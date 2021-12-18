Tin tức dưa Cbiz ngày 18/12: Địch Lệ Nhiệt Ba có hợp tác đại ngôn mới, Phạm Băng Băng muốn quay lại

Sao quốc tế 18/12/2021 15:53

Những tin đồn về giới showbiz được các blogger tung ra khiến cư dân mạng rất hào hứng.

1. Có bộ phim truyền hình hiện đại cấp S đang liên hệ với Triệu Lệ Dĩnh.

2. Hiện tại rất nhiều tạp chí tìm đến Ngô Lỗi muốn cậu ấy chụp ảnh khoe cơ bắp nhưng bị từ chối, nói là muốn thủ nam đức.

3. Các khách mời đêm giao thừa của Đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam đang đàm phán: Vương Nhất Bác, TNT, Vương Nguyên, Cung Tuấn, Hoa Thần Vũ, Lý Dịch Phong, Tống Thiến, Dương Mịch, Trương Tân Thành, Trình Tiêu, Uông Tô Lang, các anh trai mọi chông gai, các chị gái đạp gió rẽ sóng, Vương Âu, Dương Tử, Tống Tổ Nhi......

4. Địch Lệ Nhiệt Ba có hợp tác đại ngôn mới.

Tin tức dưa Cbiz ngày 18/12: Địch Lệ Nhiệt Ba có hợp tác đại ngôn mới, Phạm Băng Băng muốn quay lại - Ảnh 1

5. Phim Phong Khởi Tây Châu do Cổ Lực Na Trát và Hứa Nguỵ Châu đóng chính sẽ lên sóng Hồ Nam tết âm lịch, ngoài ra Na Trát cũng sắp có danh phận với Dior

6. Hoắc Kiến Hoa cơ bản là không có đoàn đội, đều là người phía Lâm Tâm Như sang giúp anh ấy xử lý công việc.

7. Địa phương khứ hữu phong: nam chính Trương Vãn Ý, nữ chính Lưu Diệc Phi

8. Vì vấn đề tài chính mà bộ "Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương" mãi không khởi quay được, nhưng Lưu Thi Thi vẫn kiêm định muốn đóng bộ này không từ bỏ. Nhân lúc trống lịch đoàn đội cô ấy đã nhận 1 bộ hiện đại ngắn 12 tập, fan thấy idol đã có tâm sự nghiệp trở lại cũng rất vui vẻ.

9. Cầu Trạng Tia Chớp: Đặng Luân, Đồng Dao

10. Lý Hiện rất thích dòng phim văn nghệ nhưng đoàn đội không ủng hộ cậu ấy nhận nhiều phim thể loại này.

11. Bộ phim tiếp theo của Triệu Lộ Tư sẽ hợp tác với Vương An Vũ.

12. Lý Ân đăng bài nói Đô Mỹ Trúc tống tiền Ngô Diệc Phàm, ngay từ đầu đã đặt bẫy Ngô Diệc Phàm. Thật ra Lý Ân làm thế là vì cô ấy vẫn luôn ghen tị vì Đô Mỹ Trúc nhận được nhiều lợi ích từ chuyện này như vậy. Lẽ ra cô ấy cũng có thể được như thế, bởi vậy vẫn luôn không ngừng kiếm chuyện.

13. Mộng Hoa Lục do Trần Hiểu và Lưu Diệc Phi đóng chính tháng 1 năm sau lên sóng online

14. Phạm Băng Băng vẫn không từ bỏ cơ hội quay lại

Tin tức dưa Cbiz ngày 18/12: Địch Lệ Nhiệt Ba có hợp tác đại ngôn mới, Phạm Băng Băng muốn quay lại - Ảnh 2

15. Ngoại hình của Địch Lệ Nhiệt Ba thực sự thoát vòng. Cô ấy được tạp chí truyền thông nước ngoài CNA LIFESTYLY bình chọn là biểu tượng thời trang châu Á được yêu thích nhất năm 2021.

16. Bạch Lộc về cơ bản đã xác nhận đóng nữ chính Khôn Ninh, tháng 2 năm sau khai máy

17. Bộ phim "Đoạn Kiều" với sự tham gia của Vương Tuấn Khải đang được sàng lọc lại, trước mắt tiếng vang khá tốt, sẽ sớm hoàn thiện.

18. Vương Nhất Bác còn 1 đại ngôn kính mắt chờ công bố.

Tin tức dưa Cbiz ngày 18/12: Địch Lệ Nhiệt Ba có hợp tác đại ngôn mới, Phạm Băng Băng muốn quay lại - Ảnh 3

19. Gần đây có một kịch bản đam mỹ chuyển thể tìm đến Nhậm Gia Luân nhưng anh ấy thẳng thừng từ chối

20. Kịch bản Anh Đào Hổ Phách của Chính Ngọ đang tiếp xúc Vương Tuấn khải và Lưu Hạo Nhiên

21. Đam sửa sẽ không toàn bộ bị cấm, nhưng sẽ hạn chế tuyên truyền, cái này chỉ có thể làm tiểu chúng văn hoá mà tồn tại, không thể khiêu chiến địa vị của văn hoá chủ lưu, một khi đảo khách thành chủ,liền bắt đầu bị phía trên hạn chế lại.

22. Drama cổ trang "Trăng Khuyết" đã tạm định nam nữ chính là Hứa Khải và Viên Băng Nghiên, hồ sơ đã thông qua, có thể giữa tháng 3 năm sau khởi quay.

23. Để trả thù 1 nam ca sĩ mà gần đây, Lý Vân Địch nhân lúc nam ca sĩ ly hôn tung tin diss người ta. Thậm chí Lý Vân Địch còn lan truyền "chuyện xưa" của 2 người. Nam ca sĩ ly hôn không hề liên quan gì đến Lý Vân Địch.

24. Nghệ sĩ nọ đã yêu cầu đoàn đội xóa hết những bản thảo nói mình lớn lên giống nam nghệ sĩ Canada đi. Nghệ sĩ nọ sợ vận xui của nghệ sĩ Canada lan sang mình.

(Nguồn: Tin tức giải trí Hoa ngữ, Hóng dưa Cbiz, Trà sữa Cbiz)

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/12: Cung Tuấn có người chống lưng, Vương Nhất Bác bị tiết lộ thân thế?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/12: Cung Tuấn có người chống lưng, Vương Nhất Bác bị tiết lộ thân thế?

Chủ đề hóng 'dưa' hôm nay ngày 17/12 liên quan đến Cung Tuấn, Vương nhất Bác, Lưu Diệc Phi... và loạt sao Cbiz nổi tiếng khác.

Xem thêm
Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba tin dưa cbiz sao hoa ngữ Phạm Băng Băng phim hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/12: Cung Tuấn có người chống lưng, Vương Nhất Bác bị tiết lộ thân thế?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/12: Cung Tuấn có người chống lưng, Vương Nhất Bác bị tiết lộ thân thế?

Tạo hình cực đỉnh của Địch Lệ Nhiệt Ba tại sự kiện: Mỗi lần xuất hiện đều khiến người khác không thể rời mắt

Tạo hình cực đỉnh của Địch Lệ Nhiệt Ba tại sự kiện: Mỗi lần xuất hiện đều khiến người khác không thể rời mắt

Mỹ nhân Hoa ngữ tạo dáng dưới ô trong suốt: Lưu Diệc Phi, Địch Lệ Nhiệt Ba thần thái ngút ngàn nhưng vẫn chưa bằng trùm cuối

Mỹ nhân Hoa ngữ tạo dáng dưới ô trong suốt: Lưu Diệc Phi, Địch Lệ Nhiệt Ba thần thái ngút ngàn nhưng vẫn chưa bằng trùm cuối

Mỹ nhân Hoa ngữ diện đồ màu “tím lịm tìm sim”: Địch Lệ Nhiệt Ba tỏa sáng, Lưu Thi Thi đẹp bất chấp

Mỹ nhân Hoa ngữ diện đồ màu “tím lịm tìm sim”: Địch Lệ Nhiệt Ba tỏa sáng, Lưu Thi Thi đẹp bất chấp

7 cặp sao Hoa ngữ có cảm giác couple nhất màn ảnh năm 2021: Dương Dương – Địch Lệ Nhiệt Ba liệu có dành vị trí đầu tiên?

7 cặp sao Hoa ngữ có cảm giác couple nhất màn ảnh năm 2021: Dương Dương – Địch Lệ Nhiệt Ba liệu có dành vị trí đầu tiên?

Fan 'hoa tuyết Tân Cương' Địch Lệ Nhiệt Ba 'nổi điên' đấu tố Dương Dương cọ nhiệt, hám fame

Fan 'hoa tuyết Tân Cương' Địch Lệ Nhiệt Ba 'nổi điên' đấu tố Dương Dương cọ nhiệt, hám fame

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 52 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 22 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 52 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 2 giờ 52 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 3 giờ 22 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 3 giờ 52 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào