Tin tức dưa Cbiz ngày 02/01: Tiết lộ dàn khách mời đêm hội Tạp chí Esquire, Tinh quang đại thưởng tổ chức vào tháng 1

1. Tinh Quang Đại Thưởng tháng 1 tổ chức, phát sóng trực tiếp trên đài Bắc Kinh.



2. Ngô Thiến và Trương Vũ Kiếm đã xử lý xong thoả thuận ly hôn nhưng tạm thời sẽ chưa công bố, nguyên do bên phía nhà trai đã không thành thật



3. Cha của Trần Phi Vũ giới thiệu cho cậu ấy rất nhiều tài nguyên chủ lưu nhưng cậu ấy từ chối, hiện tại cậu ấy muốn đi lưu lượng hơn.



4. Quốc dân muội muội có mặt đen là thật, tại lễ trao giải biểu tình với kết quả chính là kiêu ngạo, khinh thường thêm không phục, bình thường vẻ khiêm tốn đều là xây dựng hình tượng, nàng cũng có thói quen hút thuốc.