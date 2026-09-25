Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tử vi 49 ngày tới, tuổi Mão khá tốt đẹp khi tình hình công việc và tài chính duy trì ở mức ổn định. Con giáp này có dấu hiệu hài lòng với những gì mình đang tạm có nên dường như không có động lực phấn đấu hơn nữa, thậm chí còn trở nên lười nhác và không muốn làm gì.

Điểm sáng cho tuổi Mão là một tình yêu đôi lứa hài hòa, nồng thắm, bản mệnh và đối phương dần trở nên thấu hiểu và biết thông cảm cho nhau hơn, luôn lắng nghe những điều chia sẻ, tâm sự của đối phương. Mối quan hệ ngày càng trở nên khăng khít. Với những người còn đang độc thân, tuổi Mão cần phải kiên nhẫn hơn trong tình duyên của mình.

Con giáp tuổi Dần

Tử vi 49 ngày tới, Thực Thần giúp sức, nguồn tài chính của bạn phát triển khá tích cực. Con giáp này hãy cứ tích cực hướng tới mục tiêu đã đặt ra, bạn sẽ còn thu được khoản lời lãi triển vọng hơn hiện tại nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Người có ý định khởi nghiệp có thể bắt đầu những bước đi đầu tiên của mình trong ngày hôm nay. Quý nhân xuất hiện có thể đưa ra cho bạn những gợi ý hữu ích, giúp bạn đi đúng con đường phù hợp với khả năng của mình.

Con giáp tuổi Mùi

Tử vi 49 ngày tới, vô cùng thuận lợi với tuổi Mùi. Bản mệnh đi đâu, làm gì cũng có quý nhân phù trợ, được giúp đỡ. Đôi khi chỉ là những sự hỗ trợ nhỏ thôi nhưng kịp thời cũng đủ để bản mệnh cảm thấy dễ chịu và nhẹ bước hơn trên mọi phương diện. Tài chính của bản mệnh cũng khá ổn định. Con giáp này có thể thoải mái làm những việc mình thích mà không cần phải quá lo lắng về tiền bạc, cân đo đong đếm cho cuộc sống hàng ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi cũng không còn đau đầu về những vấn đề tình cảm nữa. Vợ chồng hòa hợp, tình cảm gắn kết, chẳng gì có thể chia lìa bản mệnh và nửa kia. Với người độc thân, hãy mở lòng ra để đón nhận những cơ hội trong thời gian này.

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