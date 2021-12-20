Chung tình với Vương Phi nhưng người phụ nữ mà tạ Đình Phong muốn ở bên vào lúc cuối đời lại là một người khác?

Sao quốc tế 20/12/2021 09:16

Chia sẻ này của Tạ Đình Phong gây bất ngờ cho nhiều người vì ai cũng biết rằng suốt hơn 2 thập kỷ qua, người phụ nữ mà anh "nhất kiến chung tình" chính là Vương Phi.

Cuộc tình đầy rối rắm của bộ 3 Vương Phi - Tạ Đình Phong - Trương Bá Chi luôn có một sức hút khó tả đối với công chúng. Dù người trong cuộc luôn im hơi lặng tiếng khi được hỏi đến nhưng những thông tin bên lề của họ lại nhận được nhiều sự quan tâm.

ta dinh phong 1
Mối tình của Tạ Đình Phong và Vương Phi đã kéo dài hơn 2 thập kỷ - Ảnh: Internet

Ngày 19/12 vừa qua, trang thông tin BJH có một bài viết khá đặc biệt về Tạ Đình Phong về chuyện tình ái của anh. Cụ thể, trong một buổi phóng vấn cũ, nam tài tử họ Tạ từng chia sẻ rằng người mà anh muốn bên cạnh lúc tuổi xế chiều đó chính là Trương Bá Chi. Điều này mang lại nhiều bất ngờ cho công chúng khi đa số ai cũng biết người trong lòng của anh chính là Vương Phi.

Khi được hỏi nguyên nhân của quyết định này, Tạ Đình Phong cũng không ngần ngại trả lời đó bởi Trương Bá Chi là người phụ nữ đã sinh con cho anh. Câu nói này của nam tài tử làm người hâm mộ thật sự xúc động vì anh thậm chí chưa từng công khái nói những diều này với "Thiên hậu C-pop". Đồng thời, điều này cũng làm nhiều người hoài nghi rằng, có lẽ sau 10 năm ly hôn thì anh vẫn còn nặng tình với người vợ cũ?

ta dinh phong 2
Trải qua nhiều sóng gió, Tạ Đình Phong vẫn chọn Truong Bá Chi là người bên cạnh ở tuổi xế chiều - Ảnh: Internet

Sau khi tái hợp vào năm 2014, tình cảm của Tạ Đình Phong và Vương Phi rất êm đềm và kín kẽ, cả hai dù thân mật nhưng luôn né tránh những câu hỏi của truyền thông. Tuy vậy, có lẽ trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống thì Tạ Đình Phong vẫn muốn ở bên gia đình thật sự của mình.

Nguyên nhân gì khiến Tạ Đình Phong vội vàng đến nhà Vương Phi lúc nửa đêm?

Nguyên nhân gì khiến Tạ Đình Phong vội vàng đến nhà Vương Phi lúc nửa đêm?

Tạ Đình Phong bỗng nhiên đến nhà người tình lúc nửa đêm khiến cho dân tình được phen xôn xao không biết giữa hai người có xảy ra chuyện gì không.

Xem thêm
Từ khóa:   Tạ Đình Phong Trương Bá Chi Vương Phi sao Hoa ngữ Sao Hoa ngữ hẹn hò

TIN LIÊN QUAN

Nguyên nhân gì khiến Tạ Đình Phong vội vàng đến nhà Vương Phi lúc nửa đêm?

Nguyên nhân gì khiến Tạ Đình Phong vội vàng đến nhà Vương Phi lúc nửa đêm?

Nghe tin cha ruột đang nằm chờ chết, Tạ Đình Phong nói một câu lãnh đạm, ai nghe cũng đau lòng

Nghe tin cha ruột đang nằm chờ chết, Tạ Đình Phong nói một câu lãnh đạm, ai nghe cũng đau lòng

Hé lộ người đàn ông khiến Trương Bá Chi bị Tạ Đình Phong ruồng bỏ

Hé lộ người đàn ông khiến Trương Bá Chi bị Tạ Đình Phong ruồng bỏ

Tạ Đình Phong bị quý tử từ mặt, lời nói khó nghe đến mức rơi nước mắt

Tạ Đình Phong bị quý tử từ mặt, lời nói khó nghe đến mức rơi nước mắt

Trương Bá Chi 'lên mặt' với Vương Phi: 'Tôi có thể sinh con trai cho Tạ Đình Phong, cô thì sao?'

Trương Bá Chi 'lên mặt' với Vương Phi: 'Tôi có thể sinh con trai cho Tạ Đình Phong, cô thì sao?'

Nóng: Tạ Đình Phong kiên quyết đưa con riêng của Vương Phi vào gia phả mặc kệ 2 con trai ruột?

Nóng: Tạ Đình Phong kiên quyết đưa con riêng của Vương Phi vào gia phả mặc kệ 2 con trai ruột?

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 47 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 17 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 47 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 2 giờ 17 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 3 giờ 17 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 3 giờ 47 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào