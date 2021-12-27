Tin tức dưa Cbiz ngày 27/12: 'Hoàn Châu Cách Cách' chuẩn bị quay phần mới, Dương Tử quay bổ sung 'Thanh Trâm hành'

Những tin đồn về giới showbiz hôm nay ngày 27/12 liên quan đến Đặng Luân, Cung Tuấn, Dịch Dương Thiên Tỉ, Dương Mịch...

1. Dương Mịch và Hứa Khải sẽ có bìa tạp chí chung để quảng bá phim Định luật tình yêu 80/20, bộ phim sẽ lên sóng vào tháng 1/2022.



2. Cung Tuấn từ sau khi nổi tương đối cẩn thận, chọn bạn diễn hầu hết là thanh y, đoàn đội rất có mắt chọn kịch bản.



3. Thượng Thực của Hứa Khải và Ngô Cẩn Ngôn sẽ tiếp sóng Tiểu Mẫn Gia phát sóng.



4. Dương Mịch và Trần Tinh Húc sẽ đóng chính trong Kiều Tàng.



5. Đặng Luân hiện tại không muốn diễn phim cổ trang nữa đặc biệt là cổ trang đại nữ chủ sẽ không suy xét đến.



6. Hiện tại các thần tượng đều không muốn bị gắn cái mác idol nữa.



7. Hoàn Châu Cách Cách đang tuyển diễn viên chuẩn bị quay phần mới.



8. Hiện tại có rất nhiều trang web video muốn tìm Địch Lệ Nhiệt Ba kí hiệp ước.



9. Đêm giao thừa đài truyền hình Hồ Nam 2021 sẽ có sự tham gia của những ngôi sao đình đám như Dương Mịch, Vương Nhất Bác, Cung Tuấn, Dương Tử, Vương Nguyên, Tống Thiến.



10. Dương Tử xác định quay bổ sung Thanh Trâm Hành, bên đầu tư đã đi nói chuyện với Dương Tử, quay bù có một chỗ tốt chính là sẽ sửa kịch bản lại thành đại nữ chủ.





11. Băng Vũ Hoả do Trần Hiểu và Vương Nhất Bác đóng chính sẽ lên sóng quý 1/2022



12. Triệu Lệ Dĩnh quan hệ với Trương Bích Thần rất tốt, thường xuyên hẹn gặp, nàng còn mua rất nhiều quà tặng cho con gái Trương Bích Thần.



13. Triệu Lệ Dĩnh muốn dựa vào Hạnh Phúc Đến Vạn Gia giành lấy nữ chính Bạch Ngọc Lan năm sau. 14. Kim Thần ngoài đời còn gầy hơn trên màn ảnh nữa, cô ấy thực sự có cơ bắp, còn có cả cơ bụng, nhưng đoàn đội vẫn đang thúc giục cô ấy tăng cân.



15. Món dưa cuối năm nay chỉ có Sina là vui nhất, ngoài KPI vượt chỉ tiêu, còn được thêm một số tiền lớn nhờ vào việc an bài giữa các tổ chức với nhau.



16. Vương Gia Nhĩ thật sự rất chiều fan, Noel năm nay cậu ấy còn gửi quà đến fan hâm mộ mà không báo trước. 17. Mặc dù được các nhà đầu tư chỉ định nhưng bản thân Dịch Dương Thiên Tỉ không muốn diễn phim thời chiến nữa, bởi vì thực sự rất cực khổ. 18. Trương Tử Phong có một tài khoản phụ, hễ có thời gian rảnh cô bé sẽ ghé thăm các đại lí ô tô, chỉ xem chứ không mua.



19. Địch Lệ Nhiệt Ba và Gia Hành bây giờ hợp tác rất sòng phẳng, căn bản chỉ là làm việc theo hợp đồng mà thôi.



20. Bên "Danh thám" đang tiếp xúc với phía Bạch Kính Đình. (Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Phim - Tin tức giải trí Hoa ngữ).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tin-tuc-dua-cbiz-ngay-27-12-hoan-chau-cach-cach-chuan-bi-quay-phan-moi-duong-tu-quay-bo-sung-thanh-tram-hanh-443309.html