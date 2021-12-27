Dàn mỹ nhân Hoa ngữ phủ sóng màn ảnh năm 2022: Nhiệt Ba, Dương Mịch hứa hẹn bùng nổ

Sao quốc tế 27/12/2021 18:07

Năm 2022, màn ảnh nhỏ Hoa ngữ sẽ là cuộc đổ bộ hoành tráng của các nàng tiểu hoa: Dương Mịch, Nhiệt Ba, Dương Tử, Lệ Dĩnh...

Địch Lệ Nhiệt Ba 

Trong một năm được coi là ảm đạm với nhiều diễn viên thì với Nhiệt Ba lại khá rực rỡ. Cuối tháng 3, bộ phim Trường Ca Hành hợp tác cùng Ngô Lỗi, Lưu Vũ Ninh và Triệu Lộ Tư lên sóng. Sau đó đến bộ phim tình cảm đô thị Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh đóng cùng Dương Dương, Phan Việt Minh, Hồ Khả, Vương Ngạn Lâm... Cả 2 bộ phim đều được khán giả đánh giá cao, đặc biệt Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh càng về sau càng được yêu thích.

Dàn mỹ nhân Hoa ngữ phủ sóng màn ảnh năm 2022: Nhiệt Ba, Dương Mịch hứa hẹn bùng nổ - Ảnh 1

Khi năm 2021 khép lại, nhiều khán giả lo ngại về triển vọng của Địch Lệ Nhiệt Ba trong năm 2022. Thế nhưng, tính đến thời điểm hiện tại, mỹ nhân Tân Cương đã có sẵn "3 đứa con tinh thần" là Ngự giao ký, An Lạc truyệnNhật Nguyệt Truyền Kỳ hợp tác cùng Nhậm Gia Luân, Cung Tuấn và Đậu Kiêu, dự kiến lên sóng vào năm 2022. Khán giả hy vọng rằng, Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ bùng nổ mạnh mẽ trong năm tới.

Dàn mỹ nhân Hoa ngữ phủ sóng màn ảnh năm 2022: Nhiệt Ba, Dương Mịch hứa hẹn bùng nổ - Ảnh 2

Dương Mịch

Năm 2021, Dương Mịch đã phát sóng hai bộ phim Bạo phong nhãn và Hộc Châu phu nhân, tuy nhiên cả hai bộ phim đều không được như mong đợi, khiến vầng hào quang "Nữ hoàng rating" của Dương Mịch bị phai mờ đi không ít. 

Dàn mỹ nhân Hoa ngữ phủ sóng màn ảnh năm 2022: Nhiệt Ba, Dương Mịch hứa hẹn bùng nổ - Ảnh 3

Hiện bộ Định luật tình yêu 20/80 của nàng Tiểu hoa đóng cặp cùng Hứa Khải đã lấy được giấy phép phát hành, Cảm ơn bác sĩ cũng đã đóng may, dự kiến cả hai phim sẽ cùng lên sóng vào năm 2022.

Dàn mỹ nhân Hoa ngữ phủ sóng màn ảnh năm 2022: Nhiệt Ba, Dương Mịch hứa hẹn bùng nổ - Ảnh 4

Cách đây vài ngày, có thông báo rằng Dương Mịch sẽ đảm nhận một bộ phim cổ trang cấp S của Tencent Kiều Tàng. Tuy nhiên, vẫn cho rõ thông tin về nam chính cũng như thời gian khai máy.

Dương Tử 

Sau siêu phẩm Cá mực hầm mực vào năm 2019, Dương Tử cuối cùng cũng trở lại vào năm 2021 với Nữ bác sĩ tâm lý. Hiện giờ ngoài Thanh trâm hành vẫn còn nhiều mông lung thì Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn và Trầm vụn hương phai đã hoàn thành và chỉ còn thiếu lịch phát sóng chính thức. 

Dàn mỹ nhân Hoa ngữ phủ sóng màn ảnh năm 2022: Nhiệt Ba, Dương Mịch hứa hẹn bùng nổ - Ảnh 5

Năm nay quả là một năm không mấy thuận lợi với Dương Tử khi cả ba bộ phim liên tiếp gặp phải sóng gió. Dư sinh bị hoãn chiếu hết lần này đến lần khác, Thanh trâm hành còn "xui" hơn kể từ khi scandal rúng động của Ngô Diệc Phàm nổ ra.

Dàn mỹ nhân Hoa ngữ phủ sóng màn ảnh năm 2022: Nhiệt Ba, Dương Mịch hứa hẹn bùng nổ - Ảnh 6

Trầm vụn hương phai do Dương Tử và Thành Nghị đóng chính, là bộ phim truyền hình bom tấn năm 2022 cũng vướng vào đầy rẫy những khúc mắc. Tuy vậy thì phim cũng đã hoàn thành xong, nhiều người vẫn mong chờ dự án này, bởi dù sao đây cũng là bộ phim cổ trang hiếm hoi mà Dương Tử đảm nhận sau Hương mật tựa khói sương.

Triệu Lệ Dĩnh 

Triệu Lệ Dĩnh sau một thời gian bận rộn với cuộc sống riêng tư đã quay trở lại màn ảnh với hai bộ phim Hữu phỉ và Ai là hung thủ. Mặc dù hiệu ứng của Hữu phỉ không được như mong đợi, nhưng đây vẫn là bộ phim thu hút được một lượng lớn người xem. Tiếp đến là Ai là hung thủ, tác phẩm đánh dấu sự chuyển mình của Triệu Lệ Dĩnh, thoát khỏi lối diễn và tạo hình tiểu bạch thỏ trước đây.

Dàn mỹ nhân Hoa ngữ phủ sóng màn ảnh năm 2022: Nhiệt Ba, Dương Mịch hứa hẹn bùng nổ - Ảnh 7

Trong năm 2022, Triệu Lệ Dĩnh sẽ có hai bộ phim Hạnh Phúc đến Vạn Gia và Dã man sinh trưởng. Hiện bộ Hạnh Phúc đến Vạn Gia đã hoàn thành, bộ còn lại thì vẫn đang trong thời gian quay hình.

Dàn mỹ nhân Hoa ngữ phủ sóng màn ảnh năm 2022: Nhiệt Ba, Dương Mịch hứa hẹn bùng nổ - Ảnh 8

Bạch Lộc 

Năm 2021 là một năm nhảy vọt trong sự nghiệp của Bạch Lộc, hiệu ứng dây chuyền của Châu Sinh như cố và Nhất sinh nhất thế đã đưa cô trở thành một trong những diễn viên nổi bật nhất nửa cuối năm.

Dàn mỹ nhân Hoa ngữ phủ sóng màn ảnh năm 2022: Nhiệt Ba, Dương Mịch hứa hẹn bùng nổ - Ảnh 9

Dự kiến trong năm 2022, hai bộ phim Cảnh sát vinh dự đóng cặp cùng Trương Nhược Quân và Trường nguyệt tẫn minh sẽ được trình làng. Trong đó, Trường nguyệt tẫn minh hiện vẫn đang trong quá trình bấm máy. 

Dàn mỹ nhân Hoa ngữ phủ sóng màn ảnh năm 2022: Nhiệt Ba, Dương Mịch hứa hẹn bùng nổ - Ảnh 10

Đàm Tùng Vận 

Cẩm tâm tựa ngọc ra mắt vào hồi đầu năm nay đã mang đến cho Đàm Tùng Vận nhiều thành công trong sự nghiệp diễn xuất của mình.

Dàn mỹ nhân Hoa ngữ phủ sóng màn ảnh năm 2022: Nhiệt Ba, Dương Mịch hứa hẹn bùng nổ - Ảnh 11

Vào năm 2022, Đàm Tùng Vận sẽ diện kiến khán giả với Xin gọi tôi là tổng giám và Hướng gió mà đi. Cả hai bộ phim này đều thuộc thể loại mà cô chưa từng đóng trước đây. Có thể thấy, Tùng Vận đang dần chuyển đổi sang phái thực lực và không còn đóng phim thần tượng nữa. 

Dàn mỹ nhân Hoa ngữ phủ sóng màn ảnh năm 2022: Nhiệt Ba, Dương Mịch hứa hẹn bùng nổ - Ảnh 12

Triệu Lộ Tư

Triệu Lộ Tư trong năm 2021 đã phát sóng ba bộ liên tiếp là Trường Ca hành, Vô tình nhặt được tổng tài và Quốc tử giám có một nữ đệ tử. Nhưng tiếc là chỉ có duy nhất Trường Ca hành là gây được sự chú ý lớn, dù Triệu Lộ Tư chỉ là vai phụ. 

Dàn mỹ nhân Hoa ngữ phủ sóng màn ảnh năm 2022: Nhiệt Ba, Dương Mịch hứa hẹn bùng nổ - Ảnh 13

Trong 2022 tới, khán giả sẽ tiếp tục nhìn thấy Triệu Lộ Tư trên màn ảnh nhỏ với Thả thí thiên hạ, Tinh hán xán lạn và Ngõ nhỏ, cả ba đều là những tác phẩm nặng ký, dự kiến sẽ bùng nổ vào năm 2022.

Dàn mỹ nhân Hoa ngữ phủ sóng màn ảnh năm 2022: Nhiệt Ba, Dương Mịch hứa hẹn bùng nổ - Ảnh 14

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Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Dương Mịch Dương Tử sao Hoa ngữ Triệu Lệ Dĩnh

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