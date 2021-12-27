Tin tức dưa Cbiz ngày 27/12: 'Hoàn Châu Cách Cách' chuẩn bị quay phần mới, Dương Tử quay bổ sung 'Thanh Trâm hành'

Sao quốc tế 27/12/2021 15:37

Những tin đồn về giới showbiz hôm nay ngày 27/12 liên quan đến Đặng Luân, Cung Tuấn, Dịch Dương Thiên Tỉ, Dương Mịch...

1. Dương Mịch và Hứa Khải sẽ có bìa tạp chí chung để quảng bá phim Định luật tình yêu 80/20, bộ phim sẽ lên sóng vào tháng 1/2022.

2. Cung Tuấn từ sau khi nổi tương đối cẩn thận, chọn bạn diễn hầu hết là thanh y, đoàn đội rất có mắt chọn kịch bản.

3. Thượng Thực của Hứa Khải và Ngô Cẩn Ngôn sẽ tiếp sóng Tiểu Mẫn Gia phát sóng.

4. Dương Mịch và Trần Tinh Húc sẽ đóng chính trong Kiều Tàng.

5. Đặng Luân hiện tại không muốn diễn phim cổ trang nữa đặc biệt là cổ trang đại nữ chủ sẽ không suy xét đến.


Tin tức dưa Cbiz ngày 27/12: 'Hoàn Châu Cách Cách' chuẩn bị quay phần mới, Dương Tử quay bổ sung 'Thanh Trâm hành' - Ảnh 1
6. Hiện tại các thần tượng đều không muốn bị gắn cái mác idol nữa.

7. Hoàn Châu Cách Cách đang tuyển diễn viên chuẩn bị quay phần mới.

8. Hiện tại có rất nhiều trang web video muốn tìm Địch Lệ Nhiệt Ba kí hiệp ước.

9. Đêm giao thừa đài truyền hình Hồ Nam 2021 sẽ có sự tham gia của những ngôi sao đình đám như Dương Mịch, Vương Nhất Bác, Cung Tuấn, Dương Tử, Vương Nguyên, Tống Thiến.

10. Dương Tử xác định quay bổ sung Thanh Trâm Hành, bên đầu tư đã đi nói chuyện với Dương Tử, quay bù có một chỗ tốt chính là sẽ sửa kịch bản lại thành đại nữ chủ.

Tin tức dưa Cbiz ngày 27/12: 'Hoàn Châu Cách Cách' chuẩn bị quay phần mới, Dương Tử quay bổ sung 'Thanh Trâm hành' - Ảnh 2

11. Băng Vũ Hoả do Trần Hiểu và Vương Nhất Bác đóng chính sẽ lên sóng quý 1/2022

12. Triệu Lệ Dĩnh quan hệ với Trương Bích Thần rất tốt, thường xuyên hẹn gặp, nàng còn mua rất nhiều quà tặng cho con gái Trương Bích Thần.

13. Triệu Lệ Dĩnh muốn dựa vào Hạnh Phúc Đến Vạn Gia giành lấy nữ chính Bạch Ngọc Lan năm sau.

14. Kim Thần ngoài đời còn gầy hơn trên màn ảnh nữa, cô ấy thực sự có cơ bắp, còn có cả cơ bụng, nhưng đoàn đội vẫn đang thúc giục cô ấy tăng cân.

Tin tức dưa Cbiz ngày 27/12: 'Hoàn Châu Cách Cách' chuẩn bị quay phần mới, Dương Tử quay bổ sung 'Thanh Trâm hành' - Ảnh 3
15. Món dưa cuối năm nay chỉ có Sina là vui nhất, ngoài KPI vượt chỉ tiêu, còn được thêm một số tiền lớn nhờ vào việc an bài giữa các tổ chức với nhau.

16. Vương Gia Nhĩ thật sự rất chiều fan, Noel năm nay cậu ấy còn gửi quà đến fan hâm mộ mà không báo trước.

17. Mặc dù được các nhà đầu tư chỉ định nhưng bản thân Dịch Dương Thiên Tỉ không muốn diễn phim thời chiến nữa, bởi vì thực sự rất cực khổ.

18. Trương Tử Phong có một tài khoản phụ, hễ có thời gian rảnh cô bé sẽ ghé thăm các đại lí ô tô, chỉ xem chứ không mua.

19. Địch Lệ Nhiệt Ba và Gia Hành bây giờ hợp tác rất sòng phẳng, căn bản chỉ là làm việc theo hợp đồng mà thôi.

20. Bên "Danh thám" đang tiếp xúc với phía Bạch Kính Đình.

(Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Phim - Tin tức giải trí Hoa ngữ).

Tin dưa Cbiz ngày 25/12: Vương Nhất Bác sắp gia nhập đoàn phim mới, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chưa được LV nâng cấp danh hiệu

Tin dưa Cbiz ngày 25/12: Vương Nhất Bác sắp gia nhập đoàn phim mới, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chưa được LV nâng cấp danh hiệu

Tin dưa về đời tư, phim ảnh ngày 25/12 xoay quanh các nghệ sĩ như Trương Nghệ Hưng, Vương Nhất Bác, Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba, Vương An Vũ....

Xem thêm
Từ khóa:   tin dưa cbiz sao Hoa ngữ Dịch Dương Thiên Tỉ Dương Tử Cung Tuấn

TIN LIÊN QUAN

Tin dưa Cbiz ngày 25/12: Vương Nhất Bác sắp gia nhập đoàn phim mới, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chưa được LV nâng cấp danh hiệu

Tin dưa Cbiz ngày 25/12: Vương Nhất Bác sắp gia nhập đoàn phim mới, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chưa được LV nâng cấp danh hiệu

Tin dưa Cbiz ngày 24/12: Địch Lệ Nhiệt Ba muốn rời Gia Hành, Nhậm Gia Luân cũng muốn bỏ Hoan Thụy ra riêng

Tin dưa Cbiz ngày 24/12: Địch Lệ Nhiệt Ba muốn rời Gia Hành, Nhậm Gia Luân cũng muốn bỏ Hoan Thụy ra riêng

Dương Mịch phản ứng thế nào khi được hỏi “có đồng ý cưới thiếu gia giàu nhất Trung Quốc không”?

Dương Mịch phản ứng thế nào khi được hỏi “có đồng ý cưới thiếu gia giàu nhất Trung Quốc không”?

Bắt trọn khoảnh khắc tựa thần tiên của dàn mỹ nhân: Dương Mịch như nữ thần, Nhiệt Ba 'đỉnh của chóp', Triệu Lệ Dĩnh quá ngọt ngào

Bắt trọn khoảnh khắc tựa thần tiên của dàn mỹ nhân: Dương Mịch như nữ thần, Nhiệt Ba 'đỉnh của chóp', Triệu Lệ Dĩnh quá ngọt ngào

Dàn sao hạng A dự đêm giao thừa đài truyền hình Hồ Nam 2021: Vương Nhất Bác, Cung Tuấn, Dương Mịch góp mặt nhưng vắng Tiêu Chiến?

Dàn sao hạng A dự đêm giao thừa đài truyền hình Hồ Nam 2021: Vương Nhất Bác, Cung Tuấn, Dương Mịch góp mặt nhưng vắng Tiêu Chiến?

Dương Mịch nhuộm tóc đỏ rực, khoe thần thái cực đỉnh trên bìa tạp chí khai niên

Dương Mịch nhuộm tóc đỏ rực, khoe thần thái cực đỉnh trên bìa tạp chí khai niên

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 26 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 56 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 1 giờ 26 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 26 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 2 giờ 56 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 26 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào