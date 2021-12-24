Dương Mịch nhuộm tóc đỏ rực, khoe thần thái cực đỉnh trên bìa tạp chí khai niên

Sao quốc tế 24/12/2021 13:36

Loạt ảnh mới nhất của Dương Mịch trên tạp chí Harper’s Bazaar nhận về nhiều lời khen từ cư dân mạng.

Không chỉ là một nữ diễn viên, người mẫu, nhà sản xuất tài năng mà Dương Mịch còn sở hữu một nhan sắc xinh đẹp và thần thái hết sức sang chảnh. Trong gần 20 năm sự nghiệp của mình, người đẹp đã vô số lần xuất hiện trên các trang bìa tạp chí nổi tiếng, bao gồm 7 tạp chí nữ chủ lưu, 5 tuần san chủ lưu và ngũ đại tạp chí nam và trong số đó có thể kể đến những cái tên lớn như: Vogue, Harper’s Bazaar, Elle, Cosmopolitan, Esquire, Ellemen.

Dương Mịch nhuộm tóc đỏ rực, khoe thần thái cực đỉnh trên bìa tạp chí khai niên - Ảnh 1

Mới đây, Dương Mịch đã khiến nhiều fan xuýt xoa khi cho lên sóng bộ ảnh chụp cho tạp chí đình đám Harper’s Bazaar tháng 1 - Số khai niên. Nàng “Bạch Thiển” khiến netizen choáng ngợp với những khung hình đẹp xuất thần và thần thái ngày càng thăng hạng.

Với tấm hình trang bìa, người đẹp khoe visual hoàn hảo với lối makeup khác lạ. Vẫn là sống mũi cao thẳng, đôi mắt to mơ màng nhưng quả thật mỹ nhân Tam Sinh Tam Thế khiến các fan đều bất ngờ. Một số cư dân mạng cho rằng phải “dụi mắt” 7749 lần mới nhận ra Dương Mịch.

Dương Mịch nhuộm tóc đỏ rực, khoe thần thái cực đỉnh trên bìa tạp chí khai niên - Ảnh 2

Dẫu vậy, màn biến hóa của Dương Mịch vẫn khiến cõi mạng bùng nổ. Cô nàng luôn biết cách khoe trọn vẹn lợi thế nhan sắc và vóc dáng một cách triệt để. 

Dương Mịch nhuộm tóc đỏ rực, khoe thần thái cực đỉnh trên bìa tạp chí khai niên - Ảnh 3

Dương Mịch nhuộm tóc đỏ rực, khoe thần thái cực đỉnh trên bìa tạp chí khai niên - Ảnh 4

Mỗi lần chụp tạp chí, Dương Mịch vẫn luôn chứng minh được thần thái đẳng cấp và phong cách cực chất của mình.

 Dương Mịch nhuộm tóc đỏ rực, khoe thần thái cực đỉnh trên bìa tạp chí khai niên - Ảnh 5

Những tấm hình khoe body tỷ lệ vàng, vòng eo thon cùng vòng 3 quyến rũ của mỹ nhân Hộc Châu Phu Nhân được cư dân mạng hết lời khen ngợi. Với lợi thế đôi chân dài miên man và thon nhỏ, bà mẹ 1 con còn diện bộ đầm xẻ sâu tôn dáng gợi cảm hết nấc.

Dương Mịch nhuộm tóc đỏ rực, khoe thần thái cực đỉnh trên bìa tạp chí khai niên - Ảnh 6

Dương Mịch nhuộm tóc đỏ rực, khoe thần thái cực đỉnh trên bìa tạp chí khai niên - Ảnh 7

Dương Mịch nhận được nhiều lời khen ngợi về thần thái lẫn nhan sắc, cách tạo dáng mới lạ không bị rập khuôn như nhiều sao Hoa ngữ khác.

Dương Mịch nhuộm tóc đỏ rực, khoe thần thái cực đỉnh trên bìa tạp chí khai niên - Ảnh 8Dương Mịch nhuộm tóc đỏ rực, khoe thần thái cực đỉnh trên bìa tạp chí khai niên - Ảnh 9

Hậu ly hôn, sự nghiệp điện ảnh và thời trang của Dương Mịch “lên hương” vùn vụt. Cô nàng liên tục đóng phim, nhận quảng cáo và chụp ảnh tạp chí. Có thể nói, đây là thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp của Dương Mịch, khó ai trong giới giải trí có thể so bì được.

Theo Sina, trong bảng xếp hạng giá trị thương mại của nghệ sĩ Hoa ngữ trong 3 tháng đầu năm 2021, Dương Mịch đứng đầu cả hai danh sách: Ngôi sao có giá trị kinh doanh cao nhất và Ngôi sao có tầm ảnh hưởng nhất Trung Quốc. Với kết quả như vậy, cô hiện là người đẹp đắt giá nhất showbiz Hoa ngữ.

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