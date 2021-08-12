SỐC: Nam diễn viên nổi tiếng khóc thét vì hậu quả khiếp đảm sau tiêm botox: Họ hủy hoại cuộc đời tôi

Sao quốc tế 12/08/2021 14:02

Nam diễn viên điển trai nhận di chứng khủng khiếp sau khi tiêm Botox, anh khóc lóc vì gương mặt biến dạng và già hơn so với tuổi.

Theo China Times đưa tin vào ngày 11/8 thì nam tài tử Kim Đại Uy chia sẻ tình cảnh khó khăn sau ca phẫu thuật thẩm mỹ thất bại. Anh ở ẩn và từ chối mọi cơ hội việc làm trong ngành giải trí hơn 2 năm qua. Ngoài ra, nam thần này còn phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh sửa để lấy lại gương mặt vốn có và gập nhiều di chứng thẩm mỹ.

Kim Đại Uy thừa nhận đã can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ vì chưa hài lòng với ngoại hình hiện tại. Tuy nhiên sau ca tiêm botox tại cơ sở làm đẹp tư nhân, anh già hơn so với tuổi thật và còn bị biến dạng gương mặt. Anh đã cố gắng trải qua nhiều cuộc thẩm mỹ khác để lấy lại gương mặt ban đầu nhưng không mấy khả quan.

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Kim Đại Uy từng có gương mặt nam thần đáng ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Nam diễn viên cho hay: "Họ hủy hoại cuộc đời tôi chỉ bằng một mũi tiêm. Tôi hối hận vì quyết định của bản thân. Nếu biết đủ, tôi đã không lâm vào hoàn cảnh như hiện tại. Sự nghiệp nghệ thuật của tôi chấm hết ngay khi vừa chớm nở ở tuổi 20".

Kim Đại Uy còn phải sống phụ thuộc vào ba mẹ ở thời điểm hiện tại do số tiền anh kiếm được đã cạn sạch. Nam diễn viên muốn chia sẻ câu chuyện cho khán giả được biết vì không muốn sống mặc cảm cả đời. Anh cũng cảnh báo đến những ai mê làm đẹp nên chọn cơ sở có uy tín để tránh lâm vào tình cảnh "dở khóc dở cười" như anh.

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Ngoài Kim Đại Uy cũng có nhiều ngôi sao nổi tiếng lạm dũng thẩm mỹ và nhận cái kết biến chứng lúc về già. Gương mặt thậm chí nhiều fan nhận không ra thần tượng của mình năm nào.

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Một diễn viên CBiz khác cũng nhận biến chứng thẩm mỹ khủng khiếp - Ảnh: Internet

Kim Đại Uy từng là một diễn viên có tiếng, anh vụt lên thành sao nhờ các video trên nền tảng Douyin. Nam nghệ sĩ có hơn 1,4 triệu người hâm mộ, được yêu mến nhờ gương mặt điển trai. Tuy nhiên sau đó anh biến mất khỏi showbiz, ngừng hoạt động trên mạng xã hội không rõ lý do khiến fan vô cùng lo lắng.

Hiện tại câu chuyện tiêm botox cũa nam diễn viên này vẫn gây xôn xao MXH xứ Trung và nhận nhiều ý kiến trái chiều.

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Từ khóa:   Kim Đại Uy botox showbiz 12/8/2021

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