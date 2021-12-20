Nam thần số 1 Hong Kong bị cả đoàn làm phim trêu vì 'phản ứng sinh lý' với bạn diễn quá gợi cảm

Quả thật, với dung mạo diễm lệ cùng thân hình gợi cảm của mình, nữ diễn viên này có thể khiến cho hàng triệu người đàn ông phải say đắm.

Ngoài danh xưng 'nam thần điển trai số 1 Hong Kong', Ngô Ngạn Tổ còn được biết đến là một diễn viên có thái độ làm việc vô cùng chuyên nghiệp, chuyện anh mất tập trung khi quay phim chỉ là điều hiếm hoi. Tuy nhiên trong một lần quay cảnh nóng cùng với bạn diễn nữ, nam tài tử đã vô tình có "phản ứng sinh lý" đột ngột, bị cả đoàn làm phim cười vào mặt. Cảnh nóng của Ngô Ngạn Tổ và Hà Mỹ Điền trong phim Môn Đồ (2007) - Ảnh: Cắt từ clip Cụ thể, trong một cảnh quay trong bộ phim Môn Đồ (2007), Ngô Ngạn Tổ phải đóng cảnh khá "nóng" cùng với nữ diễn viên Hà Mỹ Điền tại Hồ Bơi. Lúc cảnh quay này diễn ra, nữ minh tinh họ Điền diện một bộ bikini hồng khá quyến rũ và tiếp cận vai của Ngô Ngạn Tổ.

Hà Mỹ Điền vốn là một trong những nữ minh tinh nổi tiếng nhất TVB thời bấy giờ vì cô có nhan sắc diễm lệ cùng thân hình vô cùng quyến rũ, cô còn nổi tiếng với tạo hình ni cô xinh đẹp nhất màn ảnh trong một bộ phim cổ trang trước đó. Dung nhan và thân hình của Hà Mỹ Điền đều ở mức xuất sắc - Ảnh: Internet Vốn đã đóng nhiều phân cảnh 18+ khác nhau ở nhiều bộ phim, dĩ nhiên Ngô Ngạn Tổ sẽ không dễ bị phân tâm khi chỉ quay một cảnh nóng đơn giản. Tuy vậy, điều bất ngờ đã xảy ra khi anh đóng chung với Hà Mỹ Điền, có lẽ vì bạn diễn quá quyến rũ mà anh đã không kịp định thần nên xảy ra "phản ứng sinh lý".

Có lẽ cũng vì vậy mà Ngô Ngạn Tổ đã bị phân tâm, chỉ cảnh quay đơn giản này mà anh đã phải quay đi quay lại suốt 3 giờ đồng hồ mới xong. Tuy nhiên, sau khi đã xong cảnh quay và Hà Mỹ Điềm đã được ê-kíp đưa lên bờ thì Ngô Ngạn Tổ vẫn còn ở dưới nước, vài nhân viên của đoàn phim đã hiểu ra và trêu chọc nam tài tử. Môn Đồ là bom tấn quy tụ dàn diễn viên hàng đầu Hoa ngữ như Lưu Đức Hoa, Cổ Thiên Lạc, Trương Tịnh Sơ,... - Ảnh: Sina "Hóa ra nam thần số 1 Hong Kong cũng chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi" - một người trong ê-kíp trêu Ngô Ngạn Tổ. Cũng vì sự cố lần này mà Ngô Ngạn Tổ suốt ngày bị đồng nghiệp, bạn bè đem ra trêu chọc anh, họ còn hài hước kết luận nam thần cũng không tránh khỏi nhục dục nhân gian.

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