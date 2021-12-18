Tin tức dưa Cbiz ngày 18/12: Địch Lệ Nhiệt Ba có hợp tác đại ngôn mới, Phạm Băng Băng muốn quay lại

3. Các khách mời đêm giao thừa của Đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam đang đàm phán: Vương Nhất Bác, TNT, Vương Nguyên, Cung Tuấn, Hoa Thần Vũ, Lý Dịch Phong, Tống Thiến, Dương Mịch, Trương Tân Thành, Trình Tiêu, Uông Tô Lang, các anh trai mọi chông gai, các chị gái đạp gió rẽ sóng, Vương Âu, Dương Tử, Tống Tổ Nhi......

1. Có bộ phim truyền hình hiện đại cấp S đang liên hệ với Triệu Lệ Dĩnh. 2. Hiện tại rất nhiều tạp chí tìm đến Ngô Lỗi muốn cậu ấy chụp ảnh khoe cơ bắp nhưng bị từ chối, nói là muốn thủ nam đức.

5. Phim Phong Khởi Tây Châu do Cổ Lực Na Trát và Hứa Nguỵ Châu đóng chính sẽ lên sóng Hồ Nam tết âm lịch, ngoài ra Na Trát cũng sắp có danh phận với Dior

6. Hoắc Kiến Hoa cơ bản là không có đoàn đội, đều là người phía Lâm Tâm Như sang giúp anh ấy xử lý công việc.

7. Địa phương khứ hữu phong: nam chính Trương Vãn Ý, nữ chính Lưu Diệc Phi

8. Vì vấn đề tài chính mà bộ "Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương" mãi không khởi quay được, nhưng Lưu Thi Thi vẫn kiêm định muốn đóng bộ này không từ bỏ. Nhân lúc trống lịch đoàn đội cô ấy đã nhận 1 bộ hiện đại ngắn 12 tập, fan thấy idol đã có tâm sự nghiệp trở lại cũng rất vui vẻ.

9. Cầu Trạng Tia Chớp: Đặng Luân, Đồng Dao

10. Lý Hiện rất thích dòng phim văn nghệ nhưng đoàn đội không ủng hộ cậu ấy nhận nhiều phim thể loại này.

11. Bộ phim tiếp theo của Triệu Lộ Tư sẽ hợp tác với Vương An Vũ.

12. Lý Ân đăng bài nói Đô Mỹ Trúc tống tiền Ngô Diệc Phàm, ngay từ đầu đã đặt bẫy Ngô Diệc Phàm. Thật ra Lý Ân làm thế là vì cô ấy vẫn luôn ghen tị vì Đô Mỹ Trúc nhận được nhiều lợi ích từ chuyện này như vậy. Lẽ ra cô ấy cũng có thể được như thế, bởi vậy vẫn luôn không ngừng kiếm chuyện.

13. Mộng Hoa Lục do Trần Hiểu và Lưu Diệc Phi đóng chính tháng 1 năm sau lên sóng online

14. Phạm Băng Băng vẫn không từ bỏ cơ hội quay lại

15. Ngoại hình của Địch Lệ Nhiệt Ba thực sự thoát vòng. Cô ấy được tạp chí truyền thông nước ngoài CNA LIFESTYLY bình chọn là biểu tượng thời trang châu Á được yêu thích nhất năm 2021.

16. Bạch Lộc về cơ bản đã xác nhận đóng nữ chính Khôn Ninh, tháng 2 năm sau khai máy

17. Bộ phim "Đoạn Kiều" với sự tham gia của Vương Tuấn Khải đang được sàng lọc lại, trước mắt tiếng vang khá tốt, sẽ sớm hoàn thiện.

18. Vương Nhất Bác còn 1 đại ngôn kính mắt chờ công bố.

19. Gần đây có một kịch bản đam mỹ chuyển thể tìm đến Nhậm Gia Luân nhưng anh ấy thẳng thừng từ chối

20. Kịch bản Anh Đào Hổ Phách của Chính Ngọ đang tiếp xúc Vương Tuấn khải và Lưu Hạo Nhiên

21. Đam sửa sẽ không toàn bộ bị cấm, nhưng sẽ hạn chế tuyên truyền, cái này chỉ có thể làm tiểu chúng văn hoá mà tồn tại, không thể khiêu chiến địa vị của văn hoá chủ lưu, một khi đảo khách thành chủ,liền bắt đầu bị phía trên hạn chế lại.

22. Drama cổ trang "Trăng Khuyết" đã tạm định nam nữ chính là Hứa Khải và Viên Băng Nghiên, hồ sơ đã thông qua, có thể giữa tháng 3 năm sau khởi quay.

23. Để trả thù 1 nam ca sĩ mà gần đây, Lý Vân Địch nhân lúc nam ca sĩ ly hôn tung tin diss người ta. Thậm chí Lý Vân Địch còn lan truyền "chuyện xưa" của 2 người. Nam ca sĩ ly hôn không hề liên quan gì đến Lý Vân Địch.

24. Nghệ sĩ nọ đã yêu cầu đoàn đội xóa hết những bản thảo nói mình lớn lên giống nam nghệ sĩ Canada đi. Nghệ sĩ nọ sợ vận xui của nghệ sĩ Canada lan sang mình.

(Nguồn: Tin tức giải trí Hoa ngữ, Hóng dưa Cbiz, Trà sữa Cbiz)