Tin nóng dưa Cbiz ngày 31/12: Tiết lộ giao ước của Dương Mịch và chồng cũ, Cung Tuấn hợp tác với Tống Tổ Nhi?

Chủ đề hóng 'dưa' hôm nay ngày 31/12 liên quan đến Dương Mịch, Cung Tuấn, Vương Nhất Bác... và loạt sao Cbiz đình đám khác.

1. Dương Mịch và chồng cũ đã giao ước, nếu như đối phương đi bước nữa, quyền nuôi con sẽ thuộc về cô ấy.

2. Anh trai "son môi" quả thực đã bán một căn hộ cao cấp ở Thượng Hải rồi.



3. Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn đang quay bộ "Ba chữ", bộ phim này có chế tác rất đỉnh, đạo diễn là Lâu Diệc, các dienx viên khác như Lí Hiện, Xuân Hạ, Hoàng Tử Kiện cũng là những diễn viên trẻ tuổi thuộc trường phái thực lực.



4. Tiền Phong bây giờ đang làm công tác hậu đài, số tiền kiếm được so với ngày trước không kém cạnh là bao.

5. Cung Tuấn nhận được sự yêu thích của rất nhiều nhà đầu tư, bộ phim đóng với Kiều Hân đã được phía Hàn Quốc mua bản quyền rồi, tiếp theo cậu ấy sẽ hợp tác với Tống Tổ Nhi, có đại ngôn với Fresh.

6. Vương Nhất Bác sắp có đại ngôn với Beyond, kéo dài chuỗi kỉ lục của mình.



7. Nữ đỉnh lưu nọ vì đeo giày cao gót trong thời gian dài nên chân cũng bị biến dạng rồi.



8. Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba bắt đầu xoá bản thảo cp của 2 người.



9. Hầu Minh Hạo đến Hoà Tụng rất được coi trọng, được cấp cho một tài nguyên xa xỉ.



10. Tần Tuấn Kiệt, Lưu Vũ Ninh, Hoàng Mộng Oánh cùng hợp tác trong phim mới.



11. Dương Mịch phim tiếp theo vẫn là cổ trang đại nữ chủ.

12. Tư bản sau lưng Cảnh Điềm rất thích Hứa Khải, đang tìm cơ hội cho 2 người hợp tác chung.

13. Trước mắt iqiyi đã phải giải tán 3 hạng mục quan trọng: Kiếm tiên, Phong tư, Kinh đô tuần dị. Xem ra là đang rất thiếu tiền.



14. Hoan Thuỵ không thích thuốc nhỏ mắt, không cấp tài nguyên tốt cho nàng vì nàng luôn có ngoại tâm, hơn nữa còn giấu công ty kí hợp đồng thương vụ bên ngoài.



15. Trương Dư Hi nhìn bề ngoài có vẻ rất được công ty nâng đỡ nhưng thật ra tài nguyên được cấp đều là hạng trung, còn phải mang người mới.



16. Triệu Lệ Dĩnh cơ bản không có thời gian dự tiệc vượt năm các đài, đều ở đoàn làm phim công tác qua năm, nhưng nàng sẽ đem con trai đến cùng nhau đón năm mới.



17. Đài xoài lại đổi ý không chiếu Thượng Thực nữa, bộ phim này có thể sẽ chiếu mạn. (Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Phim - Tin tức giải trí Hoa ngữ)

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tin-nong-dua-cbiz-ngay-31-12-tiet-lo-giao-uoc-cua-duong-mich-va-chong-cu-cung-tuan-hop-tac-voi-tong-to-nhi-443954.html