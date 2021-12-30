Những nữ diễn viên giàu nhất Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch vẫn chưa 'đáng gờm' bằng người này

Người đầu tiên được nhắc tên chính là Tôn Lệ. Những ai theo dõi Cbiz lâu đều biết Tôn Lệ là nữ diễn viên thực lực được khán giả công nhận. Nữ diễn viên không chỉ nổi tiếng trên khắp màn ảnh mà độ giàu có của cô cũng không thua kém những minh tinh nổi tiếng khác của Cbiz. Cô còn được coi là một "đại gia ngầm" trong các hoa đán, vì sở hữu gia sản "kếch xù" nhưng không hề khoe khoang.

Để mời được Tôn Lệ đóng phim phải tốn rất nhiều tiền. Dù không tham gia nhiều dự án như các nghệ sĩ khác nhưng hiện nay, Tôn Lệ là diễn viên nữ có mức thù lao cho phim truyền hình cao nhất Trung Quốc chỉ sau Châu Tấn.

Không chỉ có chỗ đứng trong giới gải trí mà Tôn Lệ còn là một trong 4 cổ đông lớn nhất của công ty giải trí Hải Nhuận, với tổng tài sản cá nhân lên đến 200 triệu NDT. Ngoài ra, nữ diễn viên này cũng có khiếu kinh doanh, cô đã sắm cho mình nhiều biệt thự đắt đỏ ở Bắc Kinh và Thượng Hải. Chỉ ở Thượng Hải, Tôn Lệ đã có tới bốn khu bất động sản, giá đất đều hàng chục triệu NDT.

Triệu Lệ Dĩnh

Gia nhập làng giải trí đã nhiều năm, tự vươn viên lên vị trí sao hạng A và được phong danh hiệu "nữ hoàng rating" thì thu nhập của Triệu Lệ Dĩnh bây giờ không còn tầm thường nữa. Đồng thời, thu nhập của nữ diễn viên không những đến từ cát xê đóng phim mà còn là những khoản thù lao quảng cáo. Triệu Lệ Dĩnh đồng thời là gương mặt đại diện của hơn 10 thương hiệu lớn cả trong và ngoài Trung Quốc.

Sau khi ly hôn Phùng thiếu gia, Triệu Lệ Dĩnh đã dọn ra khỏi nhà họ phùng và tự mua một căn biệt thự có giá lên đến 100 triệu Nhân dân tệ, có hồ nhân tạo và khu vườn rộng rãi, rất đẹp và còn xa hoa như một tòa lâu đài thực thụ.

Dương Mịch

Nhắc đến Dương Mịch thì ai cũng đoán được sức mạnh tài chính của cô trong Cbiz hoành tráng cỡ nào. Mỹ nhân sinh năm 1986 bắt đầu tham gia diễn xuất từ năm 4 tuổi với vai cô con gái nhỏ trong phim "Võ Trạng nguyên Tô Khất Nhi". Kể từ đó cô tham gia diễn xuất rất nhiều bộ phim và trở nên vụt sáng với vai Quách Tương trong phim "Thần điêu đại hiệp" năm 2004. Sau đó, Dương Mịch được biết đến là nàng Vương Chiêu Quân đẹp nhất lịch sử truyền hình Trung Quốc trong bộ phim cùng tên vào năm 2007.

Theo Sohu, Dương Mịch lọt top 5 nghệ sĩ thu nhập cao nhất Cbiz với số tiền 22 triệu USD vào năm 2017. Cát xê để mời cô nàng tham gia mỗi tập phim truyền hình vào khoảng 800.000 - 1 triệu NDT. Ngoài ra, thu nhập của Dương Mịch còn đến từ nhiều nguồn khác như quảng cáo, đại diện nhãn hàng, đầu tư kinh doanh... Theo ước tính thì cát xê quảng cáo của cô hiện nay vào khoảng 3 triệu NDT, ngang ngửa với đàn chị Triệu Vy. Không chỉ có studio riêng, cô còn quản lý rất nhiều nghệ sĩ tài năng, danh tiếng như Địch Lệ Nhiệt Ba...

Huỳnh Thánh Y

Người tiếp theo được nhắc đến là Huỳnh Thánh Y. Trước đây, cô là sao nữ nổi tiếng vì được Châu Tinh Trì nâng đỡ. Nhưng sau đó, đôi bên xảy ra tranh chấp, Huỳnh Thánh Y rời khỏi công ty của "vua hài". Lúc này, Huỳnh Thánh Y và Dương Tử đã có ồn ào tình cảm. Bản thân Dương Tử là người đàn ông đã có gia đình nên Huỳnh Thánh Y bị mang tiếng "tiểu tam". Hai người bí mật kết hôn vào năm 2007 nhưng mãi đến năm 2015 mới công khai thừa nhận.

Dù không còn nổi đình nổi đám trong Cbiz như thời đỉnh cao nhưng Huỳnh Thánh Y lại có cuộc sống giàu sang, tất cả chính là nhờ ông xã của mình. Huỳnh Thánh Y được ông xã cưng như trứng mỏng. Có thông tin cô nàng sở hữu khối tài sản lên đến 140 triệu USD cùng nhiều bất động sản giá trị. Riêng tiền tiêu vặt Dương Tử cho vợ cũng lên tới 200 triệu NDT mỗi năm, một con số khiến vạn người mơ.