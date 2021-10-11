Nữ minh tinh từng đóng vai phụ 'bé nhỏ' trong phim có Triệu Vy đóng chính, mỗi năm nhận hơn 300 kịch bản, vượt xa đàn chị

Sao quốc tế 11/10/2021 12:15

Tôn Lệ từng đóng vai phụ bé nhỏ trong phim có Triệu Vy thủ vai chính, thế nhưng sức hút hiện tại của cô vượt xa đàn chị.

Tôn Lệ sinh ngày 26 tháng 9 năm 1982 tại Thạch Khố Môn, Thượng Hải, ngay từ nhỏ cô đã được cha mẹ cho học múa tại Cung thiếu niên thành phố và từng được ra nước ngoài biểu diễn, xuất phát điểm của cô là một vũ công với nhiều triển vọng.

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Tôn Lệ là nữ diễn viên thực lực

Tôn Lệ vào học trường nghệ thuật Ngân Đô Thượng Hải năm mười tám tuổi, ngay trong năm ấy cô đã đạt giải nhì cuộc thi múa toàn quốc giải Kim Tinh. Một năm sau, Tôn Lệ đã ký hợp đồng với công ty Hải Nhuận, đây cũng là công ty đem đến cho cô vai chính đầu tiên trong sự nghiệp.

Trong một chương trình gần đây, mỹ nhân Chân Hoàn Truyện tiết lộ những lời mời này bao gồm phim và các dự án diễn xuất khác. Không ít vai diễn thiếu nữ 18, đôi mươi vẫn được gửi gắm cho cô. Nhưng dù nhà sản xuất chuyên nghiệp hay dàn diễn viên hùng hậu cỡ nào, cô cũng từ chối. Với cô, vấn đề không chỉ tướng mạo, dung nhan không còn đủ trẻ trung, trải nghiệm đời sống cũng là yếu tố cần lưu ý. Tôn Lệ cho rằng khi trưởng thành và dày dặn kinh nghiệm, diễn viên khó tạo thuyết phục khi thể hiện vẻ ngây thơ thanh thuần hay hóa thân vào chuyện tình thanh xuân vườn trường.

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Nữ minh tinh hóa thân xuất sắc trong Chân Hoàn Truyện

Một trong các tiêu chí cân nhắc nhận phim của mỹ nhân từng đóng vai Thái hậu Mị Nguyệt là kịch bản phải được giao trọn vẹn, không giao trước một phần hoặc chỉnh sửa ở khâu hậu kỳ, bởi cô cần thời gian tìm hiểu đời sống, các mối quan hệ, sự phát triển tâm lý của nhân vật. Là ngôi sao được săn đón trong giới diễn viên, mỗi năm Tôn Lệ nhận được hơn 300 lời mời, nhưng cô chọn kịch bản rất khắt khe.

Mỹ nhân bén duyên lần đầu tiên với phim truyền hình vào năm mười chín tuổi, cô được vào vai diễn viên múa trong đội múa của Lục Y Bình (Triệu Vi thủ vai) trong bộ phim Tân dòng sông ly biệt, tuy chỉ là một vai diễn nhỏ bé nhưng nó là bước đệm chuẩn bị cho những thành công sau này.

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Cô từng xuất hiện trong phim có Triệu Vy đóng chính

Cũng trong năm đó, Tôn Lệ nhận được vai chính đầu tiên trong sự nghiệp là An Tâm trong bộ phim truyền hình Ngọc Quan Âm, bộ phim đã thành công đưa tên tuổi của cô đến gần hơn với khán giả khi người đẹp giành được hai giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc được yêu thích nhất và nữ diễn viên nổi tiếng nhất tại giải Kim Ưng lần thứ 22.

Bỏ túi nhiều giải thưởng phim truyền hình nhưng ta không thể không kể đến những đóng góp của cô trong mảng điện ảnh. Những bộ phim điện ảnh Tôn Lệ từng tham gia có thể kể đến như Hoắc Nguyên Giáp, Họa bì 1, Quan Vân Trường, Cao thủ chia tay, Thiên sứ xấu xa và Ảnh.

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Ở Việt Nam lượng khán giả hâm mộ Tôn Lệ không phải dạng vừa

Hiện tại, cái tên Tôn Lệ vẫn luôn để lại ấn tượng trong lòng khán giả, mỗi bộ phim có cô xuất hiện đều được khán giả Việt ủng hộ nồng nhiệt.

 

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