì vội vã.



22. Phim đam mỹ sẽ không bị cấm hoàn toàn, từ từ sẽ “thả lỏng” cho vài bộ, nhưng riêng đề tài học đường là không.

23. Đường Yên tái xuất sau khi sinh con thì phim cổ trang không đạt kì vọng, khiến cho hiện tại ngay cả phim truyền hình tốt đều khó tiếp xúc được. Dương Mịch sau nhiều năm chuyển hình lần thứ 2 cũng không thành công, muốn hợp tác lần hai với đạo diễn Lộ Dương cũng chưa xác định. Triệu Lệ Dĩnh thì không cần lo lắng về tài nguyên phim truyền hình, kí với Hòa Tụng vì tìm kiếm tài nguyên điện ảnh, kết quả Lý Băng Băng chậm trễ trong việc giới thiệu tài nguyên Bona cho cô ấy, cuối cùng tự Lý Băng Băng đi đóng. Năm nay cô ấy hết hạn hợp đồng với Hòa Tụng, Băng Băng lại hứa cho cô ấy tài nguyên điện ảnh, nhưng trước mắt cũng chưa phải "ván đã đóng thuyền". Lưu Thi Thi hay Lưu Diệc Phi đều quá phật hệ, không thấy cố gắng tranh đấu gì. Giới điện ảnh không có nhân mạch cực kì khó tiến vào, lớp hoa 85 muốn xông vào vòng này thực sự không có cơ hội.

24. Movie The Great War (chủ đề kháng Mỹ viện Triều): đạo diễn Trần Khải Ca, tạm định Trương Dịch, Lý Hiện.



25. Vương Nhất Bác có phim điện ảnh về đề tài Hip-hop.



26. Tỉnh Bách Nhiên sắp nhập đoàn phim điện ảnh mới.

27. Địch Lệ Nhiệt Ba x Molsion.



28. Châu Dã x Shiseido.



29. Lý Vũ Xuân có bìa Vogue Tháng 3.

30. Dương Mịch Cosmo Tháng 3.

31. Angela Baby có bìa Harper's Bazaar.

32. Tôn Lệ có bìa Marie Claire Tháng 3.



33. Đàm Tùng Vận có bìa Hồng Tú Grazia.



34. Drama Ấm Áp Ngọt Ngào: Tống Thiến, Lục Nghị, Trần Nghiên Hi, Kinh Siêu, Tôn Kiên, Tôn Ninh, Trương Lệ, Đàm Khải.



35. Lưu Đức Hoa và Dịch Dương Thiên Tỉ phát hành ca khúc chung mới: Vẫn Là Đứa Trẻ Ngốc Nghếch.



36. Drama IQIYI Nhân Sinh: Trần Hiểu, Lý Thấm.



37. Drama Xin Chào Tay Súng Thiện Xạ của Hồ Nhất Thiên và Hình Phi tạm định phát sóng trên Tencent từ giửa tháng 1.



38. Drama Nếu Còn Có Thời Gian: Lâm Nhất, Lý Lan Địch. Tháng 2 khai máy.



39. Drama Thương Khung Chi Bắc: Dương Tử x Trương Nghệ Hưng.

(Nguồn: Hội Buôn Dưa Đổ Vỏ Cbiz, Hóng Dưa Bở Cbiz)