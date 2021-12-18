Nguyên nhân gì khiến Tạ Đình Phong vội vàng đến nhà Vương Phi lúc nửa đêm?

Tạ Đình Phong bỗng nhiên đến nhà người tình lúc nửa đêm khiến cho dân tình được phen xôn xao không biết giữa hai người có xảy ra chuyện gì không.

Mạng xã hội xứ Trung ngày 17/12 vừa qua có truyền tay nhau những bức ảnh chụp lại khoảnh khắc Tạ Đình Phong có mặt tại sân bay Bắc Kinh vào lúc nửa đêm. Trong anh, nam tài tử ăn mặc giản dị, đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai và đeo ba lô trông có vẻ rất vội vàng.

Tạ Đình Phong có mặt tại sân bay Bắc Kinh vào lúc nửa đêm

Sau khi bước xuống máy bay, Tạ Đình Phong vội vã lên một chiếc xe hơi đen đã đợi sẵn và đi thẳng tới nhà của Vương Phi. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên mà nam tài tử làm như vậy, nhiều lần anh đã bị bắt gặp đến nhà người yêu vội vã trong đêm như vậy rồi.

Tạ Đình Phong vội vã lên một chiếc xe hơi đen đã đợi sẵn và đi thẳng tới nhà của Vương Phi

Sau khi xem xong tin tức này, nhiều cư dân mạng đã để lại các bình luận khen ngợi cho hành động nam tài tử. Ngoài ra, nhiều người còn bày tỏ là rất ghen tỵ với tình cảm của hai người họ, quả thật Vương Phi là người duy nhất trong lòng của Tạ Đình Phong.

Sau khi cuộc hôn nhân với Trương Bá Chi tan vỡ, Tạ Đình Phong lựa chọn quay lại với Vương Phi, viết tiếp mối tình không trọn vẹn. Cũng bởi lý do này mà nhiều người cho rằng Vương Phi chính là lý do mà cặp đôi Chi - Phong phải rời xa nhau.

Sau khi cuộc hôn nhân với Trương Bá Chi tan vỡ, Tạ Đình Phong lựa chọn quay lại với Vương Phi

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, khi được hỏi về chuyện cưới xin với Vương Phi, Tạ Đình Phong cho biết bản thân chưa có kế hoạch gì. Về phần Vương Phi, cô cũng cho biết, bản thân là một người ghét sự ràng buộc và chưa muốn tái hôn thêm lần nữa.

Ảnh: Internet

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguyen-nhan-gi-khien-ta-dinh-phong-voi-vang-den-nha-vuong-phi-luc-nua-dem-442010.html