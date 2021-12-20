Chung tình với Vương Phi nhưng người phụ nữ mà tạ Đình Phong muốn ở bên vào lúc cuối đời lại là một người khác?

Chia sẻ này của Tạ Đình Phong gây bất ngờ cho nhiều người vì ai cũng biết rằng suốt hơn 2 thập kỷ qua, người phụ nữ mà anh "nhất kiến chung tình" chính là Vương Phi.

Cuộc tình đầy rối rắm của bộ 3 Vương Phi - Tạ Đình Phong - Trương Bá Chi luôn có một sức hút khó tả đối với công chúng. Dù người trong cuộc luôn im hơi lặng tiếng khi được hỏi đến nhưng những thông tin bên lề của họ lại nhận được nhiều sự quan tâm.

Mối tình của Tạ Đình Phong và Vương Phi đã kéo dài hơn 2 thập kỷ - Ảnh: Internet

Ngày 19/12 vừa qua, trang thông tin BJH có một bài viết khá đặc biệt về Tạ Đình Phong về chuyện tình ái của anh. Cụ thể, trong một buổi phóng vấn cũ, nam tài tử họ Tạ từng chia sẻ rằng người mà anh muốn bên cạnh lúc tuổi xế chiều đó chính là Trương Bá Chi. Điều này mang lại nhiều bất ngờ cho công chúng khi đa số ai cũng biết người trong lòng của anh chính là Vương Phi.

Khi được hỏi nguyên nhân của quyết định này, Tạ Đình Phong cũng không ngần ngại trả lời đó bởi Trương Bá Chi là người phụ nữ đã sinh con cho anh. Câu nói này của nam tài tử làm người hâm mộ thật sự xúc động vì anh thậm chí chưa từng công khái nói những diều này với "Thiên hậu C-pop". Đồng thời, điều này cũng làm nhiều người hoài nghi rằng, có lẽ sau 10 năm ly hôn thì anh vẫn còn nặng tình với người vợ cũ?

Trải qua nhiều sóng gió, Tạ Đình Phong vẫn chọn Truong Bá Chi là người bên cạnh ở tuổi xế chiều - Ảnh: Internet

Sau khi tái hợp vào năm 2014, tình cảm của Tạ Đình Phong và Vương Phi rất êm đềm và kín kẽ, cả hai dù thân mật nhưng luôn né tránh những câu hỏi của truyền thông. Tuy vậy, có lẽ trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống thì Tạ Đình Phong vẫn muốn ở bên gia đình thật sự của mình.

Nguyên nhân gì khiến Tạ Đình Phong vội vàng đến nhà Vương Phi lúc nửa đêm? Tạ Đình Phong bỗng nhiên đến nhà người tình lúc nửa đêm khiến cho dân tình được phen xôn xao không biết giữa hai người có xảy ra chuyện gì không.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chung-tinh-voi-vuong-phi-nhung-nguoi-phu-nu-ma-ta-dinh-phong-muon-o-ben-vao-luc-cuoi-doi-lai-la-mot-nguoi-khac-442293.html