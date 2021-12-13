Địch Lệ Nhiệt Ba bị đàn chị có 'ông lớn chống lưng' lập kế hãm hại, giật vai diễn trắng trợn?

Thông tin vừa đăng tải, cư dân mạng đã nhanh chóng tìm ra được diễn viên nữ quyền lực kia, chả trách được Địch Lệ Nhiệt Ba phải "ngậm ngùi" chịu thiệt thòi.
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Tối ngày 12/12 vừa qua, MXH Weibo lại được dị xôn xao vì thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba đã bị giành mất vai diễn bởi một đàn chị có "máu mặt". Ngoài việc bị giành mất vai, thông tin này còn tiết lộ, đàn chị kia đang lên kế hoạch hãm hại, khiến cho mỹ nữ Tân Cương không ngóc đầu lên được.
Cụ thể, theo một blogger trên diễn đàn này, Địch Lệ Nhiệt Ba hiện đang trong quá trình nghỉ ngơi sau khi quay xong 2 bộ phim là An Lạc Truyện và Ngự Giao Ký. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn luôn tham khảo kịch bản, lựa chọn trong những cái tên như Sét Hòn, Phượng Lai Tê hay một dự án hoàn toàn mới cùng với Dương Mịch.
Tuy nhiên, một diễn viên nữ khác, là một đàn chị khá có "máu mặt" đã "cướp" thẳng tay một vai diễn của Địch Lệ Nhiệt Ba. Hơn nữa, người này còn ỷ thế có chồng là một "ông lớn" chống lưng nên đang lên kế hoạch "mượn gió" để hãm hại nữ diễn viên Tân Cương, khiến sự nghiệp của cô lụi bại.
Ngay sau khi thông tin này được đưa ra, không ít người đã gọi tên diễn viên chính của 30 Chưa Phải Là Hết - Đồng Dao. Được biết, chồng của Đồng Dao là một "ông lớn" tại đài Đông Phương (Thượng Hải) nên nữ diễn viên có khả năng "hô mưa gọi gió", nắm trong tay quyền lực và được hưởng nhiều sự ưu ái, mà việc giành được giải Thị hậu Bạch Ngọc Lan được xem là một trong những bằng chứng xác đáng nhất.
Tuy nhiên, tất cả thông tin trên, bao gồm luôn cả những gì blogger kia viết đều chỉ là tin đồn chưa xác thực được lan truyền trên MXH mà thôi. Phía Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chưa có dấu hiệu nào cho việc trở lại sau một năm bận rộn với các dự án lớn nhỏ.
Ảnh: Internet