Những kiểu tóc cổ trang cồng kềnh nhất trên màn ảnh Hoa ngữ: Địch Lệ Nhiệt Ba bị 'dìm' vì quả đầu sừng trâu

Sao quốc tế 21/12/2021 14:01

Dù có ngoại hình xinh đẹp thì nhiều mỹ nhân Cbiz vẫn không 'đỡ' được những tạo hình kỳ lạ này.

Khâu hóa trang cho nhân vật trong phim cổ trang Hoa ngữ luôn là đề tài được khán giả đặc biệt quan tâm. Với bàn tay của tổ tạo hình, thời trang tóc của các diễn viên trong phim cổ trang đa dạng, phong phú, sáng tạo nhưng đôi khi rất khó hiểu. Các kiểu tóc rất lạ, rất mới và rất độc đáo liên tục được các chuyên gia trang điểm, làm tóc tạo ra hòng giúp nhân vật ghi dấu ấn trong phim. Tuy nhiên, nhiều khi sự quá tay của họ lại làm "hài hước hóa" nhân vật của mình.

Cùng điểm lại những kiểu tóc kỳ quặc của các mỹ nhân phim cổ trang Hoa ngữ:

Những kiểu tóc cổ trang cồng kềnh nhất trên màn ảnh Hoa ngữ: Địch Lệ Nhiệt Ba bị 'dìm' vì quả đầu sừng trâu - Ảnh 1

Khán giả cười ngất với ảnh chế kiểu tóc "điện thoại bàn" của Ngụy Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn) trong Diên Hi Công Lược.

 

Những kiểu tóc cổ trang cồng kềnh nhất trên màn ảnh Hoa ngữ: Địch Lệ Nhiệt Ba bị 'dìm' vì quả đầu sừng trâu - Ảnh 2

Trương Hinh Dư cũng từng thê thảm với mái tóc khổng lồ khi tham gia bộ phim "Bán yêu khuynh thành 2". Có lẽ, stylist của cô đã lấy cảm hứng từ chiếc cây mọc bên vực thẳm. 

Những kiểu tóc cổ trang cồng kềnh nhất trên màn ảnh Hoa ngữ: Địch Lệ Nhiệt Ba bị 'dìm' vì quả đầu sừng trâu - Ảnh 3

Bộ tóc"công chúa khổng tước" được lấy ý tưởng hoặc đạo trăm phần trăm từ bộ đuôi công của diễn viên Ngưu Lợi. 

 

Những kiểu tóc cổ trang cồng kềnh nhất trên màn ảnh Hoa ngữ: Địch Lệ Nhiệt Ba bị 'dìm' vì quả đầu sừng trâu - Ảnh 4 
Những kiểu tóc cổ trang cồng kềnh nhất trên màn ảnh Hoa ngữ: Địch Lệ Nhiệt Ba bị 'dìm' vì quả đầu sừng trâu - Ảnh 5 
Những kiểu tóc cổ trang cồng kềnh nhất trên màn ảnh Hoa ngữ: Địch Lệ Nhiệt Ba bị 'dìm' vì quả đầu sừng trâu - Ảnh 6
Tạo hình Sở Ngọc của Quan Hiểu Đồng trong Phượng tù hoàng bị chê tới tấp vì trông như 'đội máy khâu lên đầu'. Kích cỡ của mái tóc 'máy khâu' này còn khi lớn, khi nhỏ, người xem đều không hiểu ý đồ của tổ tạo hình là gì.

 Những kiểu tóc cổ trang cồng kềnh nhất trên màn ảnh Hoa ngữ: Địch Lệ Nhiệt Ba bị 'dìm' vì quả đầu sừng trâu - Ảnh 7

Tiểu Cường' trong tiếng Trung là 'biệt danh' được đặt cho những chú gián nhỏ nhắn vốn là nỗi ám ảnh của nhiều người. Hàn Tuyết vào vai Bạch Cốt Tinh Tây Du Ký do đài Chiết Giang thực hiện được khán giả ví như chú 'Tiểu Cường'.  

Những kiểu tóc cổ trang cồng kềnh nhất trên màn ảnh Hoa ngữ: Địch Lệ Nhiệt Ba bị 'dìm' vì quả đầu sừng trâu - Ảnh 8
Những kiểu tóc cổ trang cồng kềnh nhất trên màn ảnh Hoa ngữ: Địch Lệ Nhiệt Ba bị 'dìm' vì quả đầu sừng trâu - Ảnh 9

Lưu Diệc Phi đóng vai Bạch Thiển trong Tam sinh tam thế bản điện ảnh bị chê bai không ngớt về tạo hình. Bộ phục trang trong cảnh đám cưới ở Cửu Trùng Thiên khiến nhan sắc thần tiên như Lưu Diệc Phi không tài nào 'cân' nổi. Chiếc mũ đội đầu được đạo diễn lý giải là sự nặng nề, áp bức lên nhân vật Bạch Thiển, nhưng qua mắt nhìn của khán giả lại diêm dúa như đi hát tuồng.  

Những kiểu tóc cổ trang cồng kềnh nhất trên màn ảnh Hoa ngữ: Địch Lệ Nhiệt Ba bị 'dìm' vì quả đầu sừng trâu - Ảnh 10
 Những kiểu tóc cổ trang cồng kềnh nhất trên màn ảnh Hoa ngữ: Địch Lệ Nhiệt Ba bị 'dìm' vì quả đầu sừng trâu - Ảnh 11

Thư Sướng trong phim Thiên Long Bát Bộ với mái tóc như cây chổi lông gà hết "khấu hao". Mặc dù nhân vật này mang hình hài 1 cô bé nhưng Cnet cho rằng chuyên viên tạo hình không nhất thiết phải cột tóc 3 chùm và trang điểm kệch cỡm như thế. Đây đúng là tạo hình khó quên trong đời diễn xuất của Thư Sướng. 

 Những kiểu tóc cổ trang cồng kềnh nhất trên màn ảnh Hoa ngữ: Địch Lệ Nhiệt Ba bị 'dìm' vì quả đầu sừng trâu - Ảnh 12

Công chúa Kiến Ninh của Thư Sướng trong "Lộc đỉnh ký" cũng là một tạo hình để đời của người đẹp. Với búi tóc nặng trịch như chiếc sừng trâu, trang trí được ví như những lon nước ngọt treo lủng lẳng, người xem thật sự không hiểu ý đồ của đoàn phim. Những kiểu tóc cổ trang cồng kềnh nhất trên màn ảnh Hoa ngữ: Địch Lệ Nhiệt Ba bị 'dìm' vì quả đầu sừng trâu - Ảnh 13

Chẳng hiểu sao Chung Hân Đồng lại biến chân vịt thành mái che trên đầu mình như thế này. 

Những kiểu tóc cổ trang cồng kềnh nhất trên màn ảnh Hoa ngữ: Địch Lệ Nhiệt Ba bị 'dìm' vì quả đầu sừng trâu - Ảnh 14

Tạo hình tóc như Ngưu Ma Vương của Địch Lệ Nhiệt Ba khiến khán giả không tài nào nhịn được cười.  

Những kiểu tóc cổ trang cồng kềnh nhất trên màn ảnh Hoa ngữ: Địch Lệ Nhiệt Ba bị 'dìm' vì quả đầu sừng trâu - Ảnh 15

Người đẹp Tân Cương trong "Chế tạo mỹ nhân" cũng bị đem ra thử thách với kiểu tóc như cột chống sét hay cột thu lôi. Nhiều người đánh giá dù nhan sắc khuynh thành là thế thì Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn bị giảm sút đi vài phần vì kiểu tóc oái ăm này. 

Những kiểu tóc cổ trang cồng kềnh nhất trên màn ảnh Hoa ngữ: Địch Lệ Nhiệt Ba bị 'dìm' vì quả đầu sừng trâu - Ảnh 16

Trong Hậu Cung Như Ý Truyện Trang phục của Công chúa Cảnh Sắt (Quan Tuyết Doanh) sau khi đi lấy chồng được nhận xét là không khác gì Ngưu Ma Vương. 

Những kiểu tóc cổ trang cồng kềnh nhất trên màn ảnh Hoa ngữ: Địch Lệ Nhiệt Ba bị 'dìm' vì quả đầu sừng trâu - Ảnh 17

Dương Mịch trong Liêu trai chí dị mặc dù được khen về diễn xuất nhưng với tạo hình như mọc rễ cây trên đầu đã khiến nhiều người không khỏi buồn cười. 

Những kiểu tóc cổ trang cồng kềnh nhất trên màn ảnh Hoa ngữ: Địch Lệ Nhiệt Ba bị 'dìm' vì quả đầu sừng trâu - Ảnh 18

Tạo hình tóc mọc sừng cùng nhiều lông vũ trên đầu của Đường Yên trong Hiên viên kiếm xem ra chẳng khác nào một con quạ đen trong phim hoạt hình. 

 

Những kiểu tóc cổ trang cồng kềnh nhất trên màn ảnh Hoa ngữ: Địch Lệ Nhiệt Ba bị 'dìm' vì quả đầu sừng trâu - Ảnh 19

Hết phụ kiện để trang trí trên tóc, Lưu Thi Thi đành phải đeo tạm một con sao biển trên đầu trong Túy Linh Lung. Những kiểu tóc cổ trang cồng kềnh nhất trên màn ảnh Hoa ngữ: Địch Lệ Nhiệt Ba bị 'dìm' vì quả đầu sừng trâu - Ảnh 20

Với vai diễn trong Cung tâm kế, tạo hình tóc của Tạ Tuyết Tâm được ví như tay cầm của ấm đun siêu tốc. 

 

Những kiểu tóc cổ trang cồng kềnh nhất trên màn ảnh Hoa ngữ: Địch Lệ Nhiệt Ba bị 'dìm' vì quả đầu sừng trâu - Ảnh 21

Tạo hình tóc sừng trâu trong Tam Thiên Nha Sát của Triệu Lộ Tư bị chê hơi dài thậm chí có phần rườm rà, thiếu thẩm mỹ. 

 

Những kiểu tóc cổ trang cồng kềnh nhất trên màn ảnh Hoa ngữ: Địch Lệ Nhiệt Ba bị 'dìm' vì quả đầu sừng trâu - Ảnh 22 
Những kiểu tóc cổ trang cồng kềnh nhất trên màn ảnh Hoa ngữ: Địch Lệ Nhiệt Ba bị 'dìm' vì quả đầu sừng trâu - Ảnh 23

Vai diễn Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp với kiểu tóc làm nên danh hiệu “Cô cô đùi gà” của Trần Nghiên Hy. Trần Nghiên Hy khi ấy nhận về vô số lời chê bai vì tạo hình búi tóc đùi gà. Cô bị đánh giá là Tiểu Long Nữ thảm hại nhất trong các phiên bản..

 

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