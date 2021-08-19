Ngô Diệc Phàm suy sụp tinh thần, sức khỏe giảm sút sau hơn hai tuần bị giam giữ.

Ngô Diệc Phàm đang trải qua những ngày tháng khó khăn nhất trong sự nghiệp lẫn cuộc đời của mình. Sau khi án hiếp dâm trẻ em, tham gia tiệc thác loạn và hàng loạt đời tư bê bối thì sao nam này đã bị tạm giam.

Theo QQ cho hay: "Ngô Diệc Phàm bị tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần. Sự việc càng bế tắc hơn khi đơn xin bảo lãnh tại ngoại của anh bị từ chối". Nguồn tin từ Sohu, Ngô Diệc Phàm hiện có cuộc sống "không bằng chết" tại trại giam. Nam thần đang suy sụp tinh thần, sức khỏe giảm sút sau hơn hai tuần bị giam giữ.

Chưa kể, ngoài cảnh sát và luật sư, sao nam không được phép tiếp xúc với bất kỳ ai và điều này khiến Ngô Diệc Phàm u uất. Theo trang Sina, Ngô Diệc Phàm liên tục khóc lóc xin cho phép gia đình bảo lãnh để đến bệnh viện trị bệnh. Ngoài ra, nam thần Cbiz còn mất bình tĩnh, thường xuyên run rẩy và la hét khẳng định bản thân vô tội. Hành vi không kiểm soát cảm xúc của Ngô Diệc Phàm khiến công tác điều tra nhiều lần bị gián đoạn, gây khó khăn cho cơ quan chức năng.

Trước đó, theo HK01, Viện kiểm sát nhân dân quận Triều Dương (thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc) chính thức ra lệnh bắt giữ nam diễn viên về tội tình nghi cưỡng hiếp.

Phía cơ quan điều tra cho biết sau nửa tháng áp dụng lệnh tạm giam hình sự, nam diễn viên đã có những khai nhận về hành vi của mình. Công tác lấy lời khai và mở rộng điều tra hiện vẫn đang được tiến hành.

Ngô Diệc Phàm đang trải qua những ngày tháng khó khăn nhất trong cuộc sống lẫn sự nghiệp của mình

"Ngô Diệc Phàm là sao hạng A, mọi việc liên quan đến anh đều được dư luận đặc biệt quan tâm. Việc cảnh sát có động thái như thế khả năng cao tài tử còn dính líu những vụ cáo buộc khác", tờ Nhân dân nhật báo cho hay.

Hiện tại thông tin Ngô Diệc Phàm la hét trong tù vẫn gây xôn xao MXH và khiến khán giả hâm mộ anh lo lắng không ngớt.

Ảnh: Tổng hợp

Ngô Diệc Phàm có thể đối mặt với án tử hình, chung thân? Ngay sau khi Viện kiểm sát nhân dân quận Triều Dương (Bắc Kinh) phê chuẩn lệnh bắt giữ nghi can Ngô Diệc Phàm vì tình nghi hiếp dâm, các luật sư cũng đã nhanh chóng có bài viết giải thích và nêu rõ mức án tù mà Ngô Diệc Phàm rất có thể sẽ phải đối mặt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-ngo-diec-pham-khoc-loc-la-het-trong-trai-giam-419009.html