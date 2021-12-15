Hé lộ người đàn ông khiến Trương Bá Chi bị Tạ Đình Phong ruồng bỏ

Sao quốc tế 15/12/2021 09:26

Có thể nói, nếu không có sự xen vào của người đàn ông này, cuộc hôn nhân của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong vẫn sẽ bình yên và êm ấm.

Thuở còn bên nhau, Trương Bá ChiTạ Đình Phong là một trong những cặp đôi được ngưỡng mộ nhất của làng giải trí Hoa ngữ khi cả hai đều là những nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz. Có lẽ cũng vì vậy mà dù cho đã ly hôn gần 10 năm, tin tức nói về hai người vẫn luôn thu hút sự chú ý từ công chúng.

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Gia đình Trương Bá Chi - Tạ Đình Phong thuở còn bên nhau - Ảnh: Internet

Sau khi ly hôn với Trương Bá Chi ít lâu, Tạ Đình Phong quay về bên tình cũ Vương Phi khiến cho công chúng tin rằng nguyên nhân mà nam tài tử rời bỏ người vợ đã sinh cho mình hai đứa con ngoài bộ ảnh nóng của cô còn có sự chen chân của Vương Phi. Tuy nhiên, thực hư ra sao thì người trong cuộc vẫn chưa một lần lên tiếng xác nhận.

Tuy vậy, trong quá khứ đã có một lần Trương Bá Chi từng "úp mở" về lý do cô và Tạ Đình Phong phải xa nhau. Cụ thể, cô nói trong một buổi phỏng vấn: "Nếu không có sự can thiệp của ông ấy, những đứa trẻ không đến nỗi không có được gia đình trọn vẹn". Và người đàn ông mà nữ diễn viên nhắc đến không ai khác chính là cha ruột của cô.

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Cha ruột của Trương Bá Chi vốn là một giang hồ có tiếng, nữ diễn viên đã phải đi làm từ năm 18 tuổi để trả nợ cho ông - Ảnh: Internet

Được biết, cha ruột của Trương Bá Chi vốn là một giang hồ có tiếng, nhưng vì nợ nần chồng chất nên phải bỏ trốn đến nhiều nơi. Sau đó, mẹ và cha của nữ diễn viên ly hôn và có người mới. Cũng vì để trả nợ cho cha mà cô đã phải đi làm từ năm 18 tuổi, đồng thời khốn đốn vì nhiều lần bị xã hội đen đòi nợ.

Hiện tại, sau thời gian dài xa cách, Trương Bá Chi cũng đã làm lành cùng cha ruột của mình. Gần đây, cô còn bay sang tận Hong Kong từ Thượng Hải để thăm cha nhân dịp sinh nhật của ông.

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