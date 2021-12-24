Tin dưa Cbiz ngày 24/12: Địch Lệ Nhiệt Ba muốn rời Gia Hành, Nhậm Gia Luân cũng muốn bỏ Hoan Thụy ra riêng

Sao quốc tế 24/12/2021 14:14

Chủ đề hóng 'dưa' hôm nay ngày 24/12 liên quan đến Địch Lệ Nhiệt Ba, Lý Thấm, Trần Tiểu Vân, Dương Dương, Cung Tuấn...

1. Trong thời gian gần nhất Dương Dương vẫn là chủ yếu hoạt động thương hiệu, phim tiếp theo đã định là: Ta là pháo hoa nhân gian, đang đợi vào đoàn.

2. Na Trát kế tiếp cùng bia Budweiser có hợp tác, sẽ quay quảng cáo chung cùng người đại diện hiện tại của Budweiser.

3. Gió nam hiểu lòng ta do Trương Dư Hi và Thành Nghị đóng chính hôm nay lấy được giấy phép phát sóng 40 tập.

4. Dịch Dương Thiên Tỉ trong nhà nuôi rất nhiều mèo, trên người cũng thường xuyên dính rất nhiều lông mèo.

Tin dưa Cbiz ngày 24/12: Địch Lệ Nhiệt Ba muốn rời Gia Hành, Nhậm Gia Luân cũng muốn bỏ Hoan Thụy ra riêng - Ảnh 1

5. Triệu Lộ Tư đã kí một hiệp định đánh cược với Ngỗng, năm sau Ngỗng vẫn sẽ trọng tâm nâng đỡ nàng, nếu phim không thành công sẽ phải bồi thường rất nhiều.

6. Hoà Tụng có tham vọng nâng đỡ Châu Dã thành tiểu hoa top đầu lứa 95.

7. Tạo hình của Lý Canh Hi trong phim đang chiếu bị chê quá nhiều, đoàn đội đang nghĩ cách cứu vãn tình thế.

8. Nhậm Gia Luân cũng muốn rời Hoan Thuỵ ra làm riêng.

9. Cúc Tịnh Y vẫn luôn không hài lòng với tài nguyên công ty cho nàng, nên hiện tại kí thêm hiệp ước phim ảnh với iqiyi.

10. Lý Thấm có điểm rất tin người, có bạn học cũ còn lừa nàng mua rất nhiều bảo hiểm.

11. Trần Tiểu Vân gần đây rất tức giận vì bị gọi là trà xanh, đến mức mà hiện tại nhìn thấy nữ tinh ly dị cũng khó nhịn được có điểm tức ra mặt.

Tin dưa Cbiz ngày 24/12: Địch Lệ Nhiệt Ba muốn rời Gia Hành, Nhậm Gia Luân cũng muốn bỏ Hoan Thụy ra riêng - Ảnh 2

12. Triệu lộ Tư cùng Ngô Lỗi lại tiếp xúc cùng một bộ kịch bản, bên Lộ Tư trực tiếp cho thấy không muốn cùng Ngô Lỗi cộng sự lần hai, hai bên đoàn đội quan hệ đặc biệt kém.

13. Dương Tử cùng Kiều Hân tính toán hợp tác mở công ty giải trí.

14. Kỳ sau Nhiệt Ba sẽ không gia hạn hợp đồng cùng Gia Hành nữa.

Tin dưa Cbiz ngày 24/12: Địch Lệ Nhiệt Ba muốn rời Gia Hành, Nhậm Gia Luân cũng muốn bỏ Hoan Thụy ra riêng - Ảnh 3

15. Đài xoài lần trước thử chiêu thương Nữ tâm lý sư nhưng kết quả không tốt nên chưa muốn chiếu, ai ngờ bên kia bí quá hoá liều đem đi chiếu mạng luôn, kết quả bộ phim không thành công thật.

16. Hoan thuỵ dưới chướng cũng có rất nhiều diễn viên thực lực nhưng chọn đối tượng nâng đỡ lại luôn có vấn đề.

17. Trong giới chỉ có nghệ sĩ bình thường muốn dựa vào lưu lượng xào cp tăng nhiệt, không có chuyện đại lưu lượng lại tự muốn xào cp với người khác, trừ khi không muốn có fans nữa. 

18. Có một bộ phim hiện đại tìm Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân. Nhưng có thể 2 người họ sẽ không hợp tác.

Tin dưa Cbiz ngày 24/12: Địch Lệ Nhiệt Ba muốn rời Gia Hành, Nhậm Gia Luân cũng muốn bỏ Hoan Thụy ra riêng - Ảnh 4

19. Bộ phim "Sét Hòn" nữ chính Đồng Dao, nam chính Trần Tinh Húc.

20. Bộ phim "Một Tòa Thành" phía Dương Dương vẫn đang đàm phán các điều khoản với đoàn làm phim, nữ chính Châu Dã cũng là người được nhà đầu tư lựa chọn.

21. Thành Nghị vẫn tập trung vào việc quay phim, công ty cũng rất quan tâm đến anh ấy. Tất cả các loại tài nguyên đều ưu tiên anh ấy trước.

22. Nhiệt của Vương Nhất Bác và Tống Dật trong "Phong Khởi Lạc Dương" khá tốt. Có nơi muốn 2 người họ hợp tác đóng chính một bộ phim mới.

23. Nhậm Gia Luân không có mối quan hệ nào khá tốt với các nữ nghệ sĩ. Ngược lại một số người còn thân với vợ anh ấy hơn.

Tin dưa Cbiz ngày 24/12: Địch Lệ Nhiệt Ba muốn rời Gia Hành, Nhậm Gia Luân cũng muốn bỏ Hoan Thụy ra riêng - Ảnh 5

24. Giám đốc điều hành của Hoan Thụy rất thích Trương Dư Hi.

25. Phim điện ảnh "Xán Lạn": Quách Kính Phi, Nhậm Mẫn, Vương Nguyên.

26. Thực ra giới giải trí nhiều ngành vẫn rất coi trọng Douban, chắc chắn không xóa được. Có rất nhiều người nổi tiếng cũng lập acc Douban, chuyên ăn dưa, thỉnh thoảng đăng đàn phát biểu ý kiến, dù sao cũng không ai biết mình là ai.

27. Bộ phim mới của Cung Tuấn có một chi tiết đúng là khá "đụng chạm", Long Đan Ni và Đỗ Hoa sau khi nhìn thấy tấm hình đó đã rất tức giận.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/12: Địch Lệ Nhiệt Ba muốn nhận nhiều phim hiện đại, Vương Nhất Bác có tin vui

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/12: Địch Lệ Nhiệt Ba muốn nhận nhiều phim hiện đại, Vương Nhất Bác có tin vui

Những tin đồn về giới showbiz được các blogger tung ra ngày 22/12 liên quan đến Vương Lực Hoành, Địch Lệ Nhiệt Ba, Giang Sơ Ảnh, Dương Mịch... và loạt sao Cbiz nổi tiếng khác.

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