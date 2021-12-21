Dương Mịch khoe nhan sắc đỉnh cao, chân dài eo thon, thần thái cực đỉnh trong phim mới

Mới đây, để ăn mừng phim mới Định luật tình yêu 80/20 sắp phát sóng, fan Dương Mịch chia sẻ rầm rộ loạt ảnh nữ diễn viên đóng vai luật sư Tần Thi. Trong ảnh, Dương Mịch mặc quần jean và áo khoác măng tô màu nâu nhạt. Người đẹp để tóc buông xõa trên vai, đồng thời trang điểm trông vô cùng tươi tắn, ngọt ngào.

Với đôi chân thon dài, vòng eo con kiến cùng gương mặt xinh đẹp, Dương Mịch dễ dàng trở thành tâm điểm của đám đông. Nhìn Dương Mịch tỏa sáng, fan nữ diễn viên càng thêm tự tin rằng phim Định luật tình yêu 80/20 sẽ đạt được thành công khi chính thức ra mắt.

Định luật tình yêu 80/20 xoay quanh nữ luật sư Tần Thi (Dương Mịch) bị cha mình ép hôn tại thời điểm sự nghiệp đang phát triển.

Biết được kế hoạch của cha, anh trai Tần Thi thay cô định đoạt chuyện cưới xin, nhưng rồi cô phải lấy Dương Hoa (Hứa Khải) - thiếu gia của tập đoàn đối thủ cũng đang bị mẹ sắp xếp hôn nhân. Hai người xa lạ trở thành vợ chồng dưới áp lực gia tộc nhưng dần dần cũng nảy sinh tình cảm và bên nhau trọn đời.

Ngoài đời thực, Dương Mịch lớn hơn nam chính Hứa Khải đến 9 tuổi. Vì đóng phim Định luật tình yêu 80/20 mà Dương Mịch bị đồn hẹn hò với Hứa Khải. Dẫu vậy, các blogger giải trí cho rằng đây chỉ là chiêu bài PR, cố tình gán ghép Dương Mịch - Hứa Khải nhằm mục đích tăng hiệu quả tuyên truyền mà thôi.