Tin tức dưa Cbiz ngày 06/01: Cặp “Tư Đằng” hội ngộ, Cung Tuấn, Nhiệt Ba sắp có đại ngôn mới

Sao quốc tế 06/01/2022 16:46

Tin tức “dưa” Cbiz ngày hôm nay (06/01) liên quan đến Cảnh Điềm, Trương Bân Bân, Nhiệt Ba, Cung Tuấn và loạt sao Cbiz khác.

1. Ở Gia Hành, Trương Bân Bân cũng coi như là một nghệ sĩ giỏi, bộ phim Tam Phân Dã đóng với Ngô Thiến đã khởi động, Nguyệt Ca Hành của anh và Từ Lộ, đại khái sẽ được chiếu trong tháng 1.

2. Có một chương trình tạp kỹ muốn đẩy Cảnh Điềm và Trương Bân Bân lên sóng.

Tin tức dưa Cbiz ngày 06/01: Cặp “Tư Đằng” hội ngộ, Cung Tuấn, Nhiệt Ba sắp có đại ngôn mới - Ảnh 1 

3. Dự án Hoa Tư Dẫn của Tân Lệ đang bàn bạc để Lưu Thi Thi đóng nữ chính.

4. Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy sắp tới sẽ cùng nhau tham gia một show tạp kỹ.

5. Hai bên Châu Đông Vũ và Lưu Hạo Nhiên vẫn đang suy nghĩ về kế hoạch hợp tác lần hai.

6. Hiện giờ, Cụt vừa muốn độc quyền phát sóng Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn, cũng vừa muốn đẩy một bộ phim khác, thành ra Dư Sinh cứ bị kẹt ở giữa.

7. Quay xong bộ phim Cô Ấy Biến Mất, Nghê Ni sẽ nghỉ ngơi một thời gian, tuy rằng Tây Xuất Ngọc Môn đã tiếp xúc với cô và Bạch Vũ từ sớm nhưng cũng không có tiến triển gì.

8. Hứa Khải xác nhận đóng Lạc Du Nguyên. Màn hợp tác của anh và Cảnh Điềm được rất nhiều người mong đợi. Biên kịch của phim là Phỉ Ngã Tư Tồn.

Tin tức dưa Cbiz ngày 06/01: Cặp “Tư Đằng” hội ngộ, Cung Tuấn, Nhiệt Ba sắp có đại ngôn mới - Ảnh 2

9. Trước đó, Hòa Tụng đã cố gắng lôi kéo Dương Tử, nhưng không đàm phán thành công.

10. Kể từ khi trở về trạng thái độc thân, lịch trình của Tống Uy Long dày hơn rất nhiều. Sau khi bộ phim của anh và Văn Kỳ đóng máy, lập tức muốn tham gia phim mới, hợp tác với Lưu Hạo Tồn. 

11. Đêm hội Weibo dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 2.

12. Chu Nhất Long vẫn chú trọng chính vào điện ảnh, phương diện thương mại không cần vội, bởi vì có thành tích phim thì giá trị tự dưng sẽ tăng vọt.

13. Nhậm Gia Luân đã vào đoàn Mộ Sắc Tâm Ước, phía phim vẫn chưa khai máy, nữ chính Angela Baby sẽ quay trễ một chút. Năm nay hai người đều là những tấm gương làm việc nỗ lực, quay phim không ngừng nghỉ, không biết hiệu quả ra sao. 

Tin tức dưa Cbiz ngày 06/01: Cặp “Tư Đằng” hội ngộ, Cung Tuấn, Nhiệt Ba sắp có đại ngôn mới - Ảnh 3 

14. Phong Khởi Tây Châu của Hứa Ngụy Châu và Cổ Lực Na Trát đang muốn tranh thủ lên sóng vào dịp Tết Nguyên Đán. Lưu Quang Chi Thành cũng sắp phát sóng.

15. Dịch Dương Thiên Tỉ và Trương Tử Phong có khả năng sẽ hợp tác trong phim mới của Ngô Kinh.

16. Trương Nghệ Hưng chuẩn bị kí kết với Hòa Tụng.

17. Địch Lệ Nhiệt Ba sắp có đại ngôn với hãng kính Molsion.

18. Cung Tuấn sắp tuyên đại ngôn với một hãng sữa, ngoài ra còn đang đàm phán với một nhãn hàng phục trang.

Tin tức dưa Cbiz ngày 06/01: Cặp “Tư Đằng” hội ngộ, Cung Tuấn, Nhiệt Ba sắp có đại ngôn mới - Ảnh 4 

19. Đặng Siêu sẽ trở thành MC của lễ trao giải Kim Kê.

20. Tống Tổ Nhi hát rất hay, có thể nói là hát đến độ "nuốt mic".

21. Trần Hiểu mỗi tháng đều gửi tiền về cho mẹ, anh thật sự là một trong số những người con có hiếu ít ỏi trong Cbiz.

(Nguồn: Hóng Dưa Bở Cbiz) 

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Tin tức “dưa” Cbiz ngày hôm nay (05/01) liên quan đến Lộc Hàm, Quan Hiểu Đồng, Trần Phi Vũ, Lệ Dĩnh và loạt sao Cbiz khác.

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