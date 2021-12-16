Tạ Đình Phong chia sẻ, vào những ngày đầu khi anh mới đi hát, anh đã phải chịu đựng việc bị tẩy chay, la ó từ khán giả khi đi diễn. Khi anh 19 tuổi, đứng trên sân khấu âm nhạc , anh đã bị nhiều người đuổi xuống, thậm chí ném đồ vật lên sân khấu. Trong khi MC sợ hãi trốn trong cánh gà thì Tạ Đình Phong vẫn phải vờ như không có gì xảy ra mà tiếp tục biểu diễn.

Mới đây, khi tham gia chương trình Vì chúng ta là bạn với Dung Tổ Nhi và nhóm Twins (Chung Hân Đồng – Trác Thái Nghiên), Tạ Đình Phong đã cùng với các đồng nghiệp thảo luận với nhau về những vấn đề xoay quanh cuộc sống và sự nghiệp.

Ngoài ra, anh còn tiết lộ một số thông tin về cha của mình. Thuở mới vào nghề, anh bị nhiều người cười chê vì cho rằng anh đi hát để trả nợ cho cha nhưng anh lại tỏ ra không biết gì và làm ngơ tất cả. Sau hơn 20 năm lăn lộn trong ngành giải trí , anh lại lấy cha mình ra làm tấm gương để luôn chăm sóc tốt cho bản thân.

Đối diện với tình huống này, Tạ Đình Phong cho biết, mình đã khóc không ra nước mắt. tuy nhiên, trợ lý của anh thì vừa buồn vì sốc đến nỗi khóc run lên. Nam tài tử còn cho biết thêm, tuy đã trải qua sự kiện này mấy chục năm về trước nhưng anh vẫn luôn ghi nhớ nó và nhắc nhở mình phải cố gắng vươn lên từng ngày.

Tạ Đình Phong cho biết, sau khi nghỉ hưu và kết thúc hợp đồng với công ty quản lý, ông Tạ Hiền - cha ruột của anh - đã rất khó khi thích nghi với cuộc sống không có ai sắp xếp. Thậm chí, có thời gian mà ngày nào ông cũng nói với anh: "Cha phải làm sao đây, cha đang chờ chết".

Sau khi nghỉ hưu và kết thúc hợp đồng với công ty quản lý, ông Tạ Hiền rất khó khi thích nghi với cuộc sống không có ai sắp xếp - Ảnh: Internet

Khi nghe cha ruột của mình nói vậy, anh lại có suy tính riêng cho bản thân mình. Cụ thể, anh nói: "Suốt 60 năm, mỗi ngày quản lý sẽ bảo cha tôi hôm nay quay gì, hôm nay đi đâu… Tới khi chỉ còn một mình, ông không biết mỗi sáng thức dậy sẽ làm gì. Ông chỉ quen với việc mãi mãi đứng trước ống kính. Nhìn thấy trạng thái của ba khiến bản thân tôi trân trọng công việc của mình và sắp xếp cuộc sống khác cho mình".

Nam tài tử họ Tạ còn cho biết thêm, mặc dù cha của mình luôn nói sức khỏe còn tốt, có đủ sức để đóng các bộ phim dài tập, nhưng theo anh thì cha đã già và đến lúc để con cháu chăm lo, săn sóc. Gần đây, ông Tạ Hiền còn bị lộ ảnh đi không vững, có thể thấy sức khỏe ông ngày càng yếu nhất là sau khi chia tay với người tình kém 49 tuổi.

Mối quan hệ của Tạ Đình Phong và cha ruột vốn không được êm ấm cho lắm - Ảnh: Internet

Những chia sẻ của Tạ Đình Phong khiến nhiều người không khỏi bất ngờ khi công chúng đều biết rằng mối quan hệ của anh và cha ruột vốn không được êm ấm cho lắm. Vì bản thân là người dành phần lớn thời gian trong đời cho nghệ thuật nên ông Tạ Hiền đã vô tình bỏ lỡ nhiều giai đoạn trưởng thành trong cuộc sống của con trai, điều đó vô tình đẩy hai cha con trở thành người xa lạ.

Tuy nhiên, kể từ khi Tạ Đình Phong kết hôn với Trương Bá Chi, sinh con rồi ly hôn thì mối quan hệ của hai cha con họ Tạ đã dần được rút ngắn. Tạ Đình Phong còn từng bộc bạch rằng sau này anh sẽ chủ động đi tìm ông Tạ Hiền mỗi khi có thời gian, minh chứng cho việc những rào cản giữa hai cha con đã bị xóa bỏ phần nào.