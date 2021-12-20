Năm 2021 đánh dấu sự 'hồi sinh' của loạt thần tượng Kpop Gen 2

Sao quốc tế 20/12/2021 15:27

Năm 2021 đã chứng kiến sự trở lại của hàng loạt nghệ sĩ cũ trong khi các tên tuổi mới cũng mang lại hàng loạt bài hit mới toanh.

Những thần tượng Kpop thuộc thế hệ Gen 2 (thế hệ thần tượng thứ 2) ra mắt vào đầu những năm 2000 đến năm 2011 luôn có một vị trí đặc biệt trong lòng người yêu nhạc Hàn Quốc dù cho nhiều người trong số họ đã không hoạt động trong vài năm gần đây. Năm 2021 này, những thần tượng Gen 2 thật sự đã gây ra một tiếng vang khi họ bắt đầu phát hành các bài hát mới và khiến cho cả làng nhạc Kpop như có một cuộc "du hành thời gian".

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Brave Girls được xem là 'hiện tượng YouTube' của năm 2021 sau khi clip tổng hợp các màn trình diễn Rollin' của họ đã thu hút hơn 23 triệu lượt xem

Làn sóng "du hành thời gian" này bắt đầu với sự trỗi dậy của nhóm nhạc nữ Brave Girls vào tháng 3 năm nay. Dù được thành lập vào tận năm 2011 nhưng nhóm nhạc chưa gặt hái được nhiều thành công dù âm nhạc của họ được tạo ra từ "ông hoàng tạo hit" Brave Brother và được giới phê bình đánh giá cao.

Mọi chuyện xảy ra nhờ một fan đã cắt ghép các phần trình diễn của họ rồi đăng lên YouTube, video nhanh chóng thu hút nhiều lượt xem, khiến cho đĩa đơn Rollin' của họ đã ra mắt từ năm 2017 được đưa vào quảng bá trở lại. Kể từ đó, sự nghiệp của Brave Girls lên như diều gặp gió, các MV ca nhạc của họ thu về hàng chục triệu lượt xem, họ được biểu diễn trên sóng truyền hình quốc gia và nhận được các giải thưởng tại các buổi lễ trao giải cuối năm. Ít ai ngờ rằng, chỉ ít lâu trước đó, họ đã lên kế hoạch cho việc tan rã.

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Tháng 6 vừa qua, 2PM đã cùng nhau tái hợp trong album Must, sau 5 năm kể từ khi họ phát hành album phòng thu Gentlemen’s Game từ năm 2016

Một số nghệ sĩ khác từng nổi tiếng vượt trội vào những năm 2010 cũng đã trở lại đường đua âm nhạc. Tháng 6 vừa qua, 2PM đã cùng nhau tái hợp trong album Must, sau 5 năm kể từ khi họ phát hành album phòng thu Gentlemen’s Game từ năm 2016. Tuy nhiên, sự trở lại của họ cũng không quá bất ngờ khi mà nó đã được lên kế hoạch từ trước, sau khi họ hoàn thành xong nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với mọi nam giới tại Hàn Quốc.

Vài tháng sau đó, đồng nghiệp cùng công ty của họ là 2AM cũng đã comeback với mini album Ballad 21 F/W vào giữa tháng 10 đánh dấu kỷ nguyên mới của nhóm khi lần cuối họ phát hành âm nhạc là năm 2014, sau đó 4 thành viên của nhóm cũng chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý và hoạt động solo dù nhóm chưa chính thức tan rã.

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T-ara cũng đã comeback với một album gồm hai ca khúc kể từ lần cuối họ phát hành nhạc vào năm 2017

Vào tháng 11, T-ara cũng đã trở lại với một album gồm hai ca khúc. Sự trở lại này cũng đã khá lâu kể từ lần cuối mà họ phát hành MV vào năm 2017. Hai ca khúc mới này là Tiki Taka và All-Kill đã khiến người hâm mộ của họ liên tưởng đến thời hoàng kim của nhóm vào năm 2011 và 2012 với hai ca khúc từng "làm mưa làm gió" toàn châu Á là Roly-Poly và Day by Day.

Vào tháng 8, các "nữ thần mùa hè" Sistar cũng đã có màn comeback hết sức mãn nhãn với đĩa đơn Summer of Summer. Tuy chỉ có hai thành viên của nhóm tham gia vào màn trở lại lần này nhưng quả thật các "nữ thần" sẽ mãi luôn ở đỉnh cao.

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Hai thành viên Hyolyn và Dasom của Sistar cũng trở lại vào mùa hè

Vào cuối tháng 12 vừa qua, album mùa đông của SM Entertainment cũng đã rục rịch hé lộ những nghệ sĩ sẽ tham gia. Bên cạnh các thần tượng trẻ như Red Velvet, NCT hay aespa còn có sự trở lại của các gương mặt "lão làng" như TVXQ, Super Junior và đặc biệt là nhóm nhỏ của Girls' Generation là Girls' Generation-Oh!GG.

Được biết kể từ khi 3 thành viên kết thúc hợp đồng với công ty chủ quản, nhóm nhỏ Girls' Generation-Oh!GG gồm 5 thành viên còn lại đã phát hành một ca khúc vào năm 2018 và bây giờ sau 3 năm, thông qua album cùng công ty họ mới trở lại.

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Bài đăng thông báo trở lại của Girls' Generation-Oh!GG trên trang Twitter chính thức của Girls' Generation

 Ảnh: Chụp màn hình, Internet

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Từ khóa:   thần tượng Kpop idol gen 2 Brave Girls T-ARA Girls' Generation

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