Tin tức dưa Cbiz ngày 02/01: Tiết lộ dàn khách mời đêm hội Tạp chí Esquire, Tinh quang đại thưởng tổ chức vào tháng 1

Sao quốc tế 02/01/2022 20:24

Tin tức “dưa” Cbiz ngày hôm nay (02/01) được các blogger tung ra khiến dân mạng hào hứng.

1. Tinh Quang Đại Thưởng tháng 1 tổ chức, phát sóng trực tiếp trên đài Bắc Kinh.

2. Ngô Thiến và Trương Vũ Kiếm đã xử lý xong thoả thuận ly hôn nhưng tạm thời sẽ chưa công bố, nguyên do bên phía nhà trai đã không thành thật

3. Cha của Trần Phi Vũ giới thiệu cho cậu ấy rất nhiều tài nguyên chủ lưu nhưng cậu ấy từ chối, hiện tại cậu ấy muốn đi lưu lượng hơn.

Tin tức dưa Cbiz ngày 02/01: Tiết lộ dàn khách mời đêm hội Tạp chí Esquire, Tinh quang đại thưởng tổ chức vào tháng 1 - Ảnh 1


4. Quốc dân muội muội có mặt đen là thật, tại lễ trao giải biểu tình với kết quả chính là kiêu ngạo, khinh thường thêm không phục, bình thường vẻ khiêm tốn đều là xây dựng hình tượng, nàng cũng có thói quen hút thuốc.

5. Có nhiều phim cổ trang tìm Lộc Hàm diễn nhưng anh ấy không thích đóng cổ trang.

Tin tức dưa Cbiz ngày 02/01: Tiết lộ dàn khách mời đêm hội Tạp chí Esquire, Tinh quang đại thưởng tổ chức vào tháng 1 - Ảnh 2

 
6. Giáo chủ: tiểu kiều thê Không nghe lời phản nghịch về sau hiểu chuyện, ngoan ngoãn đã trở lại, làm sao bây giờ, chỉ có thể tiếp tục sủng.

7. Trương Tiểu Phỉ đạt giải do có Giả Linh phía sau giúp sức không ít.

Tin tức dưa Cbiz ngày 02/01: Tiết lộ dàn khách mời đêm hội Tạp chí Esquire, Tinh quang đại thưởng tổ chức vào tháng 1 - Ảnh 3

 
8. Quan XT có lượng mỡ dưới da tương đối nhiều nên dễ bị sụp, thời gian định kì sẽ đi spa thẩm mĩ chăm sóc da.

9. Trần H cùng Trịnh K hiện tại trở mặt, nguyên nhân chính là Trần H trước mặt mọi người nói Trịnh K không có đầu óc làm ăn.

10. Đêm hội Tạp chí Esquire, tổ chức vào 5/1 tại Bắc Kinh, khách mời: Địch Lệ Nhiệt Ba, Cung Tuấn, Đặng Luân, Hứa Khải, Cảnh Điềm, Tống Tổ Nhi, Thái Từ Khôn, Trương Vũ Kỳ, Giả Nãi Lượng, Vương Gia Nhĩ, Quách Thái Khiết, Ngô Cẩn Ngôn, Vương Đại Lục, Châu Thâm, Vương Tử Dị, Tiểu Quỷ Vương Lâm Khải, Tống Dật, Đàn Kiện Thứ, Trương Nhan Tề, Đinh Chân,...

Tin tức dưa Cbiz ngày 02/01: Tiết lộ dàn khách mời đêm hội Tạp chí Esquire, Tinh quang đại thưởng tổ chức vào tháng 1 - Ảnh 4

 Địch Lệ Nhiệt Ba

Tin tức dưa Cbiz ngày 02/01: Tiết lộ dàn khách mời đêm hội Tạp chí Esquire, Tinh quang đại thưởng tổ chức vào tháng 1 - Ảnh 5

 Cảnh Điềm

Tin tức dưa Cbiz ngày 02/01: Tiết lộ dàn khách mời đêm hội Tạp chí Esquire, Tinh quang đại thưởng tổ chức vào tháng 1 - Ảnh 6

 Đặng Luân

Tin tức dưa Cbiz ngày 02/01: Tiết lộ dàn khách mời đêm hội Tạp chí Esquire, Tinh quang đại thưởng tổ chức vào tháng 1 - Ảnh 7

 Hứa Khải

Tin tức dưa Cbiz ngày 02/01: Tiết lộ dàn khách mời đêm hội Tạp chí Esquire, Tinh quang đại thưởng tổ chức vào tháng 1 - Ảnh 8

 Tống Dật

Tin tức dưa Cbiz ngày 02/01: Tiết lộ dàn khách mời đêm hội Tạp chí Esquire, Tinh quang đại thưởng tổ chức vào tháng 1 - Ảnh 9

 Tống Tổ Nhi


11. Nam diễn viên PC hiện tại bị xa lánh đến nỗi đến lớp học bổ túc diễn xuất cũng không làm được, anh ấy đã bị trong vòng kéo vào sổ đen.

12. Hoa sách và tencent phối hợp sản xuất web drama Tam Phân Dã hôm qua đã khai máy, diễn chính: Ngô Thiến, Trương Bân Bân.

13. Hiện tại bên phía đầu tư điện ảnh cũng ra tay giúp Mạnh Mỹ Kỳ xử lý áp tin xấu xuống.

14. Đêm hội Douyin đã quay xong, đang sắp xếp lịch chiếu.

(Nguồn: Hóng Dưa Bở Cbiz)

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