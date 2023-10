Dàn sao nam thần Cbiz 'cưa sừng làm nghé' hóa nam sinh học đường, khiến bao trái tim thiếu nữ phải thổn thức

Nhắc đến tạo hình hotboy học đường nhiều người yêu mến phải kể tới Tống Uy Long. Chàng diễn viên điển trai vào vai "anh cả" Lăng Tiêu trong phim "Lấy Danh Nghĩa Người Nhà". Với chiều cao vượt trội cùng nhan sắc chuẩn nam thần mà bao cô nàng đều say đắm, Tống Uy Long dễ dàng nổi bật khi hòa vào đám đông. Có thể nói mỹ nam họ Tống đóng vai học sinh là y như rằng đúng chuẩn mẫu bạn trai thời đi học của rất nhiều cô gái. Nhờ có sự góp mặt trong bộ phim của anh chàng đã làm nên một hiệu ứng tích cực giúp cho bộ phim nổi tiếng trong và ngoài nước.

Trương Tân Thành và bạn diễn trong phim. Ảnh: Internet

Sau khi gây sốt với hình tượng Băng Thần điển trai của "Lê Hấp Đường Phèn", những tấm hình đáng yêu của Trương Tân Thành trong trang phục học sinh khi góp mặt ở hai bộ phim "Xin Chào Ngày Xưa Ấy"bất ngờ bị dân mạng đào lại. Và quả thực, sứ hút của Trương Tân Thành vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Chàng khá có duyên khi đảm nhận các vai diễn là học sinh, tạo nên một cơn sốt "nhẹ" khiến nhiều người đều yêu thích bởi hình tượng cute lạc lối của mình.

Nhiều khán giả đã yêu thích bộ phim này đến mức đã xem đi xem lại nhiều lần và sau xa hơn là có thể ngắm được visual của anh chàng. Ảnh: Internet

La Vân Hi

La Vân Hi và Bạch Lộc. Ảnh: Internet

La Vân Hi vốn sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt không hợp tuổi cho nên dù U30 nhưng anh vẫn trông rất hợp với những tạo hình học sinh. Do đó, khi thử qua tạo hình này trong phim "Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương" hợp tác cùng Bạch Lộc, anh chàng dễ dàng tạo nên những phân đoạn thanh xuân vườn trường 'xịn'. Mặc dù các cảnh quay thời học sinh khá ít nhưng bù lại điều đó là mỗi lần anh chàng xuất hiện thì rất "chất lượng" visual cực đỉnh của chàng cũng khiến cho nữ chính say đắm.

Nam thần học đường có lẽ là cụm từ hay nhất dành cho anh chàng La Vân Hi đã làm say đắm biết bao trái tim thiếu nữ. Ảnh: Internet

Lưu Hạo Nhiên

Lưu Hạo Nhiên. Ảnh: Internet

Năm 2016, Lưu Hạo Nhiên xuất hiện trong bộ phim "Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta" với vai diễn Dư Hoài điển trai đáng yêu đã ngay lập tức trở thành hình mẫu bạn trai lý tưởng trong lòng các cô gái. Nam diễn viên sinh năm 1997 cũng chính là chàng soái ca mở đầu cho phong trào "đòi nợ thanh xuân" khi diện trang phục học sinh quá dễ thương. Bộ phim đã làm nên tên tuổi của chàng trai 9X này, trong bộ phim có một câu nói mà khiến nhiều người đến tận bây giờ vẫn rất thích "Cậu của những năm tháng về trước là tuyệt vời nhất. Tôi của những năm sau này mới là tôi tuyệt vời nhất. Giữa những con người tuyệt vời nhất cách nhau một tuổi trẻ. Dù có chạy thế nào cũng không nổi tuổi thanh xuân".

Từ sau khi thành công với bộ phim này anh chàng được khá nhiều nhà làm viên săn đón và dĩ nhiên cái tên Dư Hoài cũng gắn liền với anh chàng. Ảnh: Internet

Hồ Nhất Thiên

Hồ Nhất Thiên. Ảnh: Internet

Ngay sau thành công của Lưu Hạo Nhiên, Hồ Nhất Thiên cũng chính thức ghi tên mình vào danh sách nam thần thanh xuân vườn trường khi xây dựng hình ảnh Giang Thần chuẩn soái trong bộ phim "Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp". Thậm chí, Hồ Nhất Thiên còn để lại cái bóng quá lớn trên màn ảnh nhỏ Hoa ngữ về hình ảnh nam sinh diện đồng phục đẹp ngất ngây. Chính nhờ bộ phim này đã làm nên tên tuổi của anh chàng và ghi dấu ấn cực mạnh trong Cbiz. Trong bộ phim anh chàng đóng, có một câu nói khá hay "Cuộc đời dài như vậy, tôi sẽ không chỉ thích mỗi mình cậu. Cuộc đời dài như vậy, tôi chỉ thích mình cậu".

Hồ Nhất Thiên có là là sao nam thành công nhất khi hóa thân thành một nam thần học đường, cái tên Giang Thần đã làm mưa làm gió trong một thời gian dài. Ảnh: Internet

Lâm Nhất

Lâm Nhất. Ảnh: Internet

Lâm Nhất, nam diễn viên thủ vai thiên tài Cố Vị Dịch ngoài lạnh trong nóng của "Gửi Thời Thanh Xuân Ấm Áp Của Chúng Ta", quá thực đã khiến các fan girl chết mê chết mệt với diện mạo đẹp trai ngời ngời cùng phong cách chiều chuộng bạn gái hết mực. Đặc biệt là khi sao nam Lâm Nhất diện bộ đồng phục học sinh trông càng dễ thương làm sao. Khiến các cô nàng fan girl đứng ngồi không yên, bởi hình tượng quá ư là điển trai.

Cũng chính nhờ bộ phim này Lâm Nhất đã ghi mạnh dấu ấn tên của mình trong lòng các cô gái. Ảnh: Internet

Có thể nói, các anh chàng trên đã tạo nên một dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả. Các hình tượng nam sinh mà mỗi anh chàng hóa thân đều mang đến một dư vị thanh xuân trong lòng người xem. Họ có thể hồi tưởng về một thời của trẻ đã từng trải qua, đều rất sôi nổi và cuồng nhiệt.